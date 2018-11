Walldorf. An zwei Wochenenden findet wieder der Walldorfer Weihnachtsmarkt in der Stadtmitte statt. Geöffnet ist der Markt von Freitag bis Sonntag, 30. November bis 2. Dezember, und von Freitag bis Sonntag,7. bis 9. Dezember, jeweis freitags von 18 bis 21 Uhr, samstags von 16 bis 22 Uhr und sonntags von 14 bis 20 Uhr.

Die Eröffnung des Weihnachtsdorfs rund um den Marktplatz in der Hauptstraße findet mit Bürgermeisterin Christiane Staab und Bernhard Gröner, Abteilungsleiter der Werbegemeinschaft, am Freitag, 30. November, um 18 Uhr statt. Der Markt bietet sich als gemütlicher Treffpunkt und Quelle für Weihnachtsgeschenke an.

Geboten werden Schmuck aus Kristallen oder Halbedelsteinen, Dekoratives und Nützliches aus Holz, Duft- und Wärmekissen, Gestricktes und Gehäkeltes, feine Marmeladen und Gelees, Kunsthandwerk aus Südamerika und natürlich Weihnachtskrippen samt Zubehör, Weihnachtskarten mit Walldorfer Motiven, der Walldorf-Kalender für 2019 und vieles mehr.

Am ersten Wochenende ist auch die Walldorfer Fairtrade-Gruppe mit einem Stand dabei. Die Leckereien sind aus fair gehandelten Zutaten oder auch aus der Region. Selbstverständlich hat der Nikolaus wieder sein Kommen zugesagt: An beiden Wochenenden wird er brave Kinder beschenken.

In einem eigens für Kinder aufgestellten Zelt werden Geschichten aus märchenhaften Welten vorgelesen. Walldorfer Musikvereine und Gruppen unterhalten mit beliebten weihnachtlichen Weisen. Auch das Duo "Champagne on Ice" sorgt für musikalische Unterhaltung.