Spielt das Wetter am Feiertag mit? Wenn ja, dann nichts wie hinaus in die Natur und zu den zahlreichen Festen, zu denen die Vereine in vielen Orten einladen. Foto: Pfeifer

Rund um Wiesloch-Walldorf. (rnz) Die Wetterprognosen sind leider nicht so günstig, ausgerechnet am Feiertag drohen Gewitter mit Blitz und Donner. Bleibt die Hoffnung, dass die Meteorologen sich täuschen - am 1. Mai war das Wetter ja auch deutlich besser als vorhergesagt - und die Vereine sich die Arbeit nicht umsonst gemacht haben. Denn an Christi Himmelfahrt, von vielen auch als Vatertag gefeiert, warten in fast allen Gemeinden der Region Feste auf die Besucher, es ist überall bestens fürs leibliche Wohl gesorgt, mancherorts wird auch Live-Musik geboten. Die RNZ listet alle Feste auf, soweit sie bis Redaktionsschluss vorlagen.

Wiesloch: Familienfest "Wein & Musik" der Stadtkapelle Wiesloch am Donnerstag am Winzerkeller. Beginn ist um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst unter der Leitung von Pfarrer Blaschke und Pfarrer Hafner, begleitet von der Stadtkapelle. Später spielen die HSV-Musikkapelle Blaue Husaren Hockenheim, die Jugendkapelle des MV Wiesenbach, die Brass Band des Kraichgau Fanfarenzugs Mühlhausen und die Jugendstadtkapelle, auch der "Hoffexpress" der TSG Hoffenheim ist zu Besuch.

Walldorf: Waldfest des Musikverein-Stadtkapelle Walldorf am Donnerstag ab 11 Uhr im Tierpark. Für musikalische Unterhaltung sorgen die Trachtenkapelle Harmonie Malschenberg, das Jugend- und Hauptorchester der Stadtkapelle, das Blasorchester Walldorf und der Musikverein Hagelloch.

Hüttenfest am Donnerstag von 10 bis 18 Uhr in der Grillhütte am Tierpark, in diesem Jahr erstmals veranstaltet vom Vesper- und Wurst-Club.

Live-Musik mit Sten am Donnerstag ab 13 Uhr in der Marktstube Steinmann: bei schönem Wetter im Biergarten unter den großen Sonnenschirmen, bei Regen im Lokal.

Schatthausen: Wellfleischessen am Vatertag im Schützenhaus des Schützenrings Schatthausen. Geöffnet ist ab 10 Uhr, Wellfleisch gibt es ab 11 Uhr (Verkauf auch über die Straße).

Baiertal: Frühlings- und Vatertagsfest des Frohsinns am Donnerstag ab 11 Uhr auf dem Gelände des Vereinsheims bei der Etten-Leur-Halle, musikalisch eingeleitet vom Damenchor "Bellacanta".

Mühlhausen: Vatertagsfest des Musikvereins auf dem Rathausplatz unter den Linden. Auftakt ist am Mittwoch ab 18 Uhr mit der Brass Band des Kraichgau Fanfarenzugs; ab 19 Uhr Treffen der Ehrenmitglieder zum gemütlichen Beisammensein; ab 20 Uhr Live-Musik mit den Bands "RedWood 4" und "Undercover". Am Donnerstag Beginn um 10 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück. Zur Unterhaltung spielen die Musikkapellen aus Angelbachtal, Lauf und Rauenberg auf.

Malsch: Sport- und Vatertagsgrillfest des TSV Malsch an der Reblandhalle: Am Mittwoch, 18 Uhr, Handball-Ortsmeisterschaft für nichtaktive Spieler; 19 Uhr, Meisterschaftsehrungen. Am Donnerstag ab 11 Uhr Vatertagsgrillfest.

Vatertagsfest der Malscher Angler gemeinsam mit dem ASV Ziegelhausen am Donnerstag ab 10 Uhr am See in Eichtersheim. Der See liegt direkt am Radweg zwischen Mühlhausen und Eichtersheim, rund 300 Meter vor der Kläranlage Eichtersheim auf der linken Seite.

Dielheim: Vatertagsgrillfest des Musikvereins Dielheim am Donnerstag ab 11 Uhr in der Kelterhalle. Zur Unterhaltung spielt um die Mittagszeit die Musikkapelle St. Leon-Rot auf.

Horrenberg-Balzfeld: Vatertagsausschank im Tierpark Balzfeld am Donnerstag ab 10 Uhr.

Malschenberg: Schlachtfest des SSV Malschenberg im Schützenhaus heute, Mittwoch, ab 19 Uhr und am Donnerstag ab 10 Uhr.

St. Leon-Rot: Freiluftgottesdienst der Seelsorgeeinheit Walldorf-St. Leon-Rot mit Band "Spurensuche" am Kleinfeld der SG 07 St. Leon an Christi Himmelfahrt ab 10 Uhr, anschließend Waldfest zum Vatertag bei der SG.

Schlachtfest am Vatertag im Vereinsheim des Schützenvereins St. Leon am Donnerstag ab 10 Uhr.

13. Vatertags-Parkfest der DLRG Rot am Donnerstag, 11 bis 22 Uhr, auf dem Schulhof der Kastanienschule Rot.