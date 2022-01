Von Hans-Joachim Of

Waghäusel. Aus der früheren Lehrerin Saliha "Sally" Özcan ist längst ein deutschlandweit bekannter Internetstar geworden. Die 33-jährige Food-Bloggerin aus Waghäusel startete vor Jahren gemeinsam mit ihrem Mann Murat den Youtube-Kanal "Sallys Welt". Inzwischen überzeugt sie auf der Videoplattform über zwei Millionen Abonnentinnen und Abonnenten mit ihren Koch- und Backrezepten. Doch dabei bleibt es noch lange nicht.

Vor zehn Jahren machte eine Youtube-Videoanleitung zu einem Nusszopf Saliha Özcan berühmt. Foto: Sallys Welt

Was vor rund zehn Jahren mit einem einfachen Rezept für einen Hefezopf auf Youtube begann, ist inzwischen ein Markenimperium geworden. Saliha Özcan backt und kocht zwar weiter, aber hat auch eine eigene Kindermodemarke, verkauft ihre Küchenutensilien im Internet und ist Werbegesicht bekannter Unternehmen wie "Lidl". Außerdem entsteht gerade ein Outlet-Center für den Verkauf von Backzubehör, Küchengeräten, Kosmetikartikeln oder Gartenwerkzeug. Im Sommer 2021 wurde in Mannheim bereits der "Sallys Welt Flagship Store" eröffnet, wo man ihre Küchenware direkt vor Ort erwerben kann. Prompt wurde das Geschäft vom Handelsverband Deutschland als "Store of the Year" in der Kategorie "Living" ausgezeichnet.

Ihr "Sallycon Valley", der moderne Firmensitz im Gewerbegebiet des Stadtteils Wiesental unweit der B36, soll in absehbarer Zeit zu "Sallycon City" werden: Özcan will ihren Firmensitz auf einer benachbarten Ackerfläche ausbauen. In Zukunft sollen hier bis zu 1500 neue Arbeitsplätze entstehen, bisher arbeiten über 100 Menschen für "Sallys Welt".

In der Vergangenheit schauten auch schon Landes- und Kommunalpolitiker fast aller Parteien beim Waghäusler Unternehmen vorbei, um sich selbst ein Bild von dieser bundesweit einmaligen Gründungsgeschichte zu machen. "In Baden-Württemberg ist man stolz auf diesen Betrieb", hatte Abgeordnete und Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) im Spätjahr erklärt. Auch die frühere CSU-Staatsministerin Dorothee Bär war bei einem Besuch im im Zuge des Bundestagswahlkampfs begeistert: "Das ist ein Paradebeispiel für Digitalisierung auf dem Dorf."

Ebenso Olav Gutting, CDU-Bundestagsabgeordneter des Wahlkreises Bruchsal-Schwetzingen, der sich gemeinsam mit Bär vor Ort über die Entwicklung des Unternehmens und deren Zukunftspläne informiert hatte. Damals betonte er: "Wenn die deutsche Wirtschaft weiter Fahrt aufnehmen soll, geht das nur, wenn Unternehmen wie Sallys Welt die Geschwindigkeit ihrer Vorhaben auch umsetzen können und von bürokratischen Fesseln befreit werden."

Dass solche Geschäftsleute nicht in Berlin, Hamburg oder München, sondern in Waghäusel zu Hause sind, freut Oberbürgermeister Walter Heiler. "Von Seiten der Stadt Waghäusel können die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ausbaupläne des Sallycon Valley zügig geschaffen werden", so der SPDler. Wie bekannt wurde, soll neben den bisher bestehenden Gebäudeteilen mit Wohnhaus, Büro, Foto- und Videostudios sowie der Werkstatt nach der Erweiterung auch ein kleines Hotel für Beschäftigte entstehen. Auf eine Stellenausschreibung bekomme man weit über 3000 Bewerbungen, war zu erfahren.

Kuchen zu backen, sei allerdings noch immer die Basis allen Tuns, so das Unternehmen, das heute durch Verkäufe und Werbeverträgen eigenen Angaben nach einen jährlichen Umsatz im oberen, zweistelligen Millionenbereich erzielt.

Kochen und Backen sei nicht schwierig, hatte Saliha Özcan vor zwei Jahren einem großen deutschen Magazin verraten. Die Kunst sei lediglich, andere dafür zu begeistern. Dass die 33-Jährige Talent hat, bemerkte sie quasi über Nacht: Damals hatte sie festgestellt, dass viele ihrer Freundinnen sich mit Hefeteig schwer taten. Vor zehn Jahren filmte sie sich dann mit einem Tisch-Stativ beim Nusszopf-Backen, drehte davon einige Versionen, schnitt die Aufnahmen mithilfe einer Videoanleitung und stellte den Clip bei Youtube und Facebook ein. Schon am nächsten Tag hatte Özcan 1000 Aufrufe zu verzeichnen. "Alles beginnt im Kopf", hatte Saliha Özcan in der Vergangenheit erklärt. Der Ort des Schaffens sei zweitrangig.

Für Özcan war dies Bruchsal, wo sie als eines von fünf Kindern türkischer Einwanderer geboren wurde und 2008 ihr Abitur ablegte. Im Anschluss absolvierte sie ein Lehramtsstudium für die Fächer Hauswirtschaft, Deutsch, Englisch und islamische Theologie und arbeitete als Grundschullehrerin. Noch während ihres Studiums begann Özcan mit ihrem Youtube-Kanal "Sallys Tortenwelt". Dann ging es Schlag auf Schlag: Fernsehsendungen und Auszeichnungen wie der "Webvideopreis", "Tiger-Award" oder die "Goldene Kamera" folgten.

Obwohl hinter allem viel Arbeit stecke, soll die Erfolgsgeschichte des Internetstars, der keiner sein will, fortgeschrieben werden. Irgendwann will die geschäftige Familie sogar den englischen Markt erobern.