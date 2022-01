Von Timo Teufert

Walldorf. Seinem Wahlprogramm will der neue Walldorfer Bürgermeister Matthias Renschler in diesem Jahr erste Taten folgen lassen: Beim Rundgang durch die Astorstadt mit der RNZ erklärt Matthias Renschler, was er vor hat und warum nicht alles auf einmal umsetzbar ist.

Herr Renschler, Corona beschäftigt uns nun schon seit zwei Jahren. Was hat trotz der Pandemie 2021 in Walldorf gut geklappt?

Vor allem im Betreuungsbereich, in den Schulen und Kindergärten, hat alles im Wesentlichen reibungslos geklappt. Was da von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geleistet wurde und geleistet wird, ist der Wahnsinn. Außerdem hatte die Stadt Walldorf durch Corona keine finanziellen Einbußen.

Was musste liegen bleiben?

Viel, gerade in Bezug auf den sozialen Bereich und die Vereinsarbeit. Die ganzen gesellschaftlichen Veranstaltungen, die unheimlich wichtig sind, mussten die Vereine absagen. Auch wir als Stadt waren davon betroffen: Eigentlich sollte schon 2020 das Stadtjubiläum 1250 Jahre Walldorf gefeiert werden. Nun stellen wir fest, dass wir es auch 2021 nicht nachholen konnten. Ich bin froh, dass wir trotzdem etwas Freude und Ausgleich etwa durch die Musiktage und das Jugendkonzert in der Waldschule schaffen konnten.

Seit August sind Sie als Bürgermeister im Dienst. Wie haben Sie denn das erste halbe Jahr erlebt?

Sehr positiv. Ich habe das Gefühl, bei dem angekommen zu sein, was ich immer gerne machen wollte. Die Verwaltung hat mich unheimlich schön aufgenommen, die Zusammenarbeit ist sehr offen und kollegial. Was die Projekte angeht, ist es in der Abwägung für mich aber nicht einfach, was wir priorisieren. Ich will sehr viel bewegen und will die Dinge vorantreiben. Aber dabei darf ich nicht die Verwaltung und auch nicht den Gemeinderat überfordern.

Das bisherige Feuerwehrhaus im Schlossweg bietet nicht mehr ausreichend Platz. Deshalb soll ein neues gebaut werden. Als Alternative hat Renschler zwei Standorte im Auge. Foto: Pfeifer

Sie haben es gerade gesagt, sie haben eine lange To-do-Liste und wollen mit dem Feuerwehrhaus beginnen. Haben Sie schon einen alternativen Standort?

Ich habe zwei Möglichkeiten. Mehr sage ich nicht. Wir müssen das jetzt erst einmal zwischen Verwaltung und Feuerwehr intern absprechen, bevor ich die Alternativen dem Gemeinderat vorstelle. Ich bin guter Dinge, dass wir im ersten Halbjahr 2022 relativ zeitnah den endgültigen Standort des Feuerwehrhauses finden werden. Denn das Signal, was ich in meiner Haushaltsrede gegeben habe, ist im Gemeinderat gut angekommen, weil keine der vier Fraktionen wirklich glücklich mit dem Standort im dritten Bauabschnitt des Neubaugebietes Walldorf-Süd ist.

Warum?

Als der Gemeinderat 2019 diesen Standort gewählt hat, war das ein Kompromiss, eine Notlösung. Ein Feuerwehrhaus ist dort aus meiner Sicht nicht vertretbar – vor allem nicht für die vielen Anwohner. Da ist Streit vorprogrammiert, weil ein Feuerwehrhaus kein Ruhepol ist. Deshalb sind nicht so sensible Standorte geeigneter.

Und wie sehen Ihre weiteren Prioritäten aus?

Wir haben ab 1. Januar 2024 nur noch 58 Plätze im Alten- und Pflegebereich des Astorstifts und damit in der gesamten Stadt. Deshalb wird das neue Alten- und Pflegezentrum auch Thema in diesem Frühjahr. Wir sind es den Walldorferinnen und Walldorfern einfach schuldig, dass dieses Thema angegangen wird. Es gibt schon gewisse Standortüberlegungen, aber noch nichts Konkretes. Und bis die planerischen Voraussetzungen gegeben sind, gehen auch noch mal Jahre ins Land. Deshalb müssen wir das 2022 angehen. Ebenso wie die großen Wohnkomplexe an der Wieslocher Straße. Da gibt es zwei Rohentwürfe mit zwei Gebäuden, in denen etwa 70 Wohnungen entstehen sollen.

Schaffen Sie das denn alles in diesem Jahr?

Wenn wir noch weitere Themen angehen, kommen wir an die Grenze des Machbaren. Ich will da keine Illusionen wecken. Ich habe mein ambitioniertes Wahlprogramm vorgestellt. Das will ich auch einhalten. Aber natürlich geht das nicht alles in den ersten beiden Jahren. Denn in der Hauptsache ist der Baubereich betroffen. Ich gehe deshalb davon aus, dass wir Projekte extern vergeben müssen. Denn eine personelle Verstärkung ist in Zeiten des Fachkräftemangels sehr schwierig. Wir müssen jetzt in die Planung und Umsetzung gehen und das schaffen wir leider nicht mehr mit der nur eigenen "Manpower".

Und eine Klimaoffensive wollen sie auch noch starten...

Genau. Das ist mir persönlich ein ganz großes Anliegen, die erneuerbaren Energien voranzubringen. Wir wollen zum Beispiel den Fotovoltaikausbau verstärkt angehen. Wir müssen handeln, und Walldorf hat die Möglichkeit zu handeln. Gerne würden wir bei der bevorstehenden Klausurtagung mit dem Gemeinderat auch über das Thema E-Ladestruktur sprechen, aber da warten wir noch auf ein Gutachten.

Sie selbst sind ja passionierter Fahrradfahrer. Was wünschen Sie sich eigentlich vom Radverkehrskonzept, das gerade erarbeitet wird?

Dass wir sinnvolle Lösungen für Radwege in Walldorf finden, die dann auch angenommen werden. Und hoffentlich dadurch mehr Menschen bewegen, auf das Fahrrad umzusteigen. Damit die Radwege angenommen werden, müssen sie Sicherheit bieten.

Walldorf soll in Zukunft an zwei Radschnellwegen liegen. Was bedeutet das für die Stadt?

Ich finde die Radschnellwege von der Idee her sehr charmant und würde sie auch benutzen. Ich hoffe natürlich, dass es dadurch eine Verkehrsentlastung beim Individual-Kfz-Verkehr gibt und dass Pendlerinnen und Pendler, die nach Walldorf zum Arbeiten kommen, dann das Fahrrad nutzen. Das könnte zu einer positiven Verkehrsentwicklung in Walldorf führen.

Die Pläne sehen unterschiedliche Strecken für die Schnellwege vor. Wenn Sie Nutzer wären: Würden Sie außen um die Stadt herum fahren oder lieber mitten durch?

Das hängt davon ab, wo ich hin will. Aber Spaß beiseite. Ich halte es für sinnvoller, den Radschnellweg außen herum zu führen und nicht mitten durch die Stadt. Denn wir haben keinen Platz und es ist eine zusätzliche Gefahrenlage, die unnötig ist. Und es soll ja ein Schnellweg sein, bei dem es keine großen Einschränkungen gibt. Eine Autobahn baut man ja in der Regel auch nicht durch die Stadt.

Brennpunkt Neue Soziale Mitte: Hier wollte Renschler erste Maßnahmen umsetzen, der Gemeinderat forderte aber ein Gesamtkonzept. Foto: Pfeifer

Die Anwohner der Neuen Sozialen Mitte beschweren sich zunehmend über die Belästigungen dort. Sie haben Vorschläge gemacht, wie man eingreifen könnte. Den Gemeinderäten war das zu repressiv, sie wollten lieber ein Gesamtkonzept. Wann können die Anwohner mit einer Beruhigung rechnen?

Der erste Schritt hätte jetzt schon erfolgen können. Der Ruf nach dem Konzept ist berechtigt, aber ich glaube, dass unsere Vorschläge nicht konzeptlos waren und schon gar nicht "Law and Order". Wir haben den Gemeinderäten Maßnahmen unterbreitet, die auch von Anwohnern vorgeschlagen wurden. Natürlich war das nichts rein Präventives, denn das ist bislang alles gescheitert. Ich hatte vor Kurzem ein Gespräch mit einem Gewaltpräventionsberater, der mir als Erstes die Frage stellte: "Was habt Ihr denn an repressiven Maßnahmen bereits gemacht?" Vielleicht war der vorgeschlagene Weg der Verwaltung dann doch nicht so falsch. Ich hätte mir gewünscht, dass wir in der Gemeinderatssitzung darüber sprechen und das Thema nicht einfach vertagen.

Wer macht den dort eigentlich Ärger?

Das sind in der Regel nicht Jugendliche aus Walldorf, sondern junge Erwachsene – zum Großteil von außerhalb – die gelangweilt und auf Ärger aus sind. Ich glaube deshalb, es war falsch, dass man den von uns vorgeschlagenen Maßnahmen nicht zugestimmt hat. Denn wir erleben dort nun nach wie vor eine Drogen- und Lärmproblematik, die man nicht wegdiskutieren kann. Die Gruppe, die wir primär im Auge hatten, hätte man mit einer Kameralösung am Parkplatz davon abhalten können, sich weiter in der Neuen Sozialen Mitte zu treffen. Natürlich ist das ein Verdrängungswettbewerb, die gehen dann woanders hin.

Wie geht es jetzt weiter?

Wir werden mit einem Konzept in den Rat gehen, dass rundum stimmig ist. Aber das braucht seine Zeit. Das tut mir leid für die Anwohner, denn ich kann die Menschen, die dort wohnen, gut verstehen. Sie haben an jedem lauen Abend diesen Ärger mit Leuten, die sie meiner Meinung nach nicht mehr einfangen können.

Sie wollen den Tierpark aufwerten, der Gemeinderat hat dafür 800.000 Euro bereitgestellt. Was wollen Sie tun?

Der Tierpark ist eine ganz wichtige Einrichtung in Walldorf, ein Ort der Freude, Ruhe und Erholung. Wir müssen dort etwas tun und zum Beispiel die Betriebsgebäude für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Futterzubereitung erneuern. Es ist toll, was die Gründer des Tierparks in früheren Zeiten alles geleistet haben und es wurde in den vergangenen Jahren viel Schönes ergänzt und ausgebaut. Bei Weitem entspricht dies aber nicht mehr dem Standard, wie man heute einen Tierpark betreiben sollte. Wir wollen aber auch keinen Hochglanz-Tierpark, er muss seinen Charme behalten. Über den Tierbesatz müssen wir zu gegebener Zeit ebenfalls sprechen. Das wird rege Diskussion im Gemeinderat geben. Organisatorisch haben wir den Park beim Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft angesiedelt, der sich um das Bauliche und das Personal kümmert.

Was hat Sie 2021 am meisten geärgert?

Am meisten geärgert haben mich die persönlichen Enttäuschungen und Anfeindungen in der letzten Phase des Wahlkampfes. Die haben so viel Vertrauen zerstört. Für mich persönlich war es das Härteste, was ich in den letzten Jahren erlebt habe. Gerade auch für den Umgang mit dem Ersten Beigeordneten Otto Steinmann fehlt mir jegliches Verständnis. Dass der Fehler passiert ist und teilweise Fragen bei der digitalen Bewerbervorstellung nicht in der Lostrommel waren, ist unstreitig. Eine Auswirkung auf das Wahlgeschehen resultierte daraus jedoch nicht. Dass man dann aber systematisch weiter macht und nicht locker lässt, das war für mich unvorstellbar.

Was war Ihr persönliches Highlight?

Dass ich die Wahl gewonnen habe und Bürgermeister der Stadt Walldorf sein darf. Ich habe beide Male aus Überzeugung hier kandidiert. Und dass ich es jetzt geschafft habe, das hat mich stolz gemacht und macht mich immer noch glücklich.