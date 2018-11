Malsch. (oé) Nachdem das Pogrom an den Juden in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 vorüber war, versuchten es die Nazis so darzustellen, als wären die Gewaltakte, denen mindestens 91 Menschen zum Opfer gefallen waren (die vielen Selbstmorde nicht mitgezählt), Ausdruck eines spontanen "Volkszorns" gewesen. Nichts könnte weiter entfernt sein von der Wahrheit, darin sind sich die Historiker einig. Die Aktionen waren "vom Anfang bis zum Ende von der Partei inszeniert", schreibt etwa der Historiker Hans Mommsen.

Als Auslöser diente den Nazis das Attentat des erst 17-jährigen Herschel Grynszpan auf den deutschen Botschafts-Angehörigen in Paris, vom Rath - eine Verzweiflungstat, mit der sich Grynszpan für die Vertreibung seiner Eltern rächen wollte. Sie gehörten zu den rund 17.000 Juden polnischer Staatsangehörigkeit, die im Oktober vom Deutschen Reich ausgewiesen worden und im deutsch-polnischen Niemandsland unter erbärmlichen Bedingungen gestrandet waren. Für die NS-Führung war die Tat Grynszpans ein willkommener Vorwand für das Pogrom. Hitler und Goebbels warteten nur, bis vom Rath seinen Verletzungen erlegen war.

Ansichten der Malscher Synagoge gibt es nur als Hintergrund von Privatbildern (hier von 1929). Archivfoto: privat

Es passt in dieses Bild, was Hans-Georg Schmitz von einem Zeitzeugen aus Rettigheim erfahren hat. Der pensionierte evangelische Pfarrer hat zusammen mit Dr. Johannes Rott für die Stolperstein-Initiative Malsch die Geschichte der jüdischen Gemeinde in Malsch intensiv erforscht - auch das Geschehen in der Reichspogromnacht vom 9. November 1938. Von eben dieser Nacht hat dem Pfarrer der inzwischen verstorbene Augenzeuge erzählt, der damals der Hitlerjugend in Rettigheim angehörte.

Schon am Tag zuvor habe ihnen einer der HJ-Führer gesagt, ’Kinder, morgen müsst ihr nach Malsch kommen, da könnt ihr sehen, wie an den Juden ein Exempel statuiert wird’. Die Halbwüchsigen sind in jener Nacht tatsächlich mitgegangen. Was sie dabei erlebten, hat sie nie mehr losgelassen, bis an ihr Lebensende nicht, wie der Zeitzeuge versicherte.

In diesem Foto von 1936 ist der Westgiebel der Malscher Synagoge zu sehen - als Hintergrund einer privaten Hochzeitsgesellschaft. Foto: privat/Stolpersteininitiative

Malsch hatte traditionell eine große und lebendige jüdische Gemeinde, deren früheste Zeugnisse wohl bis ins Jahr 1646 zurückreichen. Bei der "Machtergreifung" Hitlers 1933 lebten 42 Menschen jüdischen Glaubens in der Letzenberggemeinde. Nach dem, was Hans-Georg Schmitz und Johannes Rott aus Zeitzeugen-Gesprächen erfahren haben, waren die jüdischen Mitbürger gut integriert und bei ihren christlichen Nachbarn geachtet.

Dass man abends zusammen auf der Haustreppe saß und ein Schwätzchen hielt, war gang und gäbe. Als Inhaber von Einzelhandelsgeschäften (etwa für Stoffe, Schuhe oder Haushaltswaren) spielten die jüdischen Mitbürger im dörflichen Leben eine wichtige Rolle. Nicht nur die Malscher kauften bei ihnen ein, es kamen auch Kunden aus den Nachbarorten, wie alte Rechnungen belegen. Als Viehhändler kamen sie weit in der Region herum.

Wie angesehen die Juden in Malsch waren, zeigen zwei Beispiele: So war etwa der Viehhändler Simon Heß VI im Ersten Weltkrieg von der Wieslocher Bezirksregierung offiziell damit betraut worden, die Versorgung des Militärs und der Metzger im Bezirk sicherzustellen - eine absolute Vertrauensstellung. Oder sein Namensvetter Simon Heß VII: Der Häutehändler war in der Weimarer Republik Mitte der 1920er Jahre Mitglied im Malscher Bürgerausschuss gewesen.

Die Nationalsozialisten hatten es dagegen lange schwer in dem katholisch geprägten Ort. Bis 1932 gab es dort Hans-Georg Schmitz zufolge keine NSDAP-Ortsgruppe. Das katholische Zentrum erzielte Wahlergebnisse von 90 Prozent. Auch nach der "Machtergreifung" galt Malsch den Nazis als "schwarzes Nest". Boykottaktionen gegen jüdische Geschäfte wie anderswo hatte es dort Schmitz zufolge zunächst keine gegeben.

