Von Timo Teufert

Walldorf. Die coronabedingte Unterstützung von Gastronomie und Vereinen hatte der Walldorfer Gemeinderat bereits in der vergangenen Woche verabschiedet. In der jüngsten Sitzung ging es nun darum, einen kommunalen Hilfsfonds aufzusetzen und diesen mit außerplanmäßigen Haushaltsmitteln in Höhe von 150.000 Euro auszustatten. Einstimmig votierten die Gemeinderäte für diesen Fonds, mit dem Kleinbetrieben aus dem Einzelhandel und dem Dienstleistungssektor geholfen werden soll, die durch Umsatzeinbußen während des Corona-Lockdowns so gravierende Liquiditätsprobleme bekommen haben, dass die Bundes- und Landeshilfen nicht ausreichen.

"Wir sind bei unserer Unternehmerschaft und wollen helfen", erklärte Bürgermeisterin Christiane Staab in der Sitzung die Zielsetzung des Programms. Sie dankte der FDP-Fraktion für den Antrag, der die Grundlage für die Förderprogramme bildete. "Die Erhaltung der Nah- und Grundversorgung, der Vielfalt und der Lebendigkeit der Walldorfer Innenstadt nach der Coronakrise sind wichtige Argumente für die Unterstützung von Kleinstbetrieben, die es auch schon vor der Krise aufgrund des sich ändernden Konsumverhaltens nicht leicht hatten", erklärte die städtische Wirtschaftsförderin, Susanne Nisius.

Deshalb schlage die Stadtverwaltung vor, gravierende Liquiditätsprobleme mit dem kommunalen Hilfsfonds aufzufangen. Finanzielle Unterstützung erhält nur, wer bei Bundes- oder Landesprogrammen einen Antrag eingereicht habe und die Höchstbetragsförderung bewilligt wurde. "Zudem muss aus den Bewilligungsbescheiden hervorgehen, dass der Liquiditätsengpass höher ist als die bewilligten Zuschüsse", erklärte Nisius. Zu den Programmen zählen die Corona-Soforthilfen, die von März bis Mai ausgezahlt wurden, die Corona-Stabilisierungshilfe für das Hotel- und Gaststättengewerbe oder die aktuell laufenden Überbrückungshilfen.

Der Zuschuss der Stadt beträgt 50 Prozent des Liquiditätsengpasses, der den Höchstbetrag der Bundes- und Landesprogramme zur Bewältigung der Coronakrise übersteigt. "Der maximale Förderbetrag liegt dabei bei 5000 Euro pro Betrieb", erklärte Nisius. Für 2020 stellt der Gemeinderat für den Hilfsfonds 150.000 Euro bereit. Erst vergangene Woche hatte das Gremium 60.000 Euro für die Gutscheinaktion freigegeben, mit der die örtliche Gastronomie gestützt werden soll. Außerdem wurden 25.000 Euro für Vereine bereitgestellt.

Die Fraktionen hatten den Fonds bereits intensiv im Finanzausschuss vorberaten und hatten die Richtlinien in einem Arbeitskreis diskutiert. Die Unterstützungsmaßnahmen seien ein wichtiger Baustein, um den kleinen Unternehmen Liquidität zu verschaffen, erklärte CDU-Fraktionsvorsitzender Mathias Pütz. "Denn die Liquidität ist für die Kleinen wie die Luft zum Atmen", so Pütz. Seine Fraktion begrüße deshalb auch die Konzentration auf das Kleingewerbe aus den Bereichen Einzelhandel und Dienstleistung. "Einer Verlängerung, einer Aufstockung oder einer Neuauflage dieses Programm stehen wir als CDU offen gegenüber", so Pütz. Der Beschluss sei ein Signal, dass Stadt und Gemeinderat hinter den kleinen Walldorfer Unternehmen stehen. "Wir appellieren jetzt an alle Walldorfer, die Unternehmen vor Ort zu unterstützen", sagte Pütz.

"Corona darf nicht zum Sterben von Kleinbetrieben in Walldorf führen", erklärte Christian Schick (SPD). Denn oft hätten die kleinen Unternehmen keine Rücklagen für solche Ausnahmesituationen. "Mit der Unterstützung fördern wir den Erhalt und die Vielfalt in Walldorf und sichern Arbeitsplätze", so Schick. Auch den Grünen ist es ein wichtiges Anliegen, die örtlichen Betriebe zu unterstützen, die durch diese unvorhersehbare Extremsituation in Existenzprobleme geraten, erklärte Maximilian Himberger (Grüne). "Die Hilfen runden unseren Antrag ab, mit dem wir Gewerbetreibende, Handwerksbetriebe, Gastronomen und Vereinen helfen wollen", erklärte Matthias Renschler (FDP). Das Walldorfer Programm sei ein weiterer Baustein der finanziellen Hilfen in Coronazeiten. Renschler dankte allen im Rat vertretenen Fraktionen für die konstruktive Zusammenarbeit in dieser Sache.