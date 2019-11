Walldorf. (rö) 2014 hatte der Walldorfer Gemeinderat die Einrichtung von freiem WLAN in acht Bereichen im Stadtgebiet beschlossen. Nun beantragte die CDU, das "Walldorfer City-Net" auf stärker frequentierte Bushaltestellen auszudehnen. Dem konnte sich der Gemeinderat mehrheitlich anschließen, die sechs Gegenstimmen kamen von den Grünen und SPD-Rätin Petra Wahl.

Die Hinweise auf das freie WLAN an den Haltestellen sollen durch QR-Codes für Links zu einer Webseite oder App ergänzt werden, aus denen beispielsweise Verspätungen ersichtlich sind. Schwerpunkte der Haltestellennutzung liegen nach der Verwaltung vorliegenden Auswertungen bei der SAP (Headquarter, Schulungszentrum und Campus), an der Drehscheibe, im Dreieck Schulzentrum, Bäderpark und Astoria-Halle, am Rathaus (diese Haltestelle ist bereits ins City-Net eingebunden), am SBK und am Nahversorgungszentrum.

Matthias Pütz sprach für die Antragsteller von einem "kleinen Zwischenschritt zur Angebotserweiterung", mit dem man gleichzeitig die Attraktivität des ÖPNV steigere. "Wir können uns auch eine Ausweitung auf weitere öffentliche Bereiche vorstellen", sagte Pütz.

Die Verwaltung hatte in ihrer Sitzungsvorlage die Nutzungsintensität in den bisherigen Bereichen dokumentiert: Demnach wählen sich die Nutzer besonders häufig in oder an der Astoria-Halle, im Aqwa, in der Gemeinschaftsunterkunft (GUK II) und im Sportzentrum ins City-Net ein, die größten Datenmengen werden in der Gemeinschaftsunterkunft abgerufen. Schwach genutzt wurden im überprüften Zeitraum (von Anfang Juni bis Anfang September) die Einwahlpunkte im Jump, in der Neuen Sozialen Mitte und an der Bushaltestelle am Rathaus.

"Das ist eine vernünftige Ergänzung zu dem, was wir haben", sagte Lorenz Kachler (SPD). "Die Standorte klingen logisch", allerdings bat er darum, auch eine Lösung am Bahnhof Wiesloch-Walldorf zu prüfen. Für die FDP konnte Matthias Renschler den Antrag befürworten und mit den Standorten mitgehen. "Das dient der Attraktivierung des ÖPNV", sagte er mit Blick auf Schüler und junge Erwachsene.

Manfred Wolf (Grüne) sah dagegen keinen Zusammenhang zwischen einem attraktiveren ÖPNV ("das ist sicher sinnvoll") und freiem WLAN. An der Bushaltestelle am Rathaus gebe es zum Beispiel nur alle drei Tage einen Nutzer. Auch störte er sich an den nicht genannten Kosten und bezweifelte ein sinnvolles Kosten-Nutzen-Verhältnis, da aus seiner Sicht "wenige Anwender viele Daten" herunterladen. Maximilian Himberger (Grüne) ergänzte: "Wenn wir den ÖPNV attraktiver machen wollen, brauchen wir kein WLAN, weil es dann keine Wartezeiten gäbe."