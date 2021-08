Von Sebastian Lerche

Walldorf. Die gute Nachricht: Das Walldorfer Zeltspektakel findet trotz anhaltender Coronakrise statt. Die schlechte aber: Pandemiebedingt mussten beim beliebten Kleinkunstfestival schmerzliche Einschnitte vorgenommen werden. Wie gewohnt in den letzten zwei Sommerferienwochen, zwischen Montag, 30. August, und Sonntag, 12. September, wird also eine gestutzte "Light"-Version mit 13 Kleinkunstabenden sowie einem Rahmenprogramm auf dem Grillhüttengelände am Tierpark geboten. Leider kann der Kinder-Mitmachzirkus nicht stattfinden, das hat die Stadt schon im Frühjahr festgelegt.

"Wir haben hochkarätige Musiker und Kabarettisten und die Vielfalt ist groß: Jeder Tag bietet etwas Neues": Einblick in das Festival gab jetzt Organisator Jürgen Vogel von der inPetto-Veranstaltungsagentur aus Waghäusel, der das Zeltspektakel vor 21 Jahren ins Leben gerufen hat. Eigentlich hätte im letzten Jahr ein kleines Jubiläum gefeiert werden sollen, das 20-jährige, die Pandemie machte das aber unmöglich, das Zeltspektakel musste ganz ausfallen. Die "Light"-Version ist auch nicht ganz der passende Rahmen, ein Jubiläum zu würdigen: Das soll im kommenden Jahr geschehen, wenn hoffentlich wieder groß gefeiert werden kann.

Wenig überraschend müssen in diesem Jahr die bekannten Infektionsschutzmaßnahmen beachtet werden, das Zeltspektakel-Team hat daher ein Hygienekonzept erarbeitet. Zudem müssen die Besucherinnen und Besucher auf dem Gelände Maske tragen und gemäß "3G-Regel" vollständig geimpft, von Covid-19 genesen oder getestet sein. Die maximale Besucherzahl musste ebenfalls reduziert werden, damit im gewohnten Zelt – das beim Zeltspektakel natürlich nicht fehlen darf, zumal auf dem Gelände für mehr kein Platz ist – Abstand gehalten werden kann.

Das Zeltspektakel mit diesen Einschränkungen ist eine vergleichsweise kurzfristig umgesetzte Möglichkeit, trotz Krise jetzt doch noch Kleinkunst zu bieten. Früher hat der Kartenvorverkauf schon im Herbst zuvor angefangen, diesmal stand erst Mitte Juni fest, dass es in dieser Form möglich gemacht werden kann. Und weil so viel in so kurzer Zeit geschehen musste, sind aktuell immer noch finale Weichenstellungen notwendig, beispielsweise was die Bewirtung angeht. Eine breite Palette an Getränken, auch "leckere Weine", werde man bereithalten, so Jürgen Vogel, fürs Essen gebe es verschiedene Ideen, die konkrete Lösung steht noch nicht fest. Die 13 Abende zu ermöglichen, war, obwohl Vogel ständigen Kontakt zu den Akteuren hielt und sich Auftrittsoptionen offen gehalten hatte, nicht einfach: "Das war ein Brett".

"Aber die Freude, endlich wieder im eigentlichen Kerngeschäft aktiv werden zu können, überwiegt", sagte Vogel über sich. Und im Namen der Künstlerinnen und Künstler, die er engagiert hat, betonte er: "Die sind nach der Zwangspause einfach nur froh und erleichtert, wieder vor Publikum auftreten zu dürfen."

Nach der Kleinkunst, die immer um 20.30 Uhr beginnt, wird das obligatorische Lagerfeuer entzündet. In dieser heimeligen Atmosphäre spielt dann dienstags bis freitags wieder die Louis-Trinker-Band mit ihrem erfolgreichen Mix aus Rock- und Pop-Hits der letzten Jahrzehnte zusammen mit der ein oder anderen Überraschung.

Die Zeltspektakel-Wochenenden bieten ebenfalls mitreißende Musik, verspricht Vogel. Nur das traditionelle Frühstücksbüfett ist nicht wie gewohnt möglich. Am Samstag, 4. September, sorgen die "Suburban Divas" für "jede Menge gute Laune", so Vogel: mit Soul, Jazz und Ausflügen in Rock und Pop.

Am Sonntag, 5. September, ist der Sänger und Songschreiber Olli Roth zu Gast. "Wir probieren mal was Neues" war das Motto, als Vogel die "Hot Wine Punchers" für den Samstag, 11. September, buchte. Die Band ist ganz in den 1980ern zuhause. "Sehr charmant und unaufgeregt" bietet sie Klassiker und Lebensgefühl dieser Ära, so Vogel. In kleinerem Rahmen soll auch eine Kunstausstellung stattfinden.

Info: Nähere Informationen unter www. inpetto-veranstaltungsagentur.de/ zeltspektakel-walldorf, Tickets dort und an Reservix-Vorverkaufsstellen.