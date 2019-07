Mühlhausen. (rka) Wozu ein verregneter Nachmittag doch gut sein kann! Fabian und seine Freundin Laura schauen zu, wie es in Strömen regnet. Bis sie zwei Wassertropfen entdecken, die gerade auf die Erde fallen: Drob und Drobsy. Mit dieser Szene beginnt das Musical "Wassertropfenweltreise", das die "Vocalinos" vom Kirchenchor unter Florian Antoni und der Regie von Kerstin Antoni in der Bernhardushalle auf die Bühne zauberten. In diesem spannenden Musical wird eines der wichtigsten Themen unserer Zeit, die Bedeutung des Wassers für das Leben und Überleben, angegangen.

Das Musical "Wassertropfenweltreise" erzählt die Geschichte der beiden Wassertropfen Drob (Lisa Grabowski) und Drobsy (Leonie Sunnuwar), die bei einem Regenguss voneinander getrennt werden und erst nach langem Suchen wieder zusammenfinden. Die beiden begeben sich auf eine lange Reise rund um den Globus ("Wassertropfen auf der Reise") und erleben dabei, welche Probleme es mit dem Wasser in den verschiedenen Erdteilen gibt: in Asien beim Reisanbau, in den Wüsten Afrikas, auf den Kaffeeplantagen in Südamerika, auf den Weizenfeldern in Amerika. Und die beiden "Weltreisenden" stellen als Ergebnis ihrer Weltumrundung fest: "Ohne Wasser stirbt die Welt."

Kindgemäß, aber auch für Erwachsene ansprechend erzählt, greift die Inszenierung soziale und ökologische Themen auf, etwa die Verschmutzung der Meere, den gedankenlosen Umgang mit dem Wasser, die Wasserknappheit in der Dritten Welt. In mitreißenden Liedern ("Wassertropfen schenken Leben") appelliert der Chor an das Gewissen. Damit verbunden ist die Mahnung, achtsam mit dem Wasser umzugehen.

Überdeutlich wird das Problem in den Liedern "Was können wir tun?" und "Wir sind schlau" besungen. Da stiften die Sänger eindringlich dazu an, Wasser zu sparen. Dabei überzeugen sie nicht nur als stimmstarker Chor, sondern auch mit beachtlichen Soloauftritten. So glänzen etwa Laura (Leonie Manser), Fabian (Elisa Zimmermann), Drob (Lisa Grabowski) und Drobsy (Leonie Sunnuwar) mit reifen Stimmen. Instrumental begleitet werden sie exakt und einfühlsam von einer Band mit Clemens Antoni (Bass/Gitarre), Christian Antoni (Schlagzeug), Alicia Walter (Querflöte) und Irina Mracek (Klavier).

Das Lied "Natürlich" ist ein einziger Aufschrei, nicht gegen die Natur zu handeln. "Da müssen Wälder weichen, fürs Rindfleisch für die Reichen", heißt es im Song. Und weiter: "Hört ihr die Schöpfung schreien: Mensch, halte ein!" Zwischendurch geht es lebhaft auf der Bühne zu, da wird gerockt, gehüpft und getanzt beim "Pfützen-Spritz-Tanz" oder beim "Regenschirmtanz".

Im zweiten Teil des Musicals liefern die jungen Schauspieler auch noch Ideen, wie jeder dazu beitragen kann, die Welt ein bisschen besser zu machen und das "Wasser als Quelle des Lebens" besser zu verteilen. Im Dialog geben sie zu bedenken, dass, wenn jeder Mensch nur einen Euro spenden würde, damit unzählige Brunnen in Afrika gebaut werden könnten, wo Wasser Mangelware ist und die Menschen Durst leiden. Dann schreiten die Akteure selbst zur Tat und bauen gemeinsam einen Brunnen für Afrika. Aber das Spiel soll auch Wirklichkeit werden, denn der Erlös des Musicals soll für den Bau eines Brunnens in Afrika verwendet werden.

Zurück zum Spiel: Nachdem der Brunnen fertig ist, verbünden sich die Kinder Laura und Fabian sowie ihre Freunde Romy Götz, Alicia Walthier, Hannah Herrmann, Raphael Müller, Sofie Fellhauer mit den Wassertropfen Drob und Drobsy und ihren nassen Gefährten Moritz Sunnuwar, Paul Lingscheid, Jana Graupeter, Marlene Fellhauer, Emma Elter und Georgia Laszak und feiern gemeinsam das Wassertropfenfest. Ihre neue Freundschaft zwischen Himmel und Erde feiern sie im "Regenbogenlied". Denn wenn sich viele Tropfen verbinden, "breitet sich neues Leben aus". Ein überaus hoffnungsvoller Blick in die Zukunft, "wenn viele Hände sich verbinden".

Auch hinter und vor der Bühne waren viele fleißige Helfer nötig: Heinz Engler (Bühnenbild), Monika Kretz und Annette Sunnuwar (Souffleusen), Kerstin Antoni (Schminken), Nadine Graupeter (Kostüme) und Florian Neidig (Technik). Nicht zu vergessen die vielen Eltern, die zur Stelle waren, wo immer sie gebraucht wurden.

Info: Die Vocalinos wiederholen ihr sehenswertes Musical am Sonntag, 14. Juli, 17 Uhr, in der Bernhardushalle.