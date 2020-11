In dieser Sozialunterkunft in Wiesloch wurde eine Frau am Dienstagmorgen erschlagen. Die 50-jährige Tatverdächtige wurde in eine Psychiatrie eingeliefert. Archiv-Foto: Marco Friedrich

Wiesloch/Heidelberg. Dr. Hartmut Pleines ist sich sicher: Die 50-Jährige, die sich derzeit vor dem Landgericht Heidelberg verantworten muss, weil sie ihre Mitbewohnerin in Wiesloch mit einem Hammer getötet haben soll, war zum Tatzeitpunkt einer "Wahn- und Halluzinations-Symptomatik" unterworfen. Grund dafür sei ihre paranoide Schizophrenie, an der die Beschuldigte schon seit 20 Jahren leide. Seine psychiatrischen Untersuchungsergebnisse stellte Pleines am dritten Verhandlungstag vergangenen Donnerstag dem Schwurgericht vor.

"Die Wahnsymptomatik war bei der Beschuldigten nahezu lehrbuchhaft vorhanden", erklärte der Psychiater. Diese äußerte sich bei der 50-Jährigen zum Beispiel durch felsenfeste Überzeugungen, vergiftet oder angegriffen zu werden, so der Facharzt. Während solcher wahnhaften Schübe seien die Betroffenen absolut davon überzeugt, dass ihre Vorstellungen der Realität entsprechen würden. Bei der Beschuldigten sei in den letzten Jahren vor allem der Verfolgungswahn prägend gewesen, erläuterte Pleines. "Die Wahnsymptomatik hat immer wieder das Handeln der Beschuldigten beeinflusst", erklärte der Psychiater weiter. "Wenn die Beschuldigte dachte, sie werde verfolgt, hat sie es aber nicht kalt gelassen." Vielmehr habe es starke Emotionen wie Angst, Trauer oder Wut und Aggressivität in ihr ausgelöst. "Diese Erkrankung änderte ihre ganze Persönlichkeit", so Pleines vor Gericht.

Erste Symptome äußerten sich ihm zufolge um das Jahr 2000, die Diagnose der paranoiden Schizophrenie kam 2002. Seitdem hat sich laut dem Facharzt viel im Leben der 50-Jährigen geändert: Die ehemals bürgerlich lebende Frau geriet an den Rand der Obdachlosigkeit, wurde antriebslos, verlor ihre Urteils- sowie Kritikfähigkeit und konnte sich nicht mehr selbst organisieren. Was zudem den Krankheitsverlauf dem Psychiater zufolge zu einer "tragischen Konstellation" mache, sei vor allem die fehlende Krankheitseinsicht der Beschuldigten. Dies sei ein typisches Symptom der paranoiden Schizophrenie. "Das kann man Betroffenen nicht vorwerfen", so Pleines.

Allerdings sei das der entscheidende Punkt bei der Erstellung ihrer Prognose: Wegen der fehlenden Krankheitseinsicht habe die Beschuldigte nur selten ihre Medikamente eingenommen, die die Symptome lindern und einem Rückfallrisiko vorbeugen. Den Eindruck, dass es nach kurzfristigen Aufenthalten im Psychiatrischen Zentrum Nordbaden, bei denen die 50-Jährige medikamentös behandelt wurde, besser wurde, konnten mehrere Zeugen bestätigen. Darunter waren eine für städtische Notunterkünfte ehemals zuständige Verwaltungsangestellte sowie die Betreuerin der Beschuldigten. Sobald die 50-Jährige den zwei Zeuginnen zufolge wieder in die städtische Notunterkunft zurückkehrte, verschlechterte sich ihr Zustand. "Dieser Kreislauf hat sich über die Jahre durchgezogen. Wenn sie ihre Medikamente genommen hat, war sie gesprächsbereit, ansonsten war der Zugang zu ihr schwierig", so die Betreuerin.

Auch zum Tatzeitpunkt hatte die 50-Jährige dem psychiatrischen Gutachten nach bereits seit mehreren Wochen keine Medikamente genommen: "Die Wurzel des rechtswidrigen Handelns liegt bei der Beschuldigten ganz klar in ihrer paranoiden Schizophrenie", ist sich Hartmut Pleines sicher. Die 50-Jährige habe zum Tatzeitpunkt jegliche Rechtsbestimmungen und den Bezug zur Realität verloren. Diese Erkenntnis werde auch durch die Zeugenaussage eines Polizeibeamten unterstützt, der sie beim Eintreffen am Tatort als verwirrt empfunden hatte, so der Psychiater.

