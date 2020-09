Wiesloch. (pol/mare) Am Donnerstagabend haben sich vor dem Jugendzentrum in der Güterstraße und in der Hauptstraße tumultartige Szenen abgespielt. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 19 Uhr soll ein 13-Jähriger vor dem Jugendzentrum zunächst von sechs jungen Menschen angegriffen worden sein. Als er und seine Begleiterin zu Fuß in die Hauptstraße flüchteten, wurden sie von den Schlägern vor ihrer Wohnungstür eingeholt. Es setzte dann erneut Schläge mit Gürteln und der Faust. Der 13-Jährige erlitt dabei mehrere Prellungen.

Der Konflikt ging aber weiter. Denn die Familie des Jugendlichen eilte ihm zu Hilfe, es kam zu einer größeren Schlägerei, wobei drei Personen verletzt wurden.

Als die Polizei verständigt wurde, flüchteten die ursprünglichen sechs Angreifer zu Fuß und in einem Auto.

Damit war die Geschichte aber noch nicht zu Ende. Gegen 21.45 Uhr wurde der Polizei in dem Anwesen in der Hauptstraße erneut eine Schlägerei zwischen mehreren Personen gemeldet, die teilweise mit Stöcken und Gürteln bewaffnet aufeinander losgehen würden.

Als die Polizei eintraf, herrschten immer noch tumultartige Szenen, die Stimmung war aufgebracht. Zwei Anwohner waren verletzt: Ein 63-Jähriger hatte eine Stichverletzung am Rücken, eine 61-jährige Frau eine Platzwunde am Kopf. Sie wurden mit Rettungswagen in diverse Kliniken eingeliefert.

Später sagten Zeugen aus, dass rund 20 Leute auf dem Parkplatz vor dem Haus erschienen und sich Zutritt verschafft hatten. Sie sollen mit Stöcken, Baseballschlägern und Schlagstöcken sowie eventuell mit einem Messer bewaffnet gewesen sein.

Die Polizei war mit insgesamt elf Streifenwagen vor Ort, eine Fahndung nach den bislang unbekannten Tätern verlief erfolglos. Die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung hat der Ermittlungsdienst des Polizeireviers Wiesloch übernommen.