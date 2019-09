Walldorf. (seb) Das neue Pfarrhaus der evangelischen Kirchengemeinde Walldorf ist auf der Zielgeraden. Innenausbau und Gartengestaltung stehen auf dem Gelände hinter dem alten Pfarrhaus in der Oberen Grabenstraße noch an. Darüber informierten Pfarrerin Wibke Klomp und Gemeindediakon Oliver Tuscher.

Auf 150 Quadratmetern bietet das Haus, errichtet von der Evangelischen Stiftung Pflege Schönau, vier Zimmer, zwei Bäder und einen Wohnbereich, noch ist es nicht möbliert, die Küche kommt demnächst. Außerdem beherbergt es das künftige Pfarrbüro mit 20 Quadratmetern im Erdgeschoss. Es ist mit Solarthermie ausgestattet und in der geräumigen Garage findet sich eine Ladestation für Elektromobile. Die zweite Pfarrerstelle ist noch nicht besetzt, so Wibke Klomp, nach der erfolglosen ersten Ausschreibungsrunde hofft man nun, zumal mit so einem "schönen, attraktiven Haus", auf baldige Bewerbungen.

Informierten über aktuelle Weichenstellungen: Wibke Klomp und Oliver Tuscher.

Die Fertigstellung ist ein wichtiges Signal: dass die evangelische Kirchengemeinde damit nach Sanierung von Kirche samt Orgel und von Gemeindehaus alle ihre baulichen Vorhaben erledigt hat und das Team von diesen Sorgen befreit ist. Ermutigend zudem das "gute Jahr" der Ende 2016 ins Leben gerufenen "Stiftung Evangelische Kirchengemeinde Walldorf", so Oliver Tuscher. Die wurde mit einem Anfangskapital von 100.000 Euro ausgestattet und ist "auf einem guten Weg".

"Jetzt konzentrieren wir uns auf Inhalte", betonen die beiden. Der Chance und Herausforderung stellt man sich vor allem dank der Ergebnisse der "Zukunftswerkstatt" voll Zuversicht. Im Februar hatten 60 Frauen und Männer im Alter zwischen 17 und 71 Jahren, Protestanten, Katholiken, Muslime und auch konfessionslose Menschen aus Walldorf und umliegenden Orten, daran teilgenommen. Und das in einer überwältigend offenen, fröhlich-gespannten Atmosphäre: Die Teilnehmer waren eifrig bedacht, etwas zu bewegen und das Gemeindeleben mitzugestalten.

"Das Feedback tat dem Gemeindeteam sehr gut", so Wibke Klomp, "wir haben eine enorme Wertschätzung erfahren." Bei der Visitation wenig später, als die Kirchenbezirksleitung zu Besuch war, wurde ihr zufolge erfreut festgestellt, wie tief die Gemeinde in der Stadt verwurzelt ist, welch vielfältige Beziehungen sie zu Vereinen, Politik und anderen Religionen pflegt.

Der Schwung der "Zukunftswerkstatt" hält an. Beim Ideensammeln etwa zu Seelsorge, Gottesdienstformen, Kinderbetreuung, Jugendarbeit oder zur Haltung der Kirche zu aktuellen gesamtgesellschaftlichen Fragen wurde eines deutlich: Wie viel die evangelische Kirchengemeinde bietet - und wie wenig das bekannt ist. Und da setzt die erste Maßnahme an, Stichwort "Kommunikation".

Dieses Jahr sind es statt einem ganze drei Gemeindebriefe mit den aktuellen Entwicklungen. Die Liturgie und das breite kirchenmusikalische Aufgebot werden eigens vorgestellt, ganz allgemeine Infos insbesondere für neue Gemeindemitglieder, für die es auch traditionell "Brot und Salz" gibt, ein monatlicher "Newsletter" per E-Mail, regelmäßige Mitteilungen über Facebook und mehr kommen noch dazu.

Weitere Weichenstellungen betreffen die Kinder- und Jugendarbeit, die Weiterentwicklung des Kindergottesdiensts beispielsweise, damit er auch noch für Fünft- bis Siebtklässler attraktiv ist, so Tuscher. Was einige in der "Zukunftswerkstatt" gewundert hatte: dass die Gemeinde keine Krippenbetreuung anbietet. Da seien noch Fragen offen, so Tuscher, die Stadt mache die Bedarfsplanung, die Auslastung der anderen Kindergärten müsse natürlich geprüft werden. "Wir haben der Stadt auf jeden Fall signalisiert, dass wir bereit sind, im Bereich der unter Dreijährigen Verantwortung zu übernehmen."

Größere Maßnahmen und Projekte will man gemeinsam mit dem neuen Kirchengemeinderat angehen: Die anstehende Wahl ist ein zentrales Thema momentan. Man befinde sich "in einer erfreulich komfortablen Situation", so Tuscher: Sehr zügig fanden sich nämlich sehr viele Kandidaten, "der Hammer", meinte Klomp.

Zehn Frauen und zehn Männer treten nach jetzigem Stand für die künftig 16 Sitze an. Aktuell sind es 15 Räte und sechs von ihnen hören auf. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre und beginnt am Dreikönigstag, 6. Januar 2020.

Zuvor habe niemand die paritätische Aufstellung von Männern und Frauen "verordnet", betonte die Pfarrerin, in anderen Gemeinden müsse man froh sein, überhaupt alle Plätze besetzen zu können. "Die vielen positiven Antworten haben auch mit der Zukunftswerkstatt zu tun", ist Klomp überzeugt, "viele, die da waren, haben sich gerne bereit erklärt, zu kandidieren und langfristig Verantwortung zu übernehmen". Geradezu umwerfend erfolgreich war man ihr zufolge bei jungen Leuten, einige Kandidaten sind erst Anfang 20 und die ältesten sind gerade mal Mitte 60.

Auch die Mischung aus alteingesessenen Walldörfern und neu Zugezogenen sowie die der beruflichen Hintergründe und Kompetenzen stimmt, findet Wibke Klomp und erwartet sich "ganz wesentliche neue Impulse und Ideen" vom neuen Rat. Wahlberechtigt ist jeder Walldorfer Protestant ab 14 Jahren, knapp 4000 Personen. Und weil auch junge Leute, besonders die 320 Erstwähler, motiviert werden sollen, veranstaltet die evangelische Gemeindejugend vorab eine Wahlparty. Die Wahlunterlagen kommen per Post ab Mitte November, nachdem sie zu Hause ausgefüllt wurden, können sie in der Kirche, im Gemeindehaus oder auch im Kindergarten sowie im Rathaus abgegeben werden.

Bis dahin will das Team um Oliver Tuscher und Wibke Klomp einen intensiven "Wahlkampf" starten, jedoch nicht für die einzelnen Kandidaten: Mit Fotos und Bannern auf öffentlichen Plätzen und auch kurzen Videos soll für die Wahl selbst und für eine hohe Beteiligung geworben werden, "damit der neue Kirchengemeinderat den Rückhalt der Gemeinde spürt".