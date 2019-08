Von Hans-Joachim Of

Walldorf. Die Formation "The Passengers-Heidelberg" aus der Rhein-Neckar-Region besteht in wechselnder Besetzung bereits seit 1962 und hat im Laufe der Zeit bei zahlreichen Konzerten durch furios gespielten Rock-, Pop, Soul und Beat aus den 60er und 70er Jahren seine Spuren in der hiesigen Musikszene hinterlassen. Einzige Konstante im Line-up ist Drummer Donald Dietrich aus Nußloch, der dieser Band immer wieder neues Leben einhaucht und die Marschrichtung vorgibt. Jetzt gastierte der Vierer, der sich durch zwei Gastmusiker verstärkt hatte, im Walldorfer Musikclub Café Art und hinterließ einen nachhaltigen Eindruck.

Bereits der James-Brown-Hit "I Feel Good" war das Eingangstor für die nachfolgende Klangreise, die erst nach drei Stunden und über dreißig performten Stücken endete. Das Publikum in der urgemütlichen Location war trotz oder gerade wegen der Augusthitze schnell Feuer und Flamme, sang Evergreens wie "Summer Of 69" von Bryan Adams, "All Right Now" von Free oder Status Quo’s immer wieder gültiges "Rockin’ All Over The World" begeistert mit. Im ersten Teil des handgemachten, ohne Computer oder anderen Schnickschnack gespielten Livekonzerts agierte die Passengers-Stammformation mit Frontmann Sam Saremba (Voc./Git.) aus Darmstadt, Olaf Pöter (Bass) aus Wiesloch, dem Hockenheimer Keyboarder und Sänger Ralf Wörner sowie Bandchef Donald Dietrich (Drums).

Später stießen die beiden, durch die Gruppe "Crossroads" bekannten Musiker Hubert Schmitt (Gitarre) aus Odenheim und der Wieslocher Sänger Wolf-Dieter Straub hinzu. "Wir hatten zuvor lediglich einmal in Oftersheim geprobt", eröffnete Dietrich zu Beginn. Gute Musiker brauchen nicht viel Anlaufzeit. Gerade auch bei den ruhigeren Stücken wie "Nights In White Satin" von den Moody Blues oder Uriah Heep’s Überflieger "Lady in Black" offenbart sich die ganze Klasse dieser Gruppe, die in der Besetzung noch nie zuvor zusammenspielte.

Die Rolling Stones wurden gleich mit vier Songs abgefeiert und "Dead Flowers", "Brown Sugar", "Honky Tonk Woman" oder das finale "It’s All Over Now" waren so richtig nach dem Geschmack der mitklatschenden Musikfans. Die Setliste beinhaltete auch zwei deutsche Songs und neben "Sansibar" von Achim Reichel, früher Frontmann der Hamburger Rattles, erklang auch Westernhagens "Es geht mir gut" aus der Boxengasse.

Kann es einem bei solchen Hits schlecht gehen? Natürlich nicht. Dies gilt besonders auch für "Sultans Of Swing" (Dire Straits), "Another Brick In The Wall" und "Wish You Where Here" (Pink Floyd) oder Deep Purple’s "Smoke On The Water" - alles Hits für die Ewigkeit, ohne Verfallsdatum, zelebriert von einer klasse Kapelle. Der Clapton-Song "Wonderful Tonight" stand dann sinnbildlich für einen wunderschönen Konzertabend mit einer Zeitreise zu den Urgesteinen der Rockmusik. An diesem Abend fanden auch viele Sommerfeste in der Region statt, und so hätten sicher noch einige Gäste mehr im Café Art Platz gefunden. Doch wer da war, dem hat die Performance einer der langlebigsten Bands der Region sehr gut gefallen, wie man am langen Applaus erkennen konnte.