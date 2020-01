Von Armin Rößler

Walldorf. "Ich möchte mich bedanken, dass er den Weitblick hatte, so etwas zu stiften, und das Engagement, hier zu investieren", sagt Dr. Alfred Völkl. "Es ist beachtlich, dass er an alle Gesellschaftsschichten denkt, nicht nur an die Jugend, sondern auch an die älteren Menschen", ergänzt Arno Scherer und meint: "Er sieht, dass die Gesellschaft nur dann gesund ist, wenn wirklich an alle gedacht ist." Harald Stepputtis schließlich sagt: "Das hat er gut gemacht."

Die drei älteren Herren – Völkl ist 79, Scherer 83, Stepputtis 89 Jahre alt – sprechen von Dietmar Hopp, der zusammen mit seiner Frau Anneli vor etwas mehr als zehn Jahren mit einer großzügigen Spende den Bau des "Hopp-Stifts II" in Walldorf möglich machte. Ihnen und der gesamten Wohngemeinschaft ist es aus Anlass dieses runden Geburtstags ein Herzensanliegen, dem Stifter dafür zu danken. Die betreute Seniorenwohnanlage mit zwei Gebäuden und 21 Wohnungen war im Oktober 2009 feierlich eingeweiht worden, im November zogen die ersten Menschen ein. Die meisten der 62 bis 103 Quadratmeter großen Wohnungen sind mit Einzelpersonen belegt, in fünf leben Ehepaare.

Die Seniorenwohnanlage „Hopp-Stift II“ in Walldorf wurde vor zehn Jahren eingeweiht. Foto: Pfeifer

Das Ehepaar Stepputtis (Januar 2010) zählt zu den frühesten Bewohnern: "Wir haben uns das angeguckt und gleich zugeschlagen", erzählt Gisela Stepputtis (79). "Es war sofort um uns geschehen." Damals waren ihren Worten nach noch mehrere Wohnungen frei "und wir hatten eine große Auswahl." Wie Alfred Völkl berichten kann, sah das "drei Jahre später schon ganz anders aus": Seine Frau und er erhielten die Nachricht, dass auf der Warteliste noch sieben Interessenten vor ihnen seien. Trotzdem ging es dann relativ schnell und das Ehepaar konnte kurz vor Weihnachten 2013 einziehen. Jüngster "Neuzugang" im Hopp-Stift II unter den RNZ-Gesprächspartnern ist Arno Scherer, der zusammen mit seiner Frau im Mai 2018 hier eine Wohnung belegte. "Das hat sich als genau richtig erwiesen", sagt er heute. Vorher lebte das Paar über 20 Jahre in einer Dachgeschosswohnung in Walldorf, anfangs "war uns nicht so bewusst, dass es mit der Treppe Probleme geben könnte".

Gisela Stepputtis schwärmt von den "schönen, hellen Wohnungen" in den beiden Häusern, Alfred Völkl von den "Annehmlichkeiten", weil alles seniorengerecht gestaltet ist. Dazu könne man im großzügig gestalteten Gemeinschaftsraum, dem "Pavillon", der beide Häuser verbindet, immer "Leute treffen und muss das Haus nicht verlassen". Hier findet auch der monatliche Kaffeeklatsch statt und regelmäßige Treffen, bei denen alle möglichen Probleme angesprochen werden können. "Wenn mal was kaputt ist, wird es meist am selben Tag repariert", zeigen sich die Bewohner sehr zufrieden.

Blick zurück in den Oktober 2009, als das „Hopp-Stift II“ eingeweiht wurde: (v.li.) Dietmar und Anneli Hopp sowie der damalige Bürgermeister Heinz Merklinger. Archiv-Foto: Pfeifer

Positiv seien auch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe und die Bushaltestelle vor der Haustür. "Hintenraus gibt es viele Bäume", freut sich Arno Scherer, der auch deshalb schon festgestellt hat: "Der Vogelbestand hat sich wieder verbessert." Vor allem Meisen und Spatzen tummeln sich hier, aber auch ab und zu ein Grünfink oder ein Rotschwänzchen, hat er beobachtet. "Die muss man aber wirklich das ganze Jahr über füttern", was die Hopp-Stift-Bewohner gerne tun.

Neben den seniorengerechten Wohnungen wird in der Anlage auch eine Betreuung durch die Sozialstation angeboten, die einige der Bewohner in Anspruch nehmen. Zusätzlich gibt es Vorkehrungen für Notfälle: So hat jede Wohnung ein Schild, das morgens rausgehängt werden kann, damit der Hausmeister weiß, dass alles in Ordnung ist – fehlt das Schild, kann er helfend aktiv werden. "Es ist nicht so, dass jemand ein oder zwei Tage unentdeckt in seiner Wohnung liegen kann", sagt Arno Scherer. Jede Wohnung hat zudem einen "roten Knopf" auf dem Notfalltelefon, mit dem das Rote Kreuz alarmiert werden kann. Außerdem gibt es Armbänder, die ebenfalls über eine Alarmfunktion verfügen. Natürlich haben alle Bewohner das Bestreben, so lange wie möglich selbstständig zu sein und so wenig Hilfe wie möglich zu benötigen. "Wenn es aber gar nicht mehr geht, haben wir ein Vorrecht, ins Astor-Stift überzusiedeln", hebt Harald Stepputtis hervor.

Dabei war der Schritt aus den eigenen vier Wänden ins betreute Wohnen für alle nicht so einfach: Gisela Stepputtis berichtet, dass sie sich erst nach einem Herzinfarkt auf die Suche gemacht habe. "Mir ist es wahnsinnig schwer gefallen", meint Arno Scherer. "Der Kopf hat gesagt: Das musst du machen. Aber das Gefühl nicht." Heute seien seine Frau und er aber "froh" über die Entscheidung. "Meiner Frau ist es auch so gegangen", erzählt Alfred Völkl, "sie hat ein paar Monate gebraucht." Er selbst habe den Umzug "bisher keinen Tag bereut und meiner Frau geht’s inzwischen genauso". Zumal sich die Tage im Hopp-Stift II sehr wohl genießen lassen, wie Arno Scherer mit Blick auf die Südwestlage der Häuser ("eine bessere Ausrichtung kann man sich nicht vorstellen") hervorhebt: "Hier kannst du so richtig in den sonnigen Tag hineinleben." Alfred Völkl ergänzt: "Wir fühlen uns einfach wohl."