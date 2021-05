Von Agnieszka Dorn

Walldorf. Schnelle Ergebnisse und genauso zuverlässig wie ein PCR-Test: Das verspricht die Walldorfer Central Apotheke mit einem neuen Testgerät, das innerhalb von 13 Minuten Coronatests genau auswerten soll. Das Gerät des Pharmakonzerns Abbott basiert auf einer isothermalen Nukleinsäure-Amplifikations-Technik (NAT). Das heißt es prüft – wie auch beim PCR-Test – auf das Erbgut des Virus.

"Wir haben damit unser Angebot ausgeweitet", sagt Stefan Bastuck, Inhaber der Central Apotheke. Ihm zufolge wird das Gerät bislang überwiegend in Arztpraxen und Krankenhäusern verwendet, bislang gebe es diese Testmöglichkeit lediglich in drei Apotheken. Der NAT-Test ersetze den klassischen PCR-Test, der erst ins Labor geschickt werden müsse und bei dem das Ergebnis nach mehreren Stunden vorliege.

Dem Inhaber zufolge hat das Robert-Koch-Institut bestätigt, dass der NAT-Test wie ein PCR-Test gewertet werden kann. Das Paul-Ehrlich-Institut schreibt auf seiner Website zudem, die NAT-Methode, die wie die PCR-Variante funktioniert, seien derzeit die verlässlichsten Coronatests. Laut Stefan Bastuck wird bei der Einreise aus einem Risikogebiet nach Deutschland das negative Ergebnis eines NAT-Tests ebenfalls akzeptiert. Aber auch der Antigen-Schnelltest sei in solchen Fällen ausreichend, um eine Verkürzung der Quarantänezeit zu erwirken. Was das neue Testgerät der Central Apotheke allerdings nicht kann, so der Inhaber: verschiedene Virus-Mutationen herauszufiltern.

Im Vergleich zur PCR-Variante sei der NAT-Test kostengünstiger, berichtet Bastuck: In der Regel koste ersteres um die 100 Euro – je nachdem, wo man sich testen lasse, auch mehr. Der NAT-Test sei preisgünstiger, die Central Apotheke biete ihn für 65 Euro an. Kostenlose Tests mit dem Gerät seien dort momentan nicht möglich, weil die Kassenärztliche Vereinigung in Baden-Württemberg die Kosten nicht ersetze, so Bastuck. Darüber hinaus bietet auch die Central Apotheke die kostenfreien Antigen-Schnelltests an. Diese gelten allerdings als nicht ganz so zuverlässig wie die anderen Varianten. Nähere Informationen gibt es im Internet unter www.central-apotheke-walldorf.de.