Bis Dezember dieses Jahres will Walldorf die Sanierung der städtischen Wohngebäude in der Ziegelstraße abgeschlossen haben. Sie werden vor allem energetisch modernisiert. Foto: Pfeifer

Walldorf. (RNZ) Höchste energetische Standards und mehr Wohnqualität sind neben dem Erhalt der Bausubstanz die Ziele: Walldorfs Arbeiten zur energetischen Sanierung der städtischen Gebäude in der Ziegelstraße 46/50 sind in vollem Gange.

Mit einer Informationsveranstaltung wurden den Anwohnerinnen und Anwohnern kürzlich die Baumaßnahmen von den Verantwortlichen der Stadt noch einmal näher vorgestellt. Teil nahmen außerdem von städtischer Seite David Högerich, Leiter des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft, Stadtbaumeister Andreas Tisch, Werner Klima und Myles Davies, Mitarbeiter der Wohnungswirtschaft, sowie der externe Architekt Dietmar Erhard.

Bürgermeister Matthias Renschler begrüßte die Interessierten, die sich im Freien versammelt hatten. Der Bürgermeister betonte die Notwendigkeit der Sanierung der Wohnblöcke aus den 1960er Jahren und warb gleichzeitig um Verständnis für Unannehmlichkeiten, welche solche Bauarbeiten mit sich bringen. David Högerich, ging in einem kurzen Vortrag auf das Projekt ein.

In die Sanierungsmaßnahmen investiert die Stadt ihm zufolge rund 1,6 Millionen Euro. Sie dienen zum einen der Energieeinsparung und zum anderen der Energieerzeugung. Dadurch soll der Ausstieg von fossilen Energien auch an dieser Stelle vorangetrieben werden, wie Högerich betonte.

Die Weichen dafür hatte der Gemeinderat in seiner Sitzung im Mai 2021 gestellt. Angestrebt wird der sogenannte KFW-55-Standard, demzufolge die städtischen Häuser danach nur noch 55 Prozent des Verbrauchs eines "normalen" Wohnhauses haben werden.

Fassade und obere Geschossdecken werden jeweils mit einer 26 Zentimeter starken Dämmung versehen, wie Högerich darlegte. Im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen werden außerdem dreifach verglaste Fenster eingebaut. Auf dem Außengelände wird bereits an der neuen Zentralheizung mit Luft-Wasser-Wärmepumpe gebaut. Insgesamt soll der Heizwärmebedarf um über 80 Prozent gesenkt werden. Um zukünftig auch Strom zu erzeugen, wird eine Fotovoltaik-Anlage auf drei von vier Dachhälften installiert, sie soll in der Spitze eine Leistung von rund 43 Kilowatt haben.

Durch den Bau von Balkonen auf den Giebelseiten soll sich die Wohnqualität der Bewohnerinnen und Bewohner weiter erhöhen, so Högerich. Alles in allem rechne man mit einem Abschluss der Maßnahmen bis Dezember dieses Jahres. Im anschließenden Gespräch mit den Anwohnerinnen und Anwohnern zeigte sich David Högerich sicher, dass die Gebäude in Bezug auf den energetischen Standard zu den modernsten im städtischen Eigenbetrieb gehören werden. Mit aktiver Kommunikation wolle man die Bewohnerinnen und Bewohner der 20 Wohnungen über die gesamte Baumaßnahme hinweg mitnehmen, wie alle Verantwortlichen betonten.