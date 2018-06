Walldorf. (rö) Die SPD-Fraktion im Gemeinderat Walldorf hatte den Antrag gestellt, dass Vergaben der Stadt und des Eigenbetriebs nur noch unter Berücksichtigung sozialer und nachhaltiger Kriterien erfolgen. Obwohl das Gremium grundsätzlich die Ziele einer solchen Vergabedienstanweisung gut heißt, wie aus den Wortmeldungen deutlich wurde, lehnte es ihre Erstellung mit zwölf zu neun Stimmen bei einer Enthaltung von Bürgermeisterin Christiane Staab ab.

"Natürlich ist Walldorf bereits auf dem Weg", sagte Andrea Schröder-Ritzrau (SPD) unter anderem mit Blick auf das Fair-Trade-Siegel. Doch könne man noch viel mehr tun, nicht nur bei kleineren Beschaffungen, sondern auch bei großen Baumaßnahmen. Später ergänzte sie: "Es ist mir zu wenig, nur fairen Kaffee zu kaufen, das sind Peanuts." Stattdessen würde sie gerne wissen, "wo das Holz herkommt, das im Kindergarten verbaut wird".

Die SPD-Rätin verwies auf das dem Antrag beigefügte "Best Practice"-Beispiel der Stadt Karlsruhe. Dort werden bei Vergaben seit 2008 Umweltschutz und Kriterien des Fairen Handels berücksichtigt. Walter Hecker konnte für die Grünen "vollumfänglich" zustimmen. Man müsse das Karlsruher Beispiel "nicht buchstabengetreu kopieren", könne es aber "bestmöglich auf hiesige Verhältnisse" anwenden.

Mathias Pütz (CDU) sah dagegen zwar Ziele, "denen sich die Stadt bereits verpflichtet hat", wollte aber "kein formelles Korsett". Das belaste regionale Anbieter zusätzlich, sorge für Schwierigkeiten in der praktischen Umsetzung und einen unverhältnismäßigen Mehraufwand. "Etwas skeptisch" zeigte sich auch Dagmar Criegee für die FDP. Walldorf habe schon mehrfach gezeigt, dass man bereit sei, "das nachhaltige Wirtschaften zu fördern". Allerdings müsse man sich gut überlegen, ob man sich für die Zukunft die Hände binden wolle.

So sah es auch Bürgermeisterin Christiane Staab: "Wir versuchen, das an allen Stellen einfließen zu lassen, wo es Sinn macht." Es gebe aber auch Projekte, in denen man dankbar für Entscheidungsspielräume sei. Das Problem sei auch die Kontrolle erklärte sie nach einer weiteren Diskussion. "Das ist für so eine kleine Verwaltung nicht zu stemmen."