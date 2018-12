Walldorf. (rö) Der Walldorfer Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung eine moderate Anhebung der Schmutzwasser-Gebühren um zwei Cent auf 1,80 Euro pro Kubikmeter beschlossen. Die Gebühr für das Niederschlagswasser bleibt unverändert bei 54 Cent je Quadratmeter versiegelte Teilfläche. Neun der insgesamt elf Beschlüsse zur neuen Satzung, die am 1. Januar in Kraft tritt, fasste das Gremium einstimmig, bei den beiden Entscheidungen zur Höhe zur künftigen Gebühren enthielt sich Petra Wahl (SPD).

Tatsächlich wäre eine weitaus deutlichere Gebührenerhöhung möglich gewesen. Wäre der Gemeinderat der Kalkulation eines Fachbüros gefolgt, hätte man beim Schmutzwasser auch einen Betrag von zwei Euro pro Kubikmeter rechtfertigen können. Die jährlichen Mehrkosten für eine vierköpfige Familie mit durchschnittlichem Verbrauch hätten dann 3,60 Euro betragen.

Wie die Verwaltung aber aufzeigte, kann die Stadt Unterdeckungen aus früheren Jahren über die Gebühren ausgleichen, muss dies jedoch nicht tun. Überdeckungen müssen dagegen dem Gebührenzahler zurückgegeben werden. Und während die Gemeindeprüfungsanstalt einen Deckungsgrad von 100 Prozent empfiehlt, strebt man in Walldorf beim Abwasser nur "mindestens 90 Prozent" an.

2014 hatte es beim Schmutzwasser eine Unterdeckung in Höhe von 216.000 Euro gegeben, die jetzt, nach fünf Jahren, letztmals in die Gebührenkalkulation hätte eingerechnet werden können. Statt aber die Gebühr dadurch auf zwei Euro/Kubikmeter anzuheben, beschloss der Gemeinderat lediglich die Verrechnung mit einer Überdeckung aus dem Jahr 2016 in Höhe von 126.000 Euro - die Differenz wird aus dem städtischen Haushalt ausgeglichen und bleibt dem Gebührenzahler erspart. Begründet wurde das mit der aktuell weiter guten Finanzausstattung der Stadt und den beim Abwasserverband Untere Hardt in den kommenden Jahren anstehenden Investitionen (unter anderem Sanierung der Kläranlage), die über die Verbandsumlage unweigerlich zu einer Erhöhung der Gebühren führen werden. Zumal auch in den Jahren 2015 (mit einem Ergebnis von minus 361.000 Euro) sowie 2017 bis 2019 (mit Defiziten laut Plan zwischen 106.000 und 405.000 Euro) keine Kostendeckung beim Abwasser erreicht wird.

Mathias Pütz (CDU) sprach von "Gebührenkonstanz", das sei bürger- und verbraucherfreundlich. "Das ist ein sehr moderater Vorschlag", erklärte Dr. Andrea Schröder-Ritzrau (SPD), sollen doch allein 2019 elf Millionen Euro in die Kläranlage investiert werden.

2019 würden zwar auch die Müllgebühren und werde der Strom teurer, die Erhöhung beim Abwasser sei aber "vertretbar", stimmte auch Wilfried Weisbrod für die Grünen zu. "Das Minus muss nicht zwingend ausgeglichen werden", erklärte Günter Lukey für die FDP-Fraktion, "das kommt uns entgegen".