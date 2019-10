Von Christiane Barth

Wiesloch. Sie ist die Frau mit dem "Vollmond-Gesicht" und bekennt gleich zu Beginn: "Ein Hungerhaken bin ich nicht." Pe Werner war im Rahmen ihrer Tournee, die noch bis Dezember andauert, im Palatin zu Gast und sorgte für einen voll besetzten, von Jubel erfüllten Minnesängersaal. Songtexte hat sie nicht nur für sich selbst, sondern auch für Kollegen wie Mary Rose, Mireille Mathieu und Roger Whittaker geschrieben.

Ein Stück, das sie für Barbara Schöneberger geschrieben hat, wollte die Sängerin, Komponistin, Textdichterin, Buchautorin und Kabarettistin dann auch gleich "raushauen": "Was ein Mann tun muss". Wunderkerzen-Stimmung bei Klassikern wie "Im Mondrausch" oder "Segler aus Papier". "Was ich mir wünsche von dir: ein kühles Weizenbier": Dass Pe Werner auch viel Spaß versteht, bewies sie bei diesem kabarettistischen Liederabend, der auch einen bedeutenden Meilenstein ihrer Karriere markierte, ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum. Ihre nahezu zehnminütige philosophische Abhandlung über Kartoffelbrei war mehr als ein Lückenfüller zwischen zwei Songs. "Kartoffelpüree ist der Allrounder, der geht immer, vom Wickeltisch bis zum Treppenlift."

Doch man liebt die im hessischen Rimbach aufgewachsene Pe Werner auch für ihre nachdenklichen Songs, ihre poetischen Strophen und ihr lustvolles Geklimper auf der Klaviatur scharfzüngiger Rhetorik. Wenige Worte, die viel aussagen und mit einer tollen Stimme ins Herz treffen. Texte also, wie sie sie mit "Ihre Lichter" hell erstrahlen lässt: "Sie hat sich von großen Worten kleinreden lassen. Hat das Weite gesucht, um Nähe zu finden."

Dass sie sich der Hoffnung hingibt, dem Mann ihrer Träume in einer Wieslocher Bäckerei zu begegnen, gab die nach eigenem Bekunden "unbemannte" Sängerin unumwunden zu. Beziehungsgeschichten seien ihr jedoch nicht ganz fremd: "Erst neulich habe ich mal wieder was ausprobiert, das ging aus wie das Hornberger Schießen." Und es wäre nicht Pe Werner, hätte sie nicht auch diese Erfahrung mit erfrischender Selbstironie in ein Lied verpackt: "Die beste Freundin hat mich für das Date gebrieft, jetzt sitzt du hier, in ein Buch vertieft."

Die Besucher gehen von Anfang an mit, lassen sich am Ende auch bereitwillig auf einen Kanon ein. Pe Werner ist eine "Longsellerin" im Showgeschäft, die mit 59 Jahren über die Bühne tänzelt und das Publikum mit ihrem Charme, ihrer lupenreinen Stimme und ihrer spielerischen Leichtigkeit sofort für sich gewinnt - und die den Kredit, den sie durch ihre seit drei Jahrzehnten andauernden Karriere bei den Zuschauern durchaus hat, sofort in Gold verwandelt. Auch ihr Couplet "Nehm’n Sie’n Alten" von Otto Reutter aus dem Jahr 1920 war durch die Retro-Brille getönt.

Bei "Schnee von gestern" zeigte sie sich von ihrer melancholischen Seite: Ihre Lyrik fasst den Raum zwischen den Worten an, aber schön mit Samthandschuhen. Und mit viel Gefühl. Sie singt im Duett mit Peter Grabinger, der sie am Klavier begleitet: Ein Mann, "der nach meinen Auftritten immer abgerockt nach Hause kommt und dann von seiner Frau wieder aufgebügelt wird." Auch ihr Techniker Pit Lenz lockerte das Programm mit einem Spurt vom Mischpult auf die Bühne auf, dort tauschte er den Regler gegen die Mundharmonika.

Petra Werner hat offenbar noch viel Lebenshunger, verabschiedete sich nach mehreren Zugaben, die das Publikum stehend einforderte, natürlich mit Lyrik: "Nimm deinen Hut und geh."