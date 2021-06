Bei der Eremitage Waghäusel erinnert ein Freiheitsdenkmal an die „Schlacht bei Waghäusel“ im Jahre 1849. Die Stadt gilt nun als „Ort der Demokratiegeschichte“. Foto: Of

Von Hans-Joachim Of

Waghäusel. Die Große Kreisstadt Waghäusel gehört mit einem Eintrag in der Deutschlandkarte auf der Internetseite www.demokratie-geschichte.de seit kurzer Zeit offiziell zu den "Orten der Demokratiegeschichte". Damit wurde die Kommune in eine Reihe von wichtigen Plätzen aufgenommen, in denen Geschichte geschrieben wurde – und diese bis heute erlebt werden kann.

Die Historik der deutschen Demokratie wird bei dem bundesweiten Projekt anhand von Personen und Orten nachvollzogen. Im Auftrag der 2017 gegründeten Arbeitsgemeinschaft "Orte der Demokratiegeschichte" mit inzwischen mehr als 60 Mitgliedsorganisationen und mit Förderung durch die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien hat der Verein "Weimarer Republik" die Liste erstellt und veröffentlicht.

Die erwähnte Informationsplattform wurde zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit freigeschaltet und bietet ein differenziertes Bild der vielfältigen Demokratisierungsbestrebungen in den vergangenen zwei Jahrhunderten mit ausführlichen Beschreibungen und Verweisen auf Orte und Persönlichkeiten. In der Ortsliste dabei sind aus der näheren Umgebung Heidelberg, Mannheim, Karlsruhe, Rastatt und Sinsheim.

"Wir laden dazu ein, in den einzelnen Regionen nach den Wurzeln unserer heutigen Demokratie zu suchen", so Projektleiter Dr. Markus Lang, der weiter ausführt: "Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit, sondern wurde erkämpft und muss tagtäglich verteidigt und neu justiert werden."

Die Stadt Waghäusel war dieser Einladung gefolgt und hatte sich um die Aufnahme in die Liste beworben. Dabei konnte man darauf verweisen, dass Bürgerschaft, Politik und Stadtverwaltung sich seit Jahrzehnten um die Erinnerung an den Freiheitskampf in der Badischen Revolution von 1849 und die besondere Bedeutung der Demokratie am Ort bemühen. Ein starkes Zeugnis ist das Freiheitsdenkmal unweit der Eremitage Waghäusel mit der Aufschrift "Den Wegbereitern der Demokratie".

Die Kosten für die Errichtung von damals 250.000 Euro wurden weitgehend durch Spenden von Bürgerinnen und Bürgern, Firmen sowie Vereinen aufgebracht. Das Denkmal erinnert daran, dass Wiesental und Waghäusel am 20. und 21. Juni 1849 Schauplätze einer der entscheidenden Schlachten der Badischen Revolution waren, bei der das badisch-pfälzische Revolutionsheer letztendlich von preußischen Truppen geschlagen wurde.

In der Nähe des historischen Schlachtfelds benannte der Gemeinderat in den 1990er Jahren einige Straßen nach den Freiheitskämpfern Friedrich Hecker, Gustav Struve, Johann Philipp Becker, Lorenz Brentano, Amand Goegg, Carl Schurz und Franz Sigel. Weitere demokratische Denkmäler in der Großen Kreisstadt sind die Verfassungssäule des Landkreises beim Rathaus und der Erinnerungsstein für die Freiheitskämpfer im Wiesentaler Park.

Im örtlichen Heimatmuseum und im Museum in der Eremitage wird an die Badische Revolution und den Kampf für die Demokratie erinnert. Neben Oberbürgermeister Walter Heiler (SPD) freute sich über die Aufnahme auch Artur J. Hofmann, Hauptinitiator des Freiheitsdenkmals und seit Jahrzehnten aktiver Ortshistoriker. Ein von SPD und CDU geplantes Fest wäre eigentlich jetzt als würdiger Rahmen angedacht gewesen. Dabei sollten alle Parteien und gesellschaftliche Gruppen bei Musik und Diskussionsrunden zu Demokratie und Freiheit ins Gespräch kommen. Leider musste es wegen der Corona-Pandemie um ein weiteres Jahr verschoben werden. Als neuer Termin wurde der 19. Juni 2022 avisiert, war zu erfahren.