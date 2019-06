Von Armin Rößler

Walldorf. Die karibische Dekoration mit Palmen und Strohschirmen auf der Bühne passte zu den auch am Abend noch schweißtreibenden Temperaturen: "Die Wilde 13" ließ auf dem Walldorfer Spargelmarkt nichts anbrennen und sorgte mit ihrem legendären Partyprogramm für beste Stimmung. Pünktlich zu den ersten Tönen von "1999", dem funkigen Prince-Klassiker, waren alle Sitzplätze unter den orangefarbenen Schirmen auf dem Marktplatz besetzt, gesäumt von vielen stehenden Neugierigen, und bald wurde auch auf der knapp bemessenen Fläche zwischen Bühne und Tischen immer euphorischer getanzt. Dass die Partyband aus den Achtzigern das Versprechen hält, bei ihrem vergangenes Jahr gestarteten dritten Comeback wieder regelmäßiger auf den Bühnen der Region aufzutauchen, versetzte das Spargelmarkt-Publikum rasch in Feierlaune.

"Lauter Kraichgauer Urgesteine hier", freute sich Sänger Roger Bursa über das wuselige Treiben echter Szenen-Größen um ihn herum. Das Mikro teilte er sich wie gewohnt mit Barbara Rühl-Schiere und Manfred Brucker, dazu gesellten sich an den Gitarren Max Jeschek und Martin Haaß (auch Gesang), Clemens Heger (Bass), Harald Metzger (Keyboards) und gleich vier Schlagzeuger: Armin Rühl, Frank Kleist, Volker Bender und Rolf Schaude, der auch als Sänger, am Bass und sogar am Didgeridoo eine gute Figur machte. Nicht fehlen durften Barkeeper Roland Knopp, der fleißig Cocktails ins Publikum verteilte, und die Tänzerinnen Karin Knopp, Silke Marin, Claudia Marin, Eva Kleist und Jane Sailer - die versteckten sich erst noch hinter Masken, glänzten später aber in Glitzerkostümchen und tanzten teils sogar neben der Bühne begeistert mit.

Das Programm bot die von der "Wilden 13" bestens bekannte mitreißende Mischung aus Latin, Soul, Rock und Pop: Songs wie "Down in Hollywood" (Ry Cooder), "Master Blaster" (Stevie Wonder), "Teenage Rampage" (Sweet), der "Roadhouse Blues" (Doors) oder die Reggae-Version von Amy Winehouses "Rehab" wechselten sich mit beliebten Eigenkompositionen wie "Ab in den Süden" oder "Piraten der Nacht" ab. Mit Max Jescheks Instrumental "To the Top", dargeboten im Trio mit Rühl und Heger, gab es zwischendurch mal deutlich rockigere Töne und ein Highlight war wie immer Santanas "Jingo" - ein Stück wie dafür geschaffen, von vier Schlagzeugern an einem Sommerabend in ein infernalisches Spektakel verwandelt zu werden. Schade war eigentlich nur der späte Beginn: Statt am Sonntag um 21 Uhr hätten die Programmplaner den Auftritt arbeitnehmerfreundlich ein Stündchen früher ansetzen können - dann hätten sich die hinteren Reihen nach einem langen Spargelmarktwochenende sicher nicht lange vor Konzertende so deutlich gelichtet.