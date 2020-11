Der Schuler-Standort in Waghäusel: Die Niederlassung soll bis Mitte nächsten Jahres aufgegeben werden. Foto: Of

Von Hans-Joachim Of

Waghäusel."Das es jetzt so kommen musste, ist sehr traurig und schade. Bleibt zu hoffen, dass es wie angekündigt zumindest für einen Teil der Mitarbeiter im Werk Gemmingen weitergeht", so Dirk Becker, IG-Metall-Gewerkschaftssekretär aus Bruchsal. Er spricht von einem "großen Verlust für die ganze Region". Wie vor wenigen Tagen bekannt wurde, will der Pressen-Produzent Schuler seine Niederlassung in der Großen Kreisstadt Waghäusel bis Mitte nächsten Jahres aufgeben. Insgesamt seien 230 Mitarbeiter – darunter nicht wenige aus der Rhein-Neckar-Region – betroffen.

Das traurige Ende einer Ära. Noch im Vorjahr, nachdem einige wenige Mitarbeiter ihren Job verloren hatten, hieß es von der Firmenleitung, dass die Niederlassung in Waghäusel erhalten bleiben solle. Nun ist der Standort bald Geschichte. Für etwa 130 Mitarbeiter soll es allerdings im Hauptwerk Gemmingen bei Heilbronn eine weitere Beschäftigungsmöglichkeit geben. Die weiteren 100 Arbeiter und Angestellten, vor allem aus der Verwaltung, könnten in eine Transfergesellschaft wechseln. Da in Gemmingen und dort, wo rund 260 Mitarbeiter beschäftigt sind, bereits eine Verwaltung besteht, gibt es für die Waghäusler Betriebsangehörige keine Zukunft bei Schuler-Pressen. Das Hydraulik-Geschäft wird sich dann spätestens in zwei Jahren auf Gemmingen konzentrieren. Gespräche seien mit den Beschäftigten bereits geführt worden, hatte ein Unternehmenssprecher mitgeteilt.

Seit 2008 war der Standort Waghäusel immer wieder von Personalabbau betroffen und im Jahre 2015 war die Fertigung im "Kompetenzzentrum hydraulische Pressen" komplett eingestellt worden. Schon damals hatten viele Menschen befürchtet, dass der Standort "irgendwann" geschlossen würde, zumal die örtliche Unternehmensleitung damals lediglich eine fünfjährige Standortgarantie ausgesprochen hatte. In Gemmingen, so wird argumentiert, habe man durch die Kombination von Pressen, Hydraulik, Automation und Service sowie einer eigenen Fertigung die Kundenbedürfnisse optimal gebündelt. Zudem gelinge es, "die Kernkompetenzen in einem wesentlichen Teil der Arbeitsplätze im Konzernbereich zu erhalten".

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Göppingen befindet sich seit mehreren Jahren im Umbruch. 2019 hatte Schuler angekündigt, 500 Stellen in Deutschland abzubauen. Die aktuelle Begründung zur Schließung des Standortes Waghäusel sei der weltweite Strukturumbruch in der Automobil-Industrie und der Metallverarbeitung sowie der wachsende Kostendruck durch Anbieter aus Südostasien. Nicht zuletzt habe auch die Corona-Krise zur aktuellen Situation beigetragen. Fakt ist, dass das Traditionsunternehmen Schuler-Pressen, vormals SMG, in der Region als Vorzeigebetrieb galt und bis 2015 noch 500 Mitarbeiter in Lohn und Brot standen. Schuler-Pressen ist nach 75 Jahren in Waghäusel schon bald Geschichte.