Aber die Zeiten änderten sich - auch in Malsch. Das machte besonders ein Vorfall deutlich, bei dem ein Regime-Kritiker von einem SA-Mann im Streit getötet worden war. Die NS-Justiz schlug das Verfahren nieder. Der Bruder des Ermordeten erinnerte sich später an die "Gerichtsverhandlung" und an die Worte des Richters. Dieser nannte es richtig, dass der SA-Mann seinen Gegner "niedergemacht" habe. Zudem sei es gut, dass in diesem "schwarzen Nest" ein Exempel statuiert worden sei.

Die Nazis hatten fortan Oberwasser. Auch in Malsch gab es nun Übergriffe und Repressalien gegen die ortsansässigen Juden. Sie gipfelten zunächst in jener verhängnisvollen Nacht vom 9. auf den 10. November 1938, als ein Wieslocher SA-Kommando nach Malsch kam und gemeinsam mit einheimischen Parteileuten die Synagoge aufbrach, das Gotteshaus verwüstete, Mobiliar und Kultgegenstände auf die Straße warf und anzündete. Parallel wurden Wohnungen demoliert und Geschäfte geplündert. Am Morgen waren die Synagoge und die benachbarte Mikwe (das rituelle Bad) zerstört.

Die "Stolpersteine" der Familie Hilb-Hamburger. Archivfoto: Stolpersteininitiative Malsch

Ruth Hamburger war damals acht Jahre alt. Sie überlebte den Holocaust und schrieb 50 Jahre später ihre Erinnerungen für ihre Nachfahren nieder. "An diesem Tag schrie die Schlagzeile in der Zeitung ’Der Jude Grynszpan erschießt vom Rath in Paris’. Das diente als Ausrede, um den Judenhass von der Kette zu lassen, der hinter den Ereignissen in ganz Deutschland stand, die als Kristallnacht bekannt wurden. Einige Zeit nach Mitternacht wachten wir auf durch das Geräusch von splitterndem Holz und zerbrechendem Glas, weil eine Meute schreiender Braunhemden (oder SA-Leute) in unseren Laden im Erdgeschoss einbrach und Stoffballen hinauswarf zu christlichen Dorfbewohnern, die mitmachten. Wir flohen auf die höchste Stelle unseres Dachbodens und schlossen eine Falltür hinter uns. Durch einen Spalt im Dach konnten wir sehen, wie sich bei unseren Nachbarn nebenan und gegenüber ähnliche Szenen abspielten. Der Lärm des Mobs wurde immer bedrohlicher, und bald kam das Prasseln von Flammen hinzu, dann auch Rauchgeruch. Ein Blick in die andere Richtung zeigte, dass es von unserer Synagoge kam, gerade eine Straße weiter. Mein Vater, Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, konnte nicht helfen, dieses Feuer zu löschen. Auch niemand sonst tat es." (Zitiert nach der Broschüre der Stolpersteininitiative Malsch).

Die "Stolpersteine" der Familie Simon Heß. Archivfoto: Stolpersteininitiative Malsch

Auch Rolf Heß hat als Kind den Holocaust überlebt. Bei der Pogromnacht war er gerade einmal vier Jahre alt. Trotzdem erinnerte er sich als Erwachsener, wie der Feuerschein sein Zimmer erhellte und ihn aufweckte; wie seine Mutter ihn tröstete und sagte, es könne ihm nichts passieren; und wie sein Großvater Simon zur benachbarten Synagoge hinüberlief, um eine Thorarolle zu bergen. Dies gelang ihm. Er gab die Thorarolle dem "Schuh Herzl" Adolf Heß, der mit seiner Familie bereits die Ausreisepapiere für die USA hatte. Vier Wochen später emigrierte die Familie und nahm die Thorarolle mit. Als Sohn Kurt 1993 in Chicago alleinstehend starb, fand man sie bei ihm. Danach verliert sich aber ihre Spur.

Im Zuge ihrer Nachforschungen haben Hans-Georg Schmitz und Johannes Rott viele Geschichten von jener Nacht erfahren. Sie zeugen von menschlicher Bosheit, aber auch von Mut und Anstand, von Schuld auch und von Reue. Da ist etwa die Geschichte eines Mannes, der sich aktiv an den Ausschreitungen beteiligte und die Gesetzestafel mit den Zehn Geboten herunterriss, die über dem Portal der Synagoge hing. "Die gelten für uns doch auch", soll einer der Umstehenden gerufen haben, obwohl er sich damit selbst in Gefahr brachte.

Der Täter erkrankte im späteren Leben an Knochenkrebs, der ihm die Hände zerfraß. "Mit diesen Händen habe ich die Tafeln heruntergerissen", soll er dem damaligen Pfarrer bekannt haben, als er wieder in die Kirche eintreten wollte. Er empfand die Krankheit als Strafe Gottes. Ein anderer erzählte, wie ihm als Kind von den Plünderern jüdischer Besitz in die Hand gedrückt wurde, den er arglos mit nach Hause nahm. Die Eltern jedoch reagierten heftig: ’Das bringst Du sofort zurück’, lautete die unmissverständliche Anweisung. Ansonsten drohte eine Tracht Prügel.

