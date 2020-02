Ein Riesenspaß für die ganze Familie versprechen all die Umzüge, Bälle, Rathausstürme und Feten zu werden, mit denen die Faschingszeit ab heute in den Endspurt geht. Fantasievolle Verkleidungen dürfen da natürlich nicht fehlen. Foto: Pfeifer

Rund um Wiesloch-Walldorf. (rnz) Alle Freunde der Fastnacht laufen ab heute noch einmal zur Hochform auf, mit dem Schmutzigen Donnerstag beginnt die heiße Phase der fünften Jahreszeit, mit viel Spaß, Kostümen und Musik wird kräftig gefeiert, bis am Aschermittwoch alles vorbei ist. Die RNZ listet hier Umzüge, Rathausstürme, Bälle und weitere Faschingsveranstaltungen auf, sofern sie bis Mittwoch vorlagen.

Wiesloch:

Rathaussturm der Karnevalsgesellschaft Blau-Weiß Wiesloch am Samstag, 22. Februar, 11.11 Uhr. Treffen ist auf dem Marktplatz Wiesloch.

"Ball der Vampire" erstmalig im Wieslocher Palatin: am Samstag, 22. Februar, 20.30 Uhr. Beim Faschingsevent sorgen die Bands "Me and the Heat", "The Wright Thing", "Alien Brainsuckers" und "Krüger Rockt" sowie DJane Simoné für Stimmung.

Kinderfasching der KG Blau-Weiß am Samstag, 22. Februar, um 14.31 Uhr im Anbau der Stadionhalle, Parkstraße 5/1. DJ Jannis sorgt für ausgelassene Stimmung, die Garden zeigen ihr Können und die schönsten, lustigsten und außergewöhnlichsten Kostüme werden prämiert.

Faschingsball des Stadtteilvereins Altwiesloch am Samstag, 22. Februar, 19.59 Uhr, im Bürgerhaus Altwiesloch. Einlass ist um 18.56 Uhr, das Programm bietet Livemusik vom Musikduo Gina und Ralf.

Heringsessen der KG Blau-Weiß am Mittwoch, 26. Februar, 18 Uhr, im Palatin Wiesloch (Reservierung bei Präsident Stefan Wolter unter 0 62 22/6 12 43 oder per E-Mail an s.wolter@kg-blauweiss.de bis zum 23. Februar).

Frauenweiler

Faschingsumzug am Samstag, 22. Februar, 13.71 Uhr. Er startet in der Bruchsaler Straße und löst sich an der Sporthalle auf, wo im Anschluss eine große Party steigt.

Kinderfasching der Jugendabteilung des FC Frauenweiler am Dienstag, 25. Februar, 15 Uhr, in der Mehrzweckhalle. Einlass ab 14.11 Uhr, Beginn um 15 Uhr.

Baiertal

Närrisches Treiben im Café Spätlese am heutigen Schmutzigen Donnerstag ist mit "Helau und Alaaf", organisiert von Britta Eger, Waltraud Lorenz und Otto Meyer.

Schatthausen

Kinderfasching der Gesellschaft für Trend- und Rettungssport (GTRS) am Dienstag, 25. Februar, 14 Uhr, in der Mehrzweckhalle Schatthausen.

Walldorf

Frauenfasching der katholischen Frauengemeinschaft Walldorf am heutigen Donnerstag, ab 19.30 Uhr im katholischen Pfarrsaal. Für ein buntes Programm ist gesorgt. Einlass ist ab 19 Uhr.

Kinderfaschingsumzug im Rahmen des Walldorfer Stadtjubiläums am Freitag, 21. Februar, 16 Uhr. Aufstellung ist am Rathaus um 16 Uhr, von dort geht es zum Lindenplatz und weiter in die Johann-Jakob-Astor-Straße zum Astorpark.

Kindermaskenball der Karnevalsgesellschaft Astoria Störche am Sonntag, 23. Februar, 14 Uhr, in der Astoria-Halle.

Rosenmontagsparty im Café Art am 24. Februar ab 20.31 Uhr. Die Band "Delta Rock" bietet "Faschingsrock ohne Humptata".

Schlüsselrückgabe von Karnevalsprinzessin Vivien I. mit ihrem Gefolge der KG Astoria Störche am Fastnachtsdienstag, 25. Februar, 11.11 Uhr, im Rathaus.

Heringsessen der KG Astoria Störche am Mittwoch, 26. Februar, 18.30 Uhr, im "Ristorante Astoria".

Dielheim

Lumpenball mit der Band "Barbed Wire" heute, Donnerstag, 20 Uhr, in der Kulturhalle Dielheim.

Rosenmontags-Party des TV Dielheim am 24. Februar ab 20 Uhr in der TV-Halle in der Schillerstraße. Für Stimmung sorgt die Band "Cracked Fire". Zutritt erst ab 18 Jahren.

Malsch

Party zum Schmutzigen Donnerstag von Letzenberg-Tierpark und Vogelfreunden Malsch heute in der Letzenberghalle. "Die Katzbachtaler" sorgen für Partystimmung, an den Bars läuft DJ-Musik. Einlass ist um 19.31 Uhr (ab 16 Jahren).

"Faschingsrock" des TSV Malsch am Samstag, 22. Februar, in der Letzenberghalle. Hauptband ist die bekannte "ZAP-Gang", "Rudi and the Rockets" beginnen als Warm-up. Einlass ist ab 19.31 Uhr.

Faschingsumzug des Verkehrs- und Heimatvereins am Sonntag, 23. Februar. 40 Gruppen nehmen teil, Start ist um 14.11 Uhr an der Ecke Rosenweg und Tonwerkstraße, von dort geht es durch die Hauptstraße. Nach dem Umzug wird in der Letzenberghalle bei Musik und Bewirtung weitergefeiert. Am Abend findet dann dort um 21.11 Uhr die Preisverteilung an die besten Umzugsgruppen statt.

Schlüsselrückgabe durch die KaGe Blau-Rot am Dienstag, 25. Februar, 18.11 Uhr, im Rathaus.

Mühlhausen

Faschings-Rock im Fanfarenhaus am heutigen Schmutzigen Donnerstag, 19.31 Uhr, mit der Musikerinitiative Kreisch-Gau. Einlass ist ab 19 Uhr. Fünf Live-Bands sind mit dabei.

Rettigheim

Maskenball des Heimatvereins am Samstag, 22. Februar, ab 20.20 Uhr in der Turnhalle Rettigheim.

Faschingsumzug am Dienstag, 25. Februar, Start ist um 13.66 Uhr an der Ecke von Wiesen- und Gotthard-Schuler-Straße. Abschluss in der Turnhalle.

Kindermaskenball des Sängerbunds Rettigheim am Samstag, 22. Februar, im Anschluss an den Faschingsumzug in der Turnhalle.

Tairnbach

Faschingsumzug am Samstag, 22. Februar, um 15 Uhr. Aufstellung entlang der Sternweilerstraße am Ortseingang (von Mühlhausen gesehen). Im Anschluss ist närrisches Treiben in der Dreschhalle und auf dem Dorfplatz angesagt. 30 Gruppen nehmen teil.

Närrisches Schlachtfest des Schützenvereins Tairnbach am Dienstag, 25. Februar, ab 11 Uhr im Schützenhaus.

Rauenberg

Seniorenfasching am Freitag, 21. Februar, 15 bis 18 Uhr, in der Kulturhalle Rauenberg.

Kinderfasching der KJG Rauenberg am Freitag, 21. Februar, 15 bis 18 Uhr im Jugendkeller unterhalb des Pfarrzentrums. Das beste Kostüm erhält einen kleinen Preis.

Rathaussturm am Samstag, 22. Februar, von 10 bis 12 Uhr. Treffpunkt ist auf dem Gerhard-Geißler-Platz am Pfarrzentrum, von dort zieht man zum Rathaus.

Närrisches Schlachtfest der Freiwilligen Feuerwehr Rauenberg am Fastnachts-Samstag, 22. Februar, 10.30 Uhr, im Feuerwehrgerätehaus.

Kinderfasching des Rauenberger Tierparks am Rosenmontag, 24. Februar, 15.11 bis 18 Uhr, in der Kulturhalle. Einlass ab 14 Uhr.

Rotenberg

Kinderfasching der Jugendfeuerwehr Rotenberg am Dienstag, 25. Februar, ab 14 Uhr im Bürgerhaus.

St. Leon-Rot

Kinderfasching der KJG Rot am Freitag, 21. Februar, 16.30 bis 18.30 Uhr, im KJG-Keller in der Kastanienschule Rot.

Faschingskeller der KJG Rot am Freitag, 21. Februar, ab 21 Uhr im KJG-Keller.

Faschingsparty im Jugendzentrum am Rosenmontag, 24. Februar, 14 bis 17 Uhr, für "Tweens" von acht bis 13 Jahren. Das kreativste Kostüm wird prämiert.

Faschingsumzug in Rot, veranstaltet vom FC, am Dienstag, 25. Februar, 14.01 Uhr. Startpunkt ist der Parkplatz vor der Parkring-Sporthalle Rot, der Abschluss findet auf dem Gelände des FC Rot statt.

Kronau

Rathaussturm am Donnerstag, 20. Februar, um 17 Uhr, angeführt vom Prinzenpaar "Carolin I. vum Haddl Weg" und "Martin II. vum scheene Bodensee". Im Vereinsheim des Hundesportvereins wird der erfolgreiche Narrensturm gefeiert.

Bad Schönborn

Rathaussturm am heutigen Schmutzigen Donnerstag um 17 Uhr, Start auf dem Marktplatz in Mingolsheim.

Östringen

Rathaussturm am heutigen Donnerstag mit der KG Wicker Wacker, Start um 18.11 Uhr. Treffen bereits um 17.30 Uhr beim Café Brasil.

Faschingsumzug am Samstag, 22. Februar, ab 14.11 Uhr, veranstaltet von der KG Wicker Wacker. Im Anschluss findet in der TSV-Halle in Östringen die Blau-Weiß-Fastnachtsparty statt.