Unteröwisheim. (pol/rl/Einsatz-Report24) Zu einem schweren Unfall kam es zwischen Münzesheim nach Unteröwisheim am Freitagnachmittag. Laut Polizeimeldung war eine 44-jährige Fiat-Fahrerin aus dem Raum Pforzheim 16 Uhr auf der Landesstraße L554 unterwegs. Plötzlich kam der Fiat in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit dem BMW eines 70-jährigen Schweizers. Der Fiat drehte sich durch den Aufprall um 180 Grad und schleuderte zurück auf reguläre Fahrbahn, wo der Fiat mit dem Hyundai eines 50-jährigen Kraichtaler wieder frontal kollidierte.

Zwei Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr Oberderdingen, die zufälligerweise privat an der Unfallstelle vorbeikamen, leisteten Erste Hilfe und konnten die eingeklemmte und schwerverletzte Fahrerin des Fiat 500 befreien. Gemeinsam mit weiteren Ersthelfern und der Feuerwehr konnten so alle Verletzten bis zum Eintreffen der Rettungsdienste erstversorgt werden.

Die 44-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und kam per Rettungshubschrauber in die Uniklinik Mannheim. Der 70-jährige BMW-Fahrer kam schwerverletzt per Rettungswagen in die Uniklinik Heidelberg. Der 50-jährige Hyundai-Fahrer wurde nur leicht verletzt.

Der Fiat und der BMW sind Totalschäden, der Hyundai wurde erheblich beschädigt. Alle drei Wagen mussten geborgen und abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 70.000 Euro beziffert.

Während der Unfallaufnahme und der anschließenden Säuberung der Fahrbahn war die Landesstraße an der Unfallstelle bis etwa 19.15 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Neben einem Rettungshubschrauber, zwei Rettungswagen und einem Notarztfahrzeug sowie der Polizei waren auch mehrere freiwillige Wehren der umliegenden Gemeinden im Einsatz.