Und schließlich ist da noch die Geschichte vom rechtschaffenen Dorfpolizisten, der die Opfer zu schützen versucht. Wieder hören wir die Stimme Ruth Hamburgers aus jener Schreckensnacht: "Nach etwa zwei Stunden unverminderten Wahnsinns befahl eine Megafon-Stimme allen jüdischen Männern herauszukommen. Mein Vater und Großvater wurden weggebracht mit allen jüdischen Männern über 16. Eine unnatürliche Stille folgte. In dieser Zeit erschien der einzige Polizeibeamte des Ortes (ein netter und freundlicher Mann) und schlug vor, alle jüdischen Frauen und Kinder sollten sich bei den zwei benachbarten jüdischen Häusern versammeln, damit er uns schützen könne. Dann beauftragte er einige Braunhemden, vor beiden Häusern bis Tagesanbruch Wache zu stehen." Ein geschickter Schachzug, wie Hans-Georg Schmitz sagt. Hinderte die Vergatterung die Täter doch an weiteren Ausschreitungen und Gewaltakten gegen die Schutzlosen.

Die jüdischen Männer waren noch in der Nacht abtransportiert worden. Zusammen mit den Leidensgenossen anderer jüdischer Gemeinden kamen sie nach Heidelberg und von dort unter steten Misshandlungen ins Konzentrationslager Dachau. Nur wenige, vorwiegend ältere Männer wurden freigelassen. Ruth Hamburger erinnert sich. "Zwei Tage später wurden mein Vater und Großvater entlassen. Andere jüngere Männer wurden ins Konzentrationslager Dachau geschickt und blieben viele Monate in Haft." Die Bedingungen dort waren schrecklich. Die Häftlinge wurden gequält und gedemütigt. All das diente der Einschüchterung. Die Juden sollten Deutschland verlassen.

Wie schon vor dem 9. November gab es nun eine Flut neuer diskriminierender Gesetze, die die Juden vollkommen isolierten, ihnen ihr letztes Hab und Gut raubten und sie zu einer "Schar verängstigter und gejagter Menschen" machten, wie ein Betroffener schrieb. Eine erniedrigende Verfügung folgte auf die andere, berichtet auch Ruth Hamburger. "Jüdische Kinder durften nicht länger öffentliche Schulen besuchen (davon war auch sie selbst betroffen); alle jüdischen Geschäfte mussten schließen; alle verfügbaren Geldmittel (zum Beispiel Bankkonten) wurden eingefroren, uns wurden nur monatliche Überlebens-Raten ausgezahlt; alle Wertsachen mussten deklariert werden und wurden dann konfisziert."

Und wie reagierten die Mitbürger? In ihrem Geleitwort zur Broschüre der Malscher Stolpersteininitiative schreibt die heute hoch betagte Ruth Hamburger, verheiratete Luftman: "Ich weiß, dass einige unserer christlichen Nachbarn uns weiterhin unauffällig als Menschen und Freunde behandelt haben. Ich weiß aber auch, dass es viele andere gab, die nicht freundlich gesinnt waren, die Lügen glaubten, wir seien das Unglück Deutschlands, die froh waren, uns weggehen zu sehen. Ob mitfühlend oder nicht, niemand hätte es gewagt, sich gegen unsere Vertreibung auszusprechen."

Von den 42 jüdischen Bürgern Malschs hatten den Nachforschungen Johannes Rotts zufolge bis 1938 15 (wahrscheinlich 17) Personen den Ort verlassen. Zehn weitere konnten noch 1939 emigrieren, buchstäblich in letzter Minute. Dann versperrte der Kriegsbeginn diesen Ausweg. Die Juden waren endgültig zu Gefangenen und Geiseln des Regimes geworden. In Malsch lebten 1940 noch 15 jüdische Mitbürger, darunter die Kinder Ruth Hamburger und Rolf Heß mit ihren Familien. Sie alle wurden im Oktober 1940 ins südfranzösische Gurs deportiert.

Dort starben drei von ihnen (darunter Ruths Großeltern), eine Frau verstarb in einem französischen Altersheim; sieben wurden in Auschwitz ermordet, darunter auch Ruths Eltern sowie Mutter und Großvater von Rolf Heß. Zwei jüdische Mitbürger kehrten nach dem Krieg nach Malsch zurück. Die beiden Kinder Ruth und Rolf überlebten in französischen Waisenhäusern, gelangten in die USA, bauten sich dort ein neues Leben auf und gründeten Familien.

Heute stehen beide in engem Kontakt mit der Stolpersteininitiative in Malsch und begrüßen es, dass die Geschichte ihrer Familien und der Malscher Juden aufgearbeitet wird. Wie schreibt doch Ruth Hamburger-Luftman in ihrem Geleitwort:

"Aber es ist wichtig, dass wir uns alle unserer gemeinsamen Geschichte erinnern und sie auch zukünftige Generationen lehren. Dass Sie frei wählen, sich selbst an diese Sachen zu erinnern und Überlebende wie mich in Ihre Erinnerung einzubeziehen, ist wirklich bemerkenswert. Wenn ich die Erfahrungen meiner Familie im Holocaust beim Schreiben dieser Zeilen noch einmal durchlebe, tue ich dies nicht, um Sie persönlich für die gegen meine Familie begangenen Verbrechen zu belasