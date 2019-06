Walldorf. In zehn Einzelhandelsbetrieben der Region hat die Gewerkschaft Verdi am Freitag zum Streik aufgerufen, zum Einsatz "gegen Lohndumping", wie Verdi in einer Mitteilung betont. Neben Mitarbeitern von Kaufhof, H&M und Kaufland in Mannheim, Heidelberg und Dossenheim sind auch Mitarbeiter von Ikea in Walldorf dem Aufruf gefolgt. Am Vormittag versammelten sie sich vor dem Haupteingang, um vor der nächsten Verhandlungsrunde mit den Arbeitgebern am Mittwoch, 12. Juni, Druck auszuüben.

Das vorgelegte Angebot sei "viel zu niedrig", so Verdi, bedeute angesichts der Inflation "einen Reallohnverlust". Man fordere eine Erhöhung der Gehälter um 6,5 Prozent, mindestens 163 Euro, für Auszubildende eine Anhebung um monatlich 100 Euro und ein Mindesteinkommen von 2100 Euro im Monat - für eine Laufzeit von zwölf Monaten. Verbunden damit ist die Forderung, "die Tarifverträge des Einzelhandels für allgemeinverbindlich erklären zu lassen". Verdi hält dies für den geeigneten Weg, gegen zu niedrige Löhne vorzugehen.