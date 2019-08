Graben-Neudorf. (pol/rl) Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es auf der Bundesstraße B35/B36 am Montagnachmittag. Um 17.03 Uhr war ein 80-jähriger Auto-Fahrer aus Linkenheim-Hochstetten in Richtung Graben-Neudorf unterwegs, als er in einer langgezogenen Rechtskurve plötzlich auf die Gegenspur kam. Der 68-jährige Fahrer eines Sattelzugs auf der Spur versuchte noch den Unfall zu verhindern, indem er eine Vollbremsung mache und den Sattelzug nach rechts lenkte. Vergebens. Der Wagen prallte versetzt frontal auf den Sattelzug.

Der Auto-Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Die Bundesstraße war bis 21.10 Uhr voll gesperrt.