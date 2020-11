Malsch. (RNZ) Im März dieses Jahres haben sie noch ihren Geburtstag gefeiert, ganze zehn Jahre alt sind sie geworden: Jetzt aber musste der Letzenberg-Tierpark den Tod der beliebten "Glücksschweine" Jolanda und Miranda melden.

"Zusammen mit unserem Tierarzt mussten wir einen schweren Schritt gehen", heißt es in einer Mitteilung: "Trotz mehrerer Therapieversuche konnten wir die Krankheit, auch aufgrund des Alters, nicht heilen. Da ein Leben ohne Schmerzen nicht mehr möglich gewesen wäre, mussten wir uns zum Wohl der Tiere entscheiden und unsere zwei Schweine einschläfern lassen."

Der Tierpark betont aber auch, dass Jolanda und Miranda ein stolzes Alter erreicht hatten und auf ein ",saugutes’ Leben" im Tierpark zurückschauen konnten, das ihren Artgenossen selten vergönnt sei. "Wir werden die zwei Damen sehr vermissen", sagt der Tierpark weiter, "wir blicken mit einem weinenden, aber auch einem lachenden Auge gerne zurück".

Jolanda und Miranda waren aus mehreren Gründen etwas Besonderes. Sie wurden dem Letzenberg-Tierpark im Jahr 2010 überlassen: Zu seinem 70. Geburtstag hatte Hoffenheim-Mäzen und SAP-Mitbegründer Dietmar Hopp vom Freundeskreis des FC-Astoria Walldorf, den mit Malschs Tierparkhütern eine enge Freundschaft verbindet, ein für die Schlachtung vorgesehenes Ferkel geschenkt bekommen.

Hopp wollte das Tier aber lieber in einer gemütlichen, mit Stroh ausgelegten Hütte statt auf dem Teller sehen. Also verschaffte er der jungen Schweinedame eine Schwester und übergab sie in die Obhut des Malscher Tierparks. Über die Jahre erhielten die Verantwortlichen viel Lob für die fürsorgliche Hingabe, mit der sie beide Schweine behandelten, die sich zur neuen Attraktion des Parks entwickelten.