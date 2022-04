Von Sebastian Lerche

Walldorf. Wieso sieht diese Tablette eigentlich so aus? Warum diese Färbung, diese Form? Das fragt Hanna Kagermann. Und Berna Gülerbasli: Was ist da eigentlich drin? Tut es uns überhaupt gut, diese und andere Pillen zu nehmen?

Die beiden Künstlerinnen stellen zurzeit beim Verein "Kunst für Walldorf" in der Alten Apotheke aus. Als Titel wurde "Pillation" gewählt, das ist ein Kofferwort aus "Pille" und "Manipulation", das Gülerbasli geprägt hat. Natürlich beschäftigen sich die beiden nicht einfach mit Medikamenten.

Und auch darüber hinaus legen die Künstlerinnen, was Fragestellungen, Techniken und Materialien angeht, eine große Bandbreite an den Tag, die Besucherinnen und Besucher begegnen in den drei Ausstellungsräumen Zeichnungen, Fotos, einer Installation, einer Diashow und einem kurzen Film.

Zur Vernissage, musikalisch umrahmt von Tobias "Sandy Mental" Krause, begrüßte der Kunstvereinsvorsitzende Gerhard Baldes die Gäste und stellte die Künstlerinnen vor. Berna Gülerbasli wurde in Izmir geboren und studierte dort und an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart. Sie unterrichtet an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg. Hanna Kagermann wurde in Heidelberg geboren, war Schülerin des Pädagogen und Walldorfer Kunstbeauftragten Hartmuth Schweizer am Gymnasium Walldorf und ist nun Kunsterzieherin am Löwenrot-Gymnasium in St. Leon-Rot, außerdem Mitglied des Walldorfer Kunstvereins.

Hartmuth Schweizer war es auch, der, unter anderem mit Verweis auf Philosoph Alexander Kluge, Einblicke in die Ausstellung gab. Schweizer selbst ist von jeher der Ansicht, dass Kunst sehen lehrt, sehen bedeutet dabei kritisch betrachten, hinterfragen, tiefer nachdenken und aktives Interesse an aktuellen Entwicklungen zeigen. Philosoph Kluge wiederum bescheinigt guter Kunst eine "auratische Autorität", durch die sie eindringlicher wirkt und neue Wahrnehmungs- und Denkperspektiven eröffnet.

Schweizer lobte in diesem Zusammenhang die Kinderseite "Klaro" der RNZ, die sich unter dem Titel "Herr Renoir malt das Glück" mit Werken des französischen Malers befasste. Renoir konnte mit seiner impressionistischen, die Form auflösenden Pinselführung über das Dargestellte hinausweisen und über einen blühenden Garten, in dem zwei Frauen flanieren, tatsächlich das Glück darstellen.

Kunst wende sich gegen eine "zerbeulte Dialektik", erklärte Schweizer, Kluge zitierend. Festgefahrene Debatten seien heute allgegenwärtig, statt Austausch und Argumentation nur Beleidigungen, Weh-Geschrei und Nazivergleiche: Kunst spaziere da einfach hindurch und außen herum. Blockaden lösen und zu neuen Lösungen inspirieren: Das können für Schweizer auch Berna Gülerbasli und Hanna Kagermann. Mit einer durchaus wissenschaftlich zu bezeichnenden Herangehensweise seien die beiden "Entdeckerinnen der Wirklichkeit".

Eine intensive Recherche zu Methoden, Werkstoffen und relevanten Themen sei für die Künstlerinnen selbstverständlich. Gülerbasli stelle Fragen zur alltäglichen Wahrnehmung und zu brisanten gesellschaftlichen, technologischen oder politischen Vorgängen. Kagermann, die sowohl Mathe als auch Kunst studiert habe, verbinde beides, nähere sich der Welt in Praxis und Theorie und gelange so zu neuen Betrachtungsweisen.

Pflanzen, Pilze, Insekten, aber auch Menschgemachtes nimmt Kagermann unter die Lupe und präsentiert Schweizer zufolge fast laborhaft ihre Ergebnisse zu den vielen Formen des Lebens, seiner Entstehung und Entwicklung – aber auch zu Verfall und aktiver Zerstörung. Sie zeichnet und überzeichnet, lässt in Collagen die Kontraste aufeinander prallen und macht Grenzen sichtbar, Grenzen ihrer Betrachtungsgegenstände, aber auch Grenzen ihrer Arbeitsprozesse, ihrer Kunst.

Ähnliche Grenzen weist Gülerbasli auf, fragt mit ihren Aufnahmen, die Bekanntes durch die besondere Wahl des Blickwinkels oder des Bildausschnitts fremd wirken lassen, nach der Verlässlichkeit einer fotografischen Abbildung – und wie vertrauenswürdig ist unser Eindruck von der Realität überhaupt?

Das Dia einer Petrischale könnte auch eine alte Landkarte sein – oder ein alter Celluloid-Film, der zu lange der heißen Lampe ausgesetzt war, möglich ist bei Kagermann vieles, weil sie nach eigener Auskunft gerne experimentiert und den Zufall an ihren Werken mitarbeiten lässt. Sie zeigt sich fasziniert von den Zwängen der Funktion auf die Form, von den Parallelen zwischen mathematischen Fraktalen, Proteinfäden, Wurzelgeflechten, stützendem Gewebe und menschlichen Konstrukten – und von den Verbindungen von Natur und Technik. Eine Rauminstallation verbindet Schläuche, Klebeband und bunte Pillen mit Blüten, Blättern und Knochen.

Analytisch geht auch Gülerbasli vor, wenn sie ein Makrofoto eines Wassertropfens verfremdet, bis er wie ein Schwarzes Loch oder der schmelzende Terminator T 1000 aussieht. In der Ausstellung wird zudem ihre kritische Einstellung gegenüber Konsum, Pharmaindustrie, Gentechnik oder Zerstörung unserer Umwelt deutlich. Unterm Titel "Massa habitus" zeigt sie Fotos einer Protestaktion gegen übermäßigen Fleischkonsum und Massentierhaltung, bei der Demonstrierende sich mit roter Farbe beschmiert, quasi blutüberströmt, mit christlichen Kreuzen zu Boden legen.

Info: "Pillation" ist bis 8. Mai in der Alten Apotheke, Hauptstraße 47 in Walldorf, zu sehen: sonn-und feiertags von 14 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung, Telefon 0 62 27/25 26.