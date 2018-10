Walldorf. (seb) Die schlechte Nachricht überbrachte der frühere Realschul-Rektor Dieter Burkard gegen Ende eines abermals mitreißenden und anrührenden Abends: Das war das letzte Folkkonzert mit "Other Roads" im Walldorfer Schulzentrum. Nächstes Jahr sind Pete Abbott, Gregor Borland und Dave Walmisley zwar wieder in der Region, etwa in Ketsch oder Mannheim-Seckenheim, aber nicht mehr im intim-gemütlichen Rahmen der Schulaula, in der man den Musikern ganz zwanglos nahe kommen konnte.

Burkard erinnerte an den Anfang der Folkkonzertreihe 1996, mit dem unvergessenen John Wright, aus dessen Band "Other Roads" hervorging. Er bedankte sich bei den Musikern für die "fantastischen Abende", beim Publikum, unter ihnen einige Besucher der ersten Stunde, für die Treue und bei allen Unterstützern vor und hinter den Kulissen. "Aber es gibt immer einen Punkt, an dem man sagen muss: Es ist genug", so Burkard. Er selbst als Mitorganisator werde nicht jünger und nachdem der langjährige Tour-Betreuer und Freund der Band, Volker Wörn, vor zwei Jahren verstorben sei, könne dessen Frau Thea es allein nicht mehr stemmen. Kurz: Die Bande zwischen "Other Roads" und Walldorf seien nach wie vor freundschaftlich, könnten die Konzertreihe aber nicht mehr tragen. Die Entscheidung habe sich keiner leicht gemacht, so Burkard, "es tut mir selber weh, ich war von Anfang an mit Herzblut dabei". Doch bei aller Wehmut müsse man sich vor allem "auch freuen, was wir über die vielen Jahre an grandioser Musik erleben durften".

Zuvor sorgte "Other Roads" dafür, dass die letzten noch einmal Sternstunden wurden: Pete Abbott, Gregor Borland und Dave Walmisley boten äußerst beliebte Songs wie "Good Noise", "Hillcrest Mine", "Windy Harbour" und das packende "Galway Farmer" mit seinem hörbar werdenden Pferderennen, außerdem den Mitsing-Hit "Gone". Da ging das Publikum von Anfang an mit, da wurde geklatscht, gesungen und auch getanzt.

Zudem hatten die drei lange nicht mehr oder sogar noch nie live gebotene Stücke dabei, Walmisleys "Give me Wings" etwa über die Sehnsucht, die ihn einst im Büroalltag packte: endlich Musiker und Songschreiber zu sein. Sehr gefühlvoll auch "Rosemary’s Garden", das Walmisley seiner Mutter widmete. Neben Kieran Halpins nachdenklich stimmendem "All the Answers" erklang Pete Abbotts melancholisches Lied "It’s not a Game" über eine Frau, die einfach kein Glück in der Liebe hat - aber auch nicht aufhört, es zu versuchen. Schwungvolle Instrumentalstücke von Geiger Gregor Borland durften nicht fehlen. Wie gewohnt war der Klangteppich prächtig, ließen die drei doch verschiedene Gitarren, Mandoline und Bassgitarre erklingen.

Das Ganze wurde mit flotten Sprüchen und hämischen Spötteleien aufgelockert, etwa an Dave Walmisley gerichtet, der sich mit seiner Gitarre kurz in "Kabel-Spaghetti" verhedderte. Fies war, wie sie das Publikum motivierten, lauter mitzusingen: "Ihr seid Deutsche, ihr könnt alles - vielleicht bis auf die Weltmeisterschaft." Dem folgte später etwas versöhnlicher, dass England es zwar ins Halbfinale gelangt, dann aber gegen Kroatien rausgeflogen war.

"Other Roads" blickte ebenfalls auf die Anfänge zurück, vor allem auch, weil sie heuer ihr zehnjähriges Bestehen feiern. 2008, als John Wright überraschend verstarb, waren Pete Abbott und Gregor Borland zwei Jahre mit ihm unterwegs gewesen. Dem großen, international bekannten und beliebten Sänger, der unter anderem als Schäfer gearbeitet hatte, war Abbotts Lied "The shepherd of the songs" gewidmet. Die drei gaben zudem Wrights Wunsch wieder, der sicher auch für diesen Abend galt: "Ich will nicht, dass die Leute weinen: Ich will, dass sie die Musik in Erinnerung behalten." Sie beschlossen das Konzert mit dem perfekten Dankeschön an alle Freunde, Unterstützer und Zuhörer, dem Lied "For all the Times", und wurden mit stehenden Ovationen belohnt.