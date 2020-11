Von Anton Ottmann

Walldorf. Einen Tag vor Heiligabend sitzt Sigrid mit ihrem Mann Egon im Taxi auf dem Weg zum Hafen. Zu ihrem Geburtstag ging endlich ein Wunschtraum in Erfüllung: eine Kreuzfahrt mit Kapitänsdinner. Etwas mulmig wird ihr schon, als nicht etwa die belebten Touristen-Terminals von Bremerhaven auftauchen, sondern Lagerhäuser, Güterwaggons und Bahngleise, ein dunkler Kai, dahinter hohe Schiffe ohne Fenster. Endlich an Bord, werden ihre Wünsche erfüllt, doch ganz anders, als sie sich das ausgemalt hat. Und: Für ihren ach so geliebten Ehemann hat sie ebenfalls eine Weihnachtsüberraschung parat.

Der spannend geschriebene Weihnachtskrimi "Tatort Antarktis" stammt aus der Feder von Brigitte Karin Becker aus Walldorf. Er beginnt, wie alle ihre Geschichten, ganz alltäglich und findet dann ein überraschendes Ende. Becker wird eine Auswahl dieser Krimis für alle, die sich an den sonst ruhigen und besinnlichen Tagen etwas Herzklopfen wünschen, jeweils an den vier Adventssonntagen, lesen und kostenlos ins Netz stellen. Beginn ist am ersten Adventssonntag, 29. November, 16.10 Uhr, mit dem "Tatort Antarktis", erschienen in "Mord im Lichterglanz", Leinpfadverlag Ingelheim.

Eine Woche später, am 6. Dezember, 16.19 Uhr, ist die "Himmlische Bescherung" zu hören aus "Weihnachtlich glänzet der Wald", erschienen in "Edition Karo", Berlin. Hier bummelt der Arzt Dr. Nagler mit seinem Vater über den Prater und wird zunehmend nervöser. Er will jemanden treffen, von dem der Vater nichts wissen soll. Er will ihn schließlich in einem Café zurücklassen, doch der Vater folgt ihm unbemerkt.

In "Weihnachtsschnee" am 3. Advent, 13. Dezember, 15.59 Uhr, lungert die Journalistin Sandra abends in einer Hafenspelunke herum, in der angeblich krumme Geschäfte gemacht werden. Außer gestrecktem Whisky entdeckt sie aber nichts – bis es eine Tote gibt. Erschienen ist der Krimi in "Advent, Advent, die Alster brennt" (Edition Karo). Und schließlich erzählt Becker am 4. Advent, 20. Dezember, 16.01 Uhr, die Geschichte von dem ungewöhnlichen Mädchen Anna, die keine Puppen mag, Tabellen über Planeten führt und Giftpilze sammelt, bis die Mutter mit ihrem neuen und recht seltsamen Partner nach Hause kommt. "Die Leiche im Keller" spielt in München und wurde in "Kling Glöckchen klingelingeling" (Edition Karo) veröffentlicht.

Brigitte Karin Becker, Mitglied der Schreibzunft "Mörderische Schwestern" Nr. 26330, ist Mathematikerin, reist gerne auf Frachtschiffen und schrieb darüber ihr erstes und bisher einziges Buch: "Jeden Abend Captain’s Dinner". Die Erfahrungen, die sie auf diesen Reisen gemacht hat, tauchen gelegentlich auch in ihren Erzählungen auf.

2015 veröffentlichte sie ihren ersten Kurzkrimi, seitdem ist sie regelmäßig in Anthologien vertreten. 2019 erhielt sie den "Karo-Krimi-Preis" für den Weihnachtskrimi mit der besten Spannung, 2020 den Förderpreis der Gemeinde Stockstadt am Rhein im Literaturwettbewerb zum Thema "Nachgeschmack". Darüber hinaus gehörte sie 2017 zu den zehn Preisträgern der "Wieslocher Kriminacht", veranstaltet durch das Kulturforum Südliche Bergstraße, und ist auch den Besucherinnen und Besuchern des "Literaturfrühstücks" im Café Spätlese in Baiertal bestens bekannt.

Info: Links zu den Lesungen findet man unter www.facebook.com/brigittekarin.becker.3 und https://soundcloud.com/user-376728512, sie sind auch noch nach den angegebenen Zeitpunkten abrufbar.