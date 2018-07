So sieht die Entwurfsplanung für den zweiten Bauabschnitt des Neubaugebiets Walldorf-Süd aus. Voraussichtlich nach den Sommerferien kann mit den Erschließungsarbeiten begonnen werden. Plan: Stadt Walldorf

Walldorf. (rö) Der Walldorfer Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung einhellig der von Stadtbaumeister Andreas Tisch vorgelegten Entwurfsplanung für die Erschließung des zweiten Abschnitts des Neubaugebiets Walldorf-Süd zugestimmt. Damit sind die Weichen für Straßenplanung, Freianlagen, Entwässerung und Straßenbeleuchtung gestellt. Die voraussichtlichen Kosten wurden auf 7,7 Millionen Euro beziffert, davon fallen noch in diesem Jahr 1,5 Millionen für den Straßenbau an, die der Gemeinderat außerplanmäßig bereitstellte, da sie nicht im Haushalt vermerkt sind.

Was den Zeitplan angeht, kommt es wegen noch anstehender archäologischer Arbeiten allerdings zu einer Verzögerung: Eine große Entwässerungsanlage, die mit der römischen Domäne ("Villa Rustica") zusammenhängt, muss zunächst dokumentiert werden, da der überwiegende Teil auf privaten Flächen liegt, müssen mit den Eigentümern auch Gespräche geführt werden. "Wir sind in enger Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde und hoffen, dass wir zügig zurande kommen", sagte Bürgermeisterin Christiane Staab. Die Dokumentation der Anlage sei wichtig, denn sobald man das Baugebiet aufsiedle, sei sie "unrettbar verloren". Laut Stadtbaumeister Tisch erfolgt demnächst die Ausschreibung, die Vergabe der Arbeiten für den Straßenbau werde aber wohl erst nach den Sommerferien möglich sein. Die Landschaftsbauarbeiten werden nach seinen Worten um ein oder zwei Monate zeitlich versetzt ausgeschrieben, da sie erst im Anschluss an den Straßenbau anstehen. Für die gesamten Erschließungsarbeiten veranschlagt Tisch 13 Monate.