A 5/A 6/Kreuz Walldorf. (pol/rl) Derzeit sind der linke und der mittlere Fahrstreifen der Autobahn A 5, hinter dem Walldorfer Kreuz in Richtung Karlsruhe blockiert. Grund hierfür ist der Greifarm eines Baggers, der quer über beiden Spuren liegt.

Kurz vor 14 Uhr war ein Lastwagen mit Kranaufbau auf der A 5 in Richtung Karlsruhe unterwegs. Dabei unterschätzte der Fahrer des Transporters offenbar die Höhe des Greifarms, sodass der Arm an einer Fußgängerbrücke in der Nähe des Parkplatzes Mönchberg hängen blieb. Dadurch wurde der Greifarm abgerissen und fiel auf die beiden Fahrbahnen. Später stellte sich heraus, dass der Kranarm vor der Fahrt nach Arbeiten nicht richtig eingefahren worden war, wovon der Fahrer jedoch ausgegangen war.

Der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Dabei kam es in der Spitze zu rund sechs Kilometern Stau, der auch Auswirkungen auf die A 6 aus Richtung Mannheim und zur Überleitung auf die A 5 in Richtung Karlsruhe hatte.

Der Greifarm wurde geborgen und das ausgelaufene Öl auf der Fahrbahn von einer Spezialfirma beseitigt. Gegen 15.40 Uhr war die Unfallstelle wieder frei. Wie Statiker zwischenzeitlich feststellten, war an der Fußgängerbrücke kein Schaden entstanden.

Gegen 16.30 kam es zu weiteren Auffahrunfällen und Staus rund um das Kreuz Wiesloch. Die Unfälle fanden zwischen dem Kreuz Walldorf und der Anschlussstelle Kronau sowie der A 6 zwischen Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim (Gemarkung Sinsheim) statt.

Danach staute sich der Verkehr auf der A 6 ab Hockenheim über die Überleitung auf die A 5 und dann auf der A 5 in Richtung Karlsruhe auf derzeit (Stand: 16.40 Uhr) sieben Kilometern Länge. Auch in Richtung Sinsheim besteht ein Stau von rund fünf Kilometern Länge. Die Unfälle auf der A 5 werden derzeit auf dem Standstreifen aufgenommen. Die Unfallstelle auf der A 6 ist bereits geräumt.

Update: 16.40 Uhr