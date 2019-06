Waghäusel. (pol/rl) Schwere Verletzungen zog sich ein 51-jähriger Motorradfahrer bei einem Zusammenstoß am Samstagnachmittag auf der Landesstraße L555 zu. Ein 61-jähriger Auto-Fahrer war kurz nach 14 Uhr von Kirrlach in Richtung Kronau unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang Kirrlach wendete er, um wieder zurückzufahren. Hierbei übersah er einen Motorradfahrer, der ebenfalls in Richtung Kronau unterwegs war.

Der 51-jährige Motorradfahrer prallte gegen den wendenden Wagen und wurde dabei schwer verletzt. Mit einem Rettungswagen wurde er in eine Klinik gefahren. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 7000 Euro geschätzt.