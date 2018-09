Walldorf. (rö) "Jürgen Criegee war ein besonderer Mensch, ein Mensch, der sich für andere zurücknahm, für den sein Gegenüber nie einfach irgendjemand war", sagte Pfarrerin Wibke Klomp, als sie gestern in der evangelischen Stadtkirche in Walldorf die Gäste zur Trauerfeier für den im Alter von 84 Jahren verstorbenen Altbürgermeister und Ehrenbürger begrüßte. Dabei galt die Anteilnahme der großen Trauergemeinde ganz besonders Maria Criegee, der Frau des Verstorbenen, und Tochter Dagmar mit ihrer Familie.

Pfarrerin Klomp näherte sich in ihrer Ansprache dem Menschen Jürgen Criegee: Er habe eine ganz besondere Ausstrahlung gehabt, sei bescheiden, ruhig, sehr klar und geradlinig gewesen, vielfältig engagierte und ein allseits geschätzter Ratgeber. Er habe Walldorfs Wandel in seinen 24 Jahren als Bürgermeister von 1974 bis 1998 maßgeblich gestaltet, über seine Sparsamkeit habe vielleicht mancher gelacht, doch wären heute viele öffentliche Haushalte froh über sein Verantwortungsbewusstsein und die damit verbundene Generationengerechtigkeit.

"Alles hat seine Zeit, geboren werden und sterben", hatte Criegee selbst einen Vers des Predigers Salomo für seine Trauerfeier ausgewählt. "Er hat sich in den Dienst der Gemeinschaft gestellt und uns allen viel mit auf den Weg gegeben", sagte die Pfarrerin.

In der voll besetzten evangelischen Stadtkirche in Walldorf fand gestern die Trauerfeier für den verstorbenen Altbürgermeister Dr. Jürgen Criegee statt. Fotos: Pfeifer

Walldorfs Bürgermeisterin Christiane Staab erinnerte an die enorme Aufwärtsentwicklung, die Walldorf in wirtschaftlicher, städtebaulicher, sozialer und kultureller Hinsicht unter Criegees Verantwortung genommen habe. Sie nannte als Beispiel für die vielen Projekte die Westumgehung, die er mit großer Beharrlichkeit gegen viel Widerstand durchsetzen konnte, und mit der die Voraussetzung für den verkehrsberuhigten Bereich in der Hauptstraße geschaffen worden sei. Zudem habe er immer der Innenentwicklung den Vorrang vor dem Verbrauch weiterer Flächen gegeben.

Ein Meilenstein seiner Tätigkeit sei der Aufbau einer eigenen Stromversorgung mit der späteren Gründung der Stadtwerke gewesen, mit dem Bau der Seniorenwohnanlage Astorstift seien Stadt und Astorstiftung in die Altenarbeit eingestiegen. Und schließlich habe er selbst die Ansiedlung der SAP als seinen größten Erfolg und Glücksfall für die Stadt und die Region bezeichnet. Darüber hinaus sei ihm auch die Förderung eines attraktiven öffentlichen Personennahverkehrs ein sehr großes Anliegen gewesen.

Criegee selbst habe "vier Tugenden einer guten Kommunalpolitik definiert", so Bürgermeisterin Staab: "Sparsamkeit", "Nüchternheit", "Langfristigkeit" und "Bürgernähe" seien für ihn Leitlinie und Richtschnur der täglichen Arbeit gewesen. Dass auch der Rhein-Neckar-Kreis "um eine große Persönlichkeit" trauere, berichtete die Bürgermeisterin im Namen von Landrat Stefan Dallinger, der beruflich verhindert war. Criegee hatte 26 Jahre lang dem Kreistag angehört, zudem in vielen weiteren Verbänden und Organisationen Walldorfs Interessen vertreten.

"Walldorf wurde von ihm im höchsten Maße geprägt", sagte Dr. Günter Willinger für die FDP, der Criegee seit 1969 angehört hatte. Er habe für die Bürger immer ein offenes Ohr gehabt und sei "ein Mann der leisen Worte" gewesen, "sein Ratschlag war stets gefragt", so Willinger: "Wir verlieren ein liberales Urgestein und verneigen uns vor seiner Lebensleistung."

Weitere Nachrufe sprachen Michael Weimer für den Rotary Club Schwetzingen-Walldorf, Jürgen Kamm für den Deutsch-amerikanischen Freundeskreis, Ilse Nöll für den Deutsch-französischen Freundeskreis und Jacques Pantin im Namen des Bürgermeisters der Partnerstadt St. Max und des dortigen "comité de jumelage". Auch aus Astoria/Oregon wurden Trauergrüße übermittelt. Musikalisch umrahmt wurde die Trauerfeier vom Instrumentalensemble Panajotov, dem evangelischen Kirchenchor und Prof. Carsten Klomp an der Orgel. Die Ehrenwache am Sarg hielt die Freiwillige Feuerwehr.

Im Anschluss führte ein Trauerzug durch die Hauptstraße zum Friedhof. Dort umrahmte ein Ensemble der Stadtkapelle Walldorf die Beisetzung würdevoll. Die letzten Worte am Grab gehörten Dr. Fritz Criegee, dem Vetter des Verstorbenen, der ihn von Kindesbeinen an kannte und mit ihm 1954 der Burschenschaft Germania in Tübingen beigetreten war. "Wir haben eine wunderbare Zeit erlebt", sagte er. Und: "Er war einer der Leisen. Aber wenn er etwas gesagt hat, dann hatte das immer Hand und Fuß."