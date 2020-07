Walldorf. (tt) Schon nach vier Verkaufstagen waren die 2000 Gutscheine, die die Stadt Walldorf zur Stärkung der örtlichen Gastronomie aufgelegt hat, restlos ausverkauft. Für den Ausgabepreis von 20 Euro erhielten die Käufer einen Gutschein über 30 Euro, den sie nun in 29 Walldorfer Restaurants einlösen können. Insgesamt 20.000 Euro hatte der Gemeinderat für diese Form der Wirtschaftsförderung bereitgestellt.

"Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass die Gutscheine so schnell ausverkauft sind", erklärte Walldorfs Wirtschaftsförderin Susanne Nisius am Dienstag auf RNZ-Nachfrage. Seit letztem Mittwoch konnten die grünen Gutscheine an der Stadtkasse erworben werden – maximal drei pro Haushalt. Viele Interessierte hätten diese Obergrenze auch genutzt, so Nisius. Deshalb habe es am Montag und Dienstag auf Käuferseite etwas Enttäuschung bei denjenigen gegeben, die zu spät an die Stadtkasse kamen und deshalb keine Gutscheine mehr kaufen konnten.

Eine Neuauflage der Wertbons ist im Moment aber trotzdem nicht geplant: "Die Gutscheine sollen jetzt erst einmal in der Gastronomie ankommen und danach müssen wir schauen, wie die Notwendigkeiten durch die Corona-Pandemie sind", sagte Nisius. Denn die Gastronomie habe erst etwas von der Aktion, wenn die Käufer in den Gaststätten und Imbissen etwas essen und dafür die Gutscheine eingelöst werden. "Die beteiligten Walldorfer Gastronomen freuen sich, wenn die Gutscheine zügig eingelöst werden", betont Nisius. Denn die Betriebe seien in einer schwierigen finanziellen Situation, die durch die Corona-Pandemie hervorgerufen wurde.

Von den Gastronomen erhielt die Wirtschaftsförderin durchweg positive Resonanz: "Viele haben sich für die Unterstützung bedankt und fanden es schön, dass die Stadt etwas macht." Und auch andere Firmen zeigten Interesse an den Bons: Gleich zwei Firmen fragten nach und kauften mehr als 400 Stück für ihre Mitarbeiter – als Ersatz zum Beispiel für Betriebsausflüge, die wegen Corona nicht stattfinden konnten. "Das ist eine tolle Sache und zeigt die lokale Verbundenheit", so Nisius. Allerdings haben die Firmen blaue Gutscheine erhalten, weil diese nicht von der Stadt bezuschusst werden. Auf diese Weise fließen weitere 12.000 Euro in die Kassen der Walldorfer Gastronomie.