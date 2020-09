Walldorf. (RNZ) Seit Jahren hat sich die Walldorfer "Nacht der Ausbildung" als wertvolle Informations- und Kontaktplattform etabliert, waren doch bisher regelmäßig 25 Walldorfer Unternehmen und Betriebe vertreten und stellten über 70 Ausbildungs- und Studiengänge vor.

Die Coronakrise hat die Pläne für dieses Jahr durchkreuzt: Zunächst musste der für Ende Juni geplante Termin abgesagt werden. "Gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern haben wir seither gehofft, diese beliebte Form der Berufsberatung doch noch in diesem Jahr anbieten zu können", erklärt Bürgermeisterin Christiane Staab. Nach intensiven Beratungen steht nun jedoch fest, dass es 2020 keine Ausbildungsnacht mehr geben wird.

Hunderte von Interessierten in einem begrenzten Zeitraum in die Betriebe zu lassen, um realistisch über die Ausbildungs- und Studiengänge und die späteren Berufsaussichten zu informieren, sei derzeit nicht in der gewohnten und auch notwendigen Qualität möglich, waren sich alle Beteiligten einig. Sie hoffen, die Ausbildungsnacht im nächsten Jahr wieder wie gewohnt durchführen zu können. In der Zwischenzeit können sich alle Interessierten direkt an die Unternehmen wenden, eine Übersicht ist auf der Internetseite www.walldorfer-nacht-der-ausbildung.de zu finden.