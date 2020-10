Edwin Herzog von den Heimatfreunden Hambrücken auf der Anhöhe, unter der sich Reste des 2000 Jahre alten Römerkastells befinden. Foto: Hans-Joachim Of

Von Hans-Joachim Of

Waghäusel/Hambrücken. "Wegen des Borkenkäferbefalls mussten in jüngster Zeit zahlreiche Bäume gefällt werden", erklärt Edwin Herzog von den Heimatfreunden Hambrücken. Hans-Peter Hiltwein, Vorsitzender der Wiesentaler Heimatfreunde, ergänzt, dass diese Maßnahme vom Landesdenkmalamt und der Umweltbehörde getroffen worden sei.

Hans-Peter Hiltwein, Vorsitzender der Heimatfreunde Wiesental, mit Museumsexponaten. Foto: Hans-Joachim Of

Im Grunde ein normaler Vorgang – wenn sich nicht im Boden just dieses Waldstücks zwischen Wiesental und Hambrücken die noch erhaltenen Reste eines 2000 Jahre alten Römerkastells und bedeutenden Kulturdenkmals befinden würden ... Um das nicht durch schweres Gerät, Maschinen oder Transportfahrzeuge zu zerstören, hatte die Behörde denn auch beschlossen, die Baumstämme und Äste einfach auf dem Waldboden liegen zu lassen.

Insbesondere dem Heimatverein Wiesental ist aber weiter daran gelegen, diese Fundstelle auf dem Gelände der früheren Baustoffwerkefirma Dr. Bauer, westlich des Wagbachs, geschichtlich interessierten Menschen aus der Region und darüber hinaus durch Führungen zugänglich zu machen.

Ein Modell des Kastells, das sich im Heimatmuseum Wiesental befindet. Foto: Hans-Joachim Of

Im schön gestalteten Heimatmuseum in der Kirchstraße 6 ist ein großer Teil des Inventars – ähnlich wie im Römermuseum Stettfeld – der Römerzeit gewidmet. In Vitrinen sind wertvolle Fundstücke zu sehen und Vereinsmitglieder haben sogar ein Modell des Römerkastells angefertigt. Das verweist auf die Fundstelle im Wald, die im Rahmen einer Vor-Ort-Begehung mit dem Grundstücksbesitzer Andreas Wirth nun noch einmal in Augenschein genommen wurde. Und dabei konnte ein Kompromiss gefunden werden: Baumstämme und Äste bleiben zwar größtenteils liegen, doch bis zur Anhöhe des viereckigen Kastells wird nun ein Weg freigemacht, um künftige Besichtigungen zu gewährleisten.

Ein Schild weist auf die unweit vom Kastell vorbeiführende Römerstraße hin. Foto: Hans-Joachim Of

Bereits 1953, als die Landstraße zwischen Wiesental und Hambrücken begradigt und eine Brücke über den Wagbach gebaut wurde, seien Arbeiter auf römische Scherben und Ziegelbrocken, einen Wall, einen Graben und einen Schachtbrunnen gestoßen, berichtet Edwin Herzog. Schnell war klar: Bei der Anlage handelte es sich um ein großes Militärlager aus der Zeit des Kaisers Domitian im Jahr 82 nach Christus. Er war der dritte und letzte Herrscher aus dem Geschlecht der Flavier und wurde 51 n. Chr. in Rom geboren, wo er 45 Jahre später starb. Sein Geburtsname war Titus Flavius Domitianus. Als Kaiser führte er den Namen Imperator Caesar Domitianus Augustus. Das Kastell soll Platz für etwa 80 Soldaten Platz geboten haben. Ausschlaggebend für die Lage dieses Beobachtungspostens war wohl die in geringer Entfernung verlaufende, frühere Römerstraße. "Mit dieser Straße wollen wir uns in nächster Zeit ebenfalls intensiv beschäftigen", betont Herzog, zumal Bodenfunde beweisen, dass offenbar unweit des Walls einst eine Siedlung lag.

Das Römische Reich war das von den Römern beherrschte Gebiet zwischen dem 8. Jahrhundert v. Chr. und dem 7. Jahrhundert n. Chr. Während der Feldzüge des Gaius Julius Caesar (58 bis 50 v. Chr.) waren erstmals römische Soldaten am Rhein erschienen. Nach der Eroberung Galliens wurde versucht, auch den germanischen Raum östlich des Rheins einzunehmen. Um diese Feldzüge ins freie Germanien durchführen zu können, entstanden Militärbasen entlang des Flusses. Funde weisen auch schon früh Truppenabteilungen in Worms und Speyer aus. Besonders Kaiser Augustus (63 v. Chr. bis 14 n. Chr.) unternahm gewaltige Anstrengungen, um das Gebiet bis zur Elbe tributpflichtig zu machen. Mit der verlorenen Schlacht im Teutoburger Wald im Jahr 9 n. Chr. und dem Verlust von 30.000 Mann wurden die Eroberungspläne offiziell aufgegeben. Kaiser Vespasian (69 bis 79 n. Chr.) ließ dann später rechtsrheinisch wichtige Straßen bauen, damit die römischen Truppen sich schneller bewegen konnten. Damit kam das Gebiet unter römische Kontrolle. Eine der Straßen führte von der Schweiz über Straßburg, Heidelberg und Ladenburg bis nach Mainz.