Nachdem überall unter Hochdruck nach Schutzmasken gesucht wird, hat die Lebenshilfe Bruchsal-Bretten reagiert und wird in ihren Werkstätten tätig. Foto: Of

Waghäusel. (Of) Die Lebenshilfe Bruchsal-Bretten hat, wie Brigitte Zapf vom Netzwerkbüro Franziskushaus Waghäusel mitteilte, ihre sechs Werkstätten sowie die Förder- und Betreuungsbereiche für Menschen mit hohem Hilfebedarf in Bruchsal, Bretten und Graben-Neudorf wegen der Corona-Epidemie seit rund zwei Wochen geschlossen.

Für alle Angestellten, Auszubildenden, Praktikanten oder Absolventen eines Freiwilligen Sozialen Jahrs gilt seither, den Werkstattbetrieb unter strenger Einhaltung der Regelungen zum Infektionsschutz weitestgehend am Laufen zu halten. Den beschäftigten Menschen und ihren Angehörigen ist eine Notbetreuung angeboten worden.

Von den rund 900 beschäftigten Menschen mit Beeinträchtigungen wohnen etwa zwei Drittel zu Hause bei den Eltern oder Angehörigen. Die anderen in den Wohnstätten oder in ambulanten Wohnformen, so die Information. Die Tagesbetreuung der stationär wohnenden Menschen findet in freigewordenen, separaten Räumlichkeiten der Förder- und Betreuungsgruppen sowie des Berufsbildungsbereichs (BBB) statt.

Jetzt kam man bei der Lebenshilfe Bruchsal-Bretten auf eine gute Idee, nachdem man feststellte, dass derzeit unter Hochdruck auf der ganzen Welt nach Unternehmen gesucht wird, die Produkte für den medizinischen Bereich, insbesondere Mund-Nasen-Schutzmasken, produzieren. Man hatte aktuell beobachtet, dass sich die Beschaffung schwierig gestaltet und möchte sich dieser neuen Situation anpassen.

Unabhängig von der aktuellen Debatte um die begehrten Mund-Nasen-Schutzmasken habe es Anfragen zur Möglichkeit der Produktion gegeben, auf die die Lebenshilfe nun reagiert, heißt es. "Zwischenzeitlich werden täglich bis zu 250 Masken angefertigt, die zunächst den Eigenbedarf in unseren Wohnheimen decken werden, Tendenz steigend", sagt Norbert Sebold, Technischer Leiter der Lebenshilfe Bruchsal-Bretten und ergänzt: "Es ist uns wichtig, mit unseren vorhandenen Möglichkeiten einen kleinen Beitrag zur Verringerung der bekannten Lieferengpässe bei handelsüblichen Mund-Nasen-Schutzmasken zu leisten, indem wir beispielsweise dem benachbarten Bruchsaler Krankenhaus diese Masken unentgeltlich zur Verfügung stellen."

Sie sind kein zertifiziertes Medizinprodukt, sollen aber einen gewissen Schutz und zudem moralische Unterstützung bieten: die frisch genähten Schutzmasken. Foto: Of

Nach Rücksprache mit dem Zentraleinkauf der RKH Kliniken, zu denen das Krankenhaus Bruchsal gehört, würden aufgrund der derzeitigen Engpässe auch diese Masken händeringend benötigt, heißt es. Um den enormen Bedarf zu decken, bittet die Lebenshilfe Bruchsal-Bretten um zusätzliche Unterstützung. Der Appell: "Helfen Sie zu Hause an der Nähmaschine mit und nähen Sie Masken für die Region. Wer keine eigene Nähmaschine besitzt, darf gerne an den Maschinen der Betriebsstätten Bruchsal oder Graben-Neudorf arbeiten. Das Material und eine genaue Nähanleitung werden gestellt". Weitere Infos erteilt Norbert Sebold per Telefon 0 72 51/71 51 14 oder E-Mail an norbert.sebold@lebenshilfe-bruchsal.de.

Selbstverständlich handelt es sich hier um kein zertifiziertes Medizinprodukt. Was im Zweifel auch ein Schal oder Halstuch erreichen kann, findet Christian Drosten, Chefvirologe der Berliner Charité, nicht völlig abwegig und erklärte kürzlich in seinem Corona-Podcast auf NDR-Info, dass eine solche Maske grobe Tröpfchen (wie etwa durchs Sprechen) abhalten kann.

Gretl Kanzler, in normalen Zeiten Gruppenleiterin und stellvertretende Betriebsstättenleitung in Bretten, hat sich als ausgebildete Schneiderin sofort an die Nähmaschine gesetzt, um aus ihrem privaten Fundus an bunten Stoffen Mund-Nasen-Schutzmasken herzustellen: "Unsere Behelfs-Schutzmasken sollen für unsere Kolleginnen und Kollegen in der Pflege eine psychologisch-moralische Unterstützung sein", meint Kanzler. Eine weitere Idee zum Schutz der Mitarbeitenden, die nach wie vor in der Betreuung von Menschen mit Beeinträchtigung tätig sind, seien auch eigens produzierte Schutzkittel. Hierfür wurden ehemals in der Textilabteilung hergestellte Patientenhemden mit relativ überschaubarem Aufwand umgestaltet. Diese Schutzkittel kommen beispielsweise bei der Pflege von Wohnstättenbewohnern in der Einrichtung zum Einsatz. "Auch dieses Produkt werden wir dann dem Krankenhaus Bruchsal zur Verfügung stellen", eröffnete Sebold.

Neben der Herstellung von Mund-Nasen-Schutz und Schutzkitteln werden in den Betriebsstätten die vorhandenen Produktions- und Dienstleistungsaufträge bis auf weiteres vom Personal der Werkstätten abgearbeitet. Bereits zum Teil schon angekündigte Schließwochen oder Kurzarbeit bei Hauptfirmenkunden würden sich, so die Einschätzung aus Waghäusel, sicherlich nach Ostern in deutlichen Auftragsrückgängen bemerkbar machen.