Walldorf. (seb) "Wir bereiten uns mit Hochdruck vor": Als ersten Öffnungstag der Saison hat das Walldorfer Aqwa den kommenden Montag, 15. Juni, vorgesehen. "Davor ist ausgeschlossen", so Matthias Gruber, Geschäftsführer der Walldorfer Stadtwerke. In den vergangenen Wochen habe man intensiv an einem Betriebskonzept gearbeitet, das alle Maßnahmen zum Infektionsschutz berücksichtigt. Ziel ist ein "möglichst normaler Badbesuch bei minimalem Risiko". Das war alles andere als einfach, zumal sich die Landesverordnungen teilweise schnell ändern.

Die Öffnungszeiten sind montags bis sonntags von 8.30 bis 20.30 Uhr. Zeitgleich werden maximal 600 Besucher ins Freibad gelassen, und das für ein Zeitfenster von höchstens vier Stunden. Wer die Zeit überschreitet, muss vor Ort 40 Euro bezahlen, 60 Euro, wenn erst später bezahlt wird.

Die Besucher müssen älter als sechs Jahre sein. Von den 600 gehen der Erwartung des Aqwa nach rund 200 gleichzeitig in die beiden Becken sowie den See, die übrigen sonnen sich, essen etwas oder treiben Sport. Abstandsregeln und Maskenpflicht gelten an Ein- und Ausgang, Sanitäranlagen und Essensausgaben, überall, wo Menschen nah zusammenkommen – anders als auf dem weitläufigen Gelände. Die Sammelumkleiden und Sammelduschen sind zu. Kontaktsportarten wie Fußball sind nicht möglich, dafür aber Tischtennis oder Boule.

Der Kleinkindbereich des Freibads ist gesperrt, so Gruber: "Wir wissen nicht, wie wir kleine Kinder dazu bringen sollen, den Abstand einzuhalten." Das ändere sich womöglich, wenn Krippen und Kindergärten wieder regulär öffnen und das Land Vorgaben hierzu bereitstellt.

Die größte Hürde für die Öffnung war ein einfaches und flexibles Buchungssystem, das so schnell zur Verfügung steht, wie das Aqwa sich nach dem Startsignal durchs Land bereitmacht. Die Ticketbuchung kann ausschließlich per Internet erfolgen, anders wären die erforderlichen Anpassungen nicht machbar gewesen. Das System soll den Besuchern ermöglichen, einen Zeitraum zu wählen, wann sie ins Bad möchten, und dabei gleich zu bezahlen. Beides gehöre zusammen, so Gruber, dann steige die Wahrscheinlichkeit, dass sich alle an ihre Zeitrahmen halten und das Aqwa "die Besucherzahlen sicher regulieren" könne. Einen Andrang vor dem Freibad mit Besuchern, die man dann abweisen müsse, dürfe man nicht riskieren.

Ab morgen, Samstag, 12 Uhr, ist die Ticketbuchung möglich. Womit Gruber selbst "nicht wirklich glücklich" ist, ist das Bezahlsystem, auf das sie ausweichen mussten: Paypal, amerikanischer Konzern und potenzielle "Datenkrake". Andererseits wahrscheinlich den meisten Badegästen geläufig – und vor allem: schneller als alle anderen Anbieter. Ein System aus Europa, an dem die Sparkassen-Finanzgruppe beteiligt ist, brauche noch einige Wochen Vorlaufzeit.

Bestimmte Details sind Gruber zufolge noch nicht geklärt, ein "Webshop" werde derzeit eingerichtet, ein System aus einem Guss, das den Badegästen erlaubt, in wenigen Schritten alles Nötige einzustellen. "Man braucht sich auch keine ,App’ herunterladen", ist man laut Gruber Kritik zuvorgekommen, die an anderen Freibädern geübt wurde.