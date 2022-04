Walldorf. (obit) Mittel gegen Magen-Darm-Erkrankungen, Schmerzmedikamente, Stoffe, die bei Vergiftungen eingenommen werden müssen, oder Verbandsmaterial: Die Liste an benötigten Medikamenten für die Menschen in der Ukraine ist lang, sehr lang. Evgenia Dück vom Verein "Begegnungen in Walldorf" hat sie der RNZ zugeschickt. "Viele Leute haben kein fließendes Wasser", sagt sie und zählt auch Tabletten zum Reinigen von Wasser auf.

Evgenia Dück unterstützt den Walldorfer Sergey Kovalenko bei der Organisation seiner Hilfsfahrten in das Land, das vor mehr als einem Monat von Russland angegriffen wurde. Sergey Kovalenko ist gebürtiger Ukrainer. Vor mehr als fünf Jahren zog er mit seiner Familie nach Walldorf. Zur Zeit ist er stark eingespannt. Daher übernimmt Evgenia Dück aus Zeitgründen auch das Gespräch mit der RNZ.

Kistenweise Arzneimittel, Verbandsmaterialien und andere Güter bringen die Helferinnen und Helfer aus der Region in die Ukraine. Fotos: privat

Sergey Kovalenko hat in der Ukraine Medizin studiert und als chirurgischer Assistent gearbeitet. Er war seit dem Beginn des Krieges bereits mehrfach in der Ukraine, um Hilfsgüter auszufahren und Familien aus dem Land zu evakuieren. Mittlerweile fährt er beinahe wöchentlich nach Lwiw. Dort übergibt er die Güter, diese werde dann an umliegende medizinische Einrichtungen verteilt. So versorgt er beispielsweise auch zwei Krankenhäuser in Lwiw. "Er hat wegen seines Berufs ein großes Netzwerk", erklärt Dück.

Die Zusammenarbeit zwischen den beiden klappt gut, dabei kennen sie sich erst seit kurzer Zeit. In eine Chatgruppe hatte Kovalenko geschrieben, dass er Babynahrung für eine Mutter-Kind-Klinik in der Ukraine suche. "So kam der Kontakt zustande", erinnert sich Dück. Zu Beginn organisierte der Ukrainer alles in Eigenregie, schnell fand er Helferinnen und Helfer, die ihn unterstützen. Am Wochenende machte sich erneut eine Hilfslieferung auf den Weg in die Ukraine, ein ganzer Lastwagen wurde vollgepackt mit Waren.

"Die Medikamente erhalten wir normalerweise direkt von Privatpersonen, kaufen sie selbst oder stehen in Kontakt mit Apotheken und Ärzten hier", erzählt Dück. "Eine Apotheke verkauft uns Medikamente zum Einkaufspreis; das ist einfach super." Aktuell seien 90 Prozent der Güter, die Sergey Kovalenko und seine Unterstützerinnen und Unterstützer in die Ukraine bringen, Medikamente. Doch viele Mittel werden weiterhin gesucht, weshalb sie auf weitere Spenden angewiesen sind. Das können auch angefangene Medikamente sein. Bevor die Arzneimittel in die Ukraine gebracht werden, werde alles kontrolliert und sortiert, erklärt die Walldorferin.

"Ein Mann einer Frau hat nach einem Medikament gesucht, überall in seiner Region in der Ukraine. Er war sogar beim Militär und hatte sich danach erkundigt", beschreibt Evgenia Dück einen aktuellen Fall. Die Frau habe ihre Tabletten mehr als einen Monat nicht nehmen können. Dann kamen die Hilfsgüter aus Walldorf. "Das war dringend notwendig", so Dück. Kaum verfügbar ist auch das Schilddrüsenmedikament L-Thyroxin. "Das war schon vor dem Krieg knapp, viele Organisationen suchen es. Der Krieg hat alles verschlimmert."

Info: Wer Hilfsgüter wie Medikamente, Verbandsmaterial oder Erste-Hilfe-Sets, aber auch Babynahrung, Windeln oder Nahrung zur Verfügung hat, kann sich an die Organisatoren wenden. Eine aktuelle Liste und Kontaktpersonen gibt es im Internet unter www.begegnungen-walldorf.de oder www.herz4ukraine.de.