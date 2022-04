Waghäusel-Wiesental. (pol/rl) 21 Streifenbesatzungen mussten bei einer lauten türkische Verlobungsfeier in Wiesental am Ostersonntag eingreifen. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Bereits gegen 17.30 Uhr hatten sich Anwohner über die laute Musik der Feier beschwert. Nachdem die Nachbarn vergeblich um Ruhe gebeten hatten, verständigten sie die Polizei. Die Beamten sprachen die Feiernden auf die Lautstärke am Ostersonntag an. Dem Bericht zufolge stießen die Beamten aber auf Unverständnis und ihnen schlug verbale Aggressivität entgegen. Im Beisein der Polizisten wurde die Lautstärke der Musikanlage dann auf ein verträgliches Maß gedrosselt, hieß es. Dabei seien die Feiernden gewarnt worden, dass die Anlage beschlagnahmt werde, falls es wieder zu laut werden sollte.

Kurz nachdem die Polizisten gegangen waren, gingen erneut Lärmbeschwerden ein. Als die Polizei gegen 19.30 Uhr erneut eintraf, wollten die Beamten wie angekündigt Teile der Musikanlage beschlagnahmen. Nun wurden die Polizisten beleidigt und ein 58-jähriger Mann griff einen Polizisten an. Der Angreifer wurde daraufhin von einem Diensthund gebissen. Der Verletzte wurde ambulant im Krankenhaus behandelt.

Als Situation zu eskalieren drohte, forderten die Beamten Verstärkung an. Am Ende waren 21 Funkstreifen vor Ort im Einsatz. Dabei wurden auch Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Mannheim zur Unterstützung nach Wiesental entsandt. Gegen 20.30 Uhr wurde die Feier schließlich von der Polizei beendet, alle Gäste mussten die Örtlichkeit verlassen.