"Die Beschuldigte würde aufgrund ihrer fehlenden Krankheitseinsicht die Medikamente erneut absetzen", resümierte er. Damit würde es immer wieder zu psychotischen Schüben kommen. Zudem sei sie durch die krankheitsbedingte Persönlichkeitsveränderung "in keinem Kontext außerhalb des Maßregelvollzugs zu integrieren", erläuterte Pleines und ergänzte: "Weder tagesklinische Angebote noch die Allgemeinpsychologie können einem Rückfallrisiko entgegenwirken." Deshalb empfehle er eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus, wie es auch die Staatsanwaltschaft in ihrer Antragsschrift gefordert hatte.

Die Angaben der Beschuldigten, in Abwehr eines Angriffs gehandelt zu haben, konnte die Rechtsmedizinerin Dr. Ann-Katrin Kröll bei der Vorstellung ihres Gutachtens nicht stützen. "Wir haben keine Befunde, die für einen Kampf in aufrechter Haltung sprechen – zumindest zu dem Zeitpunkt, als die Geschädigte geblutet hat", erklärte sie. Das Opfer sei schnell zu Boden gegangen. "Anhand der Untersuchungen ist von einer massiven Wuchtigkeit der stumpfen Gewalteinwirkung gegen Kopf, Rumpf und Gliedmaßen die Rede", so Kröll weiter.

Wie oft genau die Beschuldigte zugeschlagen habe, sei nicht möglich zu bestimmen. Klar sei aber, dass dies mehrfach der Fall war. Die Todesursache war der Rechtsmedizinerin zufolge der enorme Blutverlust, zuvor muss sich das Opfer mehrere Stunden auf dem Boden gewunden haben. Dies decke sich auch mit den Aussagen der Beschuldigten, die Tat habe sich über zwei bis drei Stunden hingezogen.

Update: Freitag, 13. November 2020, 18.57 Uhr

Frau erschlug Mitbewohnerin mit Hammer

Die Staatsanwaltschaft fordert eine Unterbringung im psychiatrischen Krankenhaus - Aussagen der Beschuldigten und Zeugen vor Gericht

Wiesloch/Heidelberg. Mit sieben Schlägen gegen den Kopf und einer Vielzahl weiterer gegen den Körper tötete eine 50-jährige Frau mit einem Hammer ihre Mitbewohnerin in einer Notwohnung in Wiesloch. Nun muss sie sich für ihr Handeln vor dem Landgericht in Heidelberg verantworten. Da die Beschuldigte an paranoider Schizophrenie leidet, wurde sie als schuldunfähig erklärt – deshalb forderte die Staatsanwaltschaft beim Auftakt des Prozesses vor gut zwei Wochen die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus.

Die Beschuldigte wurde 1970 in Belarus geboren. Dort wuchs sie auch auf, bis sie 1992 zu der Familie ihres Ex-Mannes nach Wiesloch kam. 2002 bekam sie schließlich die Diagnose: Paranoide Schizophrenie. Seitdem folgten öfter Aufenthalte im Psychiatrischen Zentrum Wiesloch (PZN), zudem wurden allein seit 2017 insgesamt 18 Verfahren gegen sie wegen Hausfriedensbruchs, Betrugs, Diebstahls, Beleidigung und Nötigung aufgrund ihrer Schuldunfähigkeit eingestellt.

Am Abend des 27. Aprils 2020 kam es zu einem Streit zwischen der 50-jährigen Beschuldigten und dem 1961 geborenen Opfer, bei dem beide Frauen auch handgreiflich geworden sein sollen. Bereits zuvor soll es schon mehrere Auseinandersetzungen zwischen den beiden Mitbewohnerinnen gegeben haben, wie Zeugen, darunter auch Polizeibeamte, bestätigen konnten. "Ich habe öfters mitbekommen, dass die Mitbewohnerin von der Beschuldigten geschlagen wurde", erklärt ein Nachbar vor Gericht. Aber auch das spätere Opfer soll nicht einfach gewesen sein, wie ein weiterer Zeuge aussagte.

Anfangs habe die Beschuldigte keine Probleme mit ihrer Mitbewohnerin gehabt, dann sei es zu Konflikten über alltägliche Dinge wie Geschirr oder Hygieneartikel gekommen. Bereits in den Jahren zuvor musste die Beschuldigte öfter Mitbewohner und Wohnungen innerhalb des Gebäudes wechseln, "weil es für die anderen unzumutbar war", erklärte der Hausmeister der Notwohn-Einrichtungen. Es sei beispielsweise immer wieder zu Problemen mit Überschwemmungen oder Verstopfungen in der Wohnung gekommen, die die 50-Jährige verursacht hatte. "Sie hat ständig Ärger gemacht", so der 66-Jährige. Ihre Aufenthalte im PZN haben laut ihm nicht viel gebracht, "es hat nicht lange gedauert und sie hat schnell wieder Leute angebrüllt". Als "öfter laut" beschrieb auch eine ehemalige Mitbewohnerin der Beschuldigten ihr Wohnverhältnis. Etwa zehn Monate lang teilten sich die zwei Frauen gemeinsam eine Wohnung in Wiesloch. "Anfangs war das Zusammenleben in Ordnung und irgendwann hat sie mir grundlos einen Eimer mit Dreckwasser über den Kopf geschüttet", berichtete die 48-Jährige. Ein weiteres Mal habe die 50-jährige ihr den Weg zur Dusche mit einem Besen versperrt und geschrien. "Es gab vorher aber keinen Streit oder ähnliches", so die ehemalige Mitbewohnerin.

Bereits zwei Tage vor der Tat kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den zwei Frauen, die Spannung zwischen den beiden gipfelte aber am Tattag: Im Hof des Wohnkomplexes kam es zu einem heftigen Wortwechsel, dabei sollen die zwei Frauen schreiend aufeinander zugegangen sein. Schließlich soll die Beschuldigte ihre Mitbewohnerin geschlagen haben. Der Streit verlagerte sich dann in die Wohnung.

Dort soll das Opfer der Beschuldigten zufolge angefangen haben, sie an den Haaren zu ziehen und zu würgen. "Ich habe gesagt: ,Ich brauche Ruhe’, aber sie wollte mich weiter an den Haaren ziehen", so die 50-Jährige. Deshalb schlug sie mit einem Hammer auf das Opfer ein, den sie nach eigener Aussage aus Angst vor einem Angriff der Mitbewohnerin bei sich trug. Diese Befürchtung betonte sie mehrfach. Im weiteren Verlauf des Streits fiel das Opfer zu Boden. Auf Nachfrage des Vorsitzenden Richters Jochen Herkle wurde deutlich, dass sie zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht bewusstlos war.

"Dann saß ich auf ihr, habe sie gehalten", so die 50-Jährige. Sie habe einen Gegenangriff verhindern und ihre Mitbewohnerin beruhigen wollen, "aber sie wollte kämpfen". Daher habe sie erneut zugeschlagen. Erst als sie tot war, habe die Beschuldigte mit den Schlägen aufgehört. Der Kampf soll etwa zwei bis drei Stunden gedauert haben. "Ich wollte das alles überhaupt nicht."

Gegen 10 Uhr morgens habe die 50-Jährige den Hausmeister gebeten, die Polizei zu rufen, da sie selbst kein Handy besitze. Nachdem er am Tatort vom Wahrheitsgehalt ihrer Aussage überzeugt hatte, rief er die Polizei. Kurze Zeit später wurde die Beschuldigte festgenommen. Ein Blut- und Drogentest fiel negativ aus, lediglich Medikamente konnten nachgewiesen werden. Außerdem erklärte ein Polizeibeamter, dass am Tag vor der Tat das Opfer habe Anzeige erstatten wollen. Gegen wen und weshalb, sei allerdings nicht deutlich geworden: Die Frau sei zu aufgebracht gewesen und habe dann eigenständig das Revier verlassen. Am Donnerstag wird der Prozess fortgesetzt, dann werden die Gutachter gehört.

Update: Sonntag, 8. November 2020, 17.57 Uhr

Wiesloch/Heidelberg. (stoy) Weil eine 50-jährige Frau ihre Mitbewohnerin mit einem Hammer tötete, muss sie sich nun vor dem Landgericht in Heidelberg verantworten. Laut Anklageschrift schlug die Frau nach einem Streit mehrmals auf den Kopf des Opfers ein, zudem wurde auch am Rest des Körpers eine Vielzahl an Verletzungen nachgewiesen. Letzte Woche fand der Auftakt des Prozesses statt, weitere vier Verhandlungstage sind bis in den November hinein angesetzt.

Die mutmaßliche Täterin leidet seit mehreren Jahren an einer paranoiden Schizophrenie. Weil sie voraussichtlich schuldunfähig gehandelt hat, wird nun über ihre unbefristete Unterbringung in der geschlossenen Abteilung eines psychiatrischen Krankenhauses verhandelt, wo sie entsprechend behandelt werden kann.

Seit Mitte März dieses Jahres teilte sich die 50-Jährige gemeinsam mit einer weiteren Frau, dem späteren Opfer, eine Wohnung in einem Wieslocher Obdachlosenheim. Nachdem das Verhältnis schon "von Anfang an von Hassgefühlen erfüllt war", wie Staatsanwalt Florian Pistor bei Verlesung der Anklageschrift feststellte, kam es am 27. April 2020 zu einem Streit zwischen den Mitbewohnerinnen, der für das Opfer tödlich endete: Weil die mutmaßliche Täterin bereits öfter Hygieneartikel ihrer Mitbewohnerin geklaut haben soll, schrie das Opfer am späten Abend die 50-Jährige an, sie solle ihre Sachen nicht mehr klauen. Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in der die beschuldigte Frau ihre Mitbewohnerin zu Boden drückte. Später wurde der Streit in der Wohnung der beiden verbal weitergeführt.

Kurz nach Mitternacht, so heißt es weiterhin in der Anklageschrift, verließ das Opfer den Raum und klopfte an der unteren Wohnungstür an. Allerdings traf sie den dort wohnenden Mann nicht an, weswegen sie wieder in ihre Wohnung zurückkehrte. Was sie dort wollte und warum sie hinterher wieder in die Wohnung zurückkehrte, ist bisher noch unklar. In dieser Zeit soll die 50-Jährige den Beschluss gefasst haben, ihre Mitbewohnerin zu töten. Nachdem das Opfer wieder gegen 0.30 Uhr zurückkehrte, schlug die Angeklagte der Frau mit der Faust ins Gesicht, hielt sie am Boden fest und schlug mehrmals mit einem Hammer auf sie ein, heißt es in der Anklageschrift. Dadurch sind insgesamt sieben Verletzungen am Kopf und eine Vielzahl weiterer am Körper entstanden.

Zudem ist laut Staatsanwaltschaft entweder schon vor der Tat oder währenddessen der Kopf des Hammers abgefallen – die 50-Jährige habe aber weiter mit dem 26 Zentimeter langen Stiel auf ihre Mitbewohnerin eingeschlagen. Erst gegen zwei Uhr verließ sie den Tatort. "Die Beschuldigte war wegen ihrer paranoiden Schizophrenie zu diesem Zeitpunkt nicht in der Lage, ihre Schuld zu erkennen", erklärte Staatsanwalt Pistor. Allerdings habe sie später eingeräumt, dass es zu einem Kampf kam und sie sich laut eigenen Aussagen versucht hatte, zu wehren. Deshalb wird die 50-Jährige nun wegen Totschlags angeklagt.

Aufgrund ihres Zustands fordert die Staatsanwaltschaft eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Das Urteil soll nach derzeitigem Stand am Dienstag, 17. November, gefällt werden.

Update: Montag, 26. Oktober 2020

50-Jährige soll Mitbewohnerin erschlagen haben

Die Tat soll sich am frühen Dienstagmorgen in einer Sozialunterkunft ereignet haben. Die mutmaßliche Täterin wurde am Mittwoch in eine psychiatrische Klinik eingeliefert.

Wiesloch. (pol/rl) Eine 50-jährige Frau soll ihre Mitbewohnerin in einer Sozialunterkunft in Wiesloch am frühen Dienstagmorgen mit dem Holzstiel einer Axt erschlagen haben. Das teilten die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim am Dienstag mit.

Ein Zeuge informierte die Polizei, die dann die tote Bewohnerin im Kellergeschoss fand. Die 50-jährige Tatverdächtige wurde in ihrer Wohnung festgenommen und befindet sich seitdem im Polizeigewahrsam. Das Tatmotiv war am Mittwoch danach noch unklar. Bekannt sei bislang nur, dass es in den vergangenen Wochen andauernd zu Streitigkeiten zwischen den beiden Frauen gekommen war, teilte die Polizei mit.

Die 50-Jährige wurde am Mittwochnachmittag der Haftrichterin am Amtsgericht Heidelberg vorgeführt, die Staatsanwaltschaft Heidelberg erwirkte einen Unterbringungsbefehl, sodass die Frau danach in eine psychiatrische Klinik eingeliefert wurde.

Stand: Freitag, 29. April 2020