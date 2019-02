Walldorf. (rö) Ein Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beschäftigte den Walldorfer Gemeinderat. Die Forderung, Gebührenerhöhungen bei der Versorgung von Strom, Gas und Wasser durch die Stadtwerke Walldorf nur nach einem Beschluss des Gemeinderats vorzunehmen und nicht wie bisher per Beschluss des Aufsichtsrats der Stadtwerke, wurde zwar diskutiert, eine Entscheidung musste darüber aber nicht gefällt werden. "Wir bestehen nicht auf einer Abstimmung", zog Fraktionsvorsitzender Wilfried Weisbrod den Antrag vorher wieder zurück.

Die Verwaltung hatte in ihrer Vorlage zum Tagesordnungspunkt deutlich gemacht, dass die Stadtwerke keine Gebühren erheben, sondern dass es sich um Energiepreise handelt. Es sei kein Stadtwerk bekannt, dass diese Energiepreise in Form von Gebühren festsetze. Würde man zudem tatsächlich Gebühren erheben, dürften diese nicht - wie es aktuell bei den Gewinnen der Stadtwerke der Fall ist - zur Abdeckung eventueller Verluste aus dem Bäderbetrieb verwendet werden, da sie "kostenscharf" zu erheben sind. Damit wäre aber das Thema "steuerlicher Querverbund" erledigt.

Der Antrag, in dem die Grünen auch einen Vergleich zu den Müllgebühren des Rhein-Neckar-Kreises gezogen hatten, die vom Kreistag und nicht dem AVR-Aufsichtsrat beschlossen werden, sei "relativ schnell gestrickt" gewesen, sagte Wilfried Weisbrod, der "die rechtliche Form" anerkannte und den Antrag auch deshalb wieder zurückzog. Seiner Fraktion sei es vor allem darum gegangen, dass man als Gemeinderat, der nicht dem Aufsichtsrat der Stadtwerke angehört, "inhaltlich eine Position äußern" könne, wenn man zu Themen wie Preiserhöhungen "massiv befragt" werde. Weisbrod berichtete von einem Bürger der in der Summe der aktuellen Erhöhungen der Energiepreise, Wasser- und Abwassergebühren Mehrausgaben von fast 20 Prozent habe. "Das ist in dieser Masse kritikwürdig und sollte hinterfragt werden", sagte er.

Werner Sauer (CDU) sah im Antrag ein Misstrauen gegenüber dem Aufsichtsrat der Stadtwerke. Dieser gehe aber "sehr verantwortungsvoll" mit seiner Aufgabe um, sei fest in städtischer Hand und jede Fraktion sei darin vertreten. "Seien wir froh, dass wir die Stadtwerke haben", forderte Sauer Weisbrod dazu auf, nicht "ständig so negativ" über diese zu sprechen. Die jüngsten Preiserhöhungen seien zudem "im Rahmen". Das sah auch Manfred Zuber (SPD) so: "Unsere Preise waren lange Zeit stabil." Der Grünen-Vorstoß sei ein "Bärendienst" für die Stadtwerke, es gebe keinen Grund, diese schlecht darzustellen, seien sie doch "ein Aushängeschild" für Walldorf. Fredy Kempf (FDP) konnte sich seinen beiden Vorrednern "inhaltlich voll anschließen". Er schlug ergänzend vor, bei kommenden Preiserhöhungen den Gemeinderat zumindest in nichtöffentlicher Sitzung vorab zu informieren.

Bürgermeisterin Christiane Staab sagte abschließend, zur Gebührenerhöhung seien die Stadtwerke "durch die Gesamtumstände gezwungen" gewesen. Klar sei aber auch: "Energie wird nicht mehr billiger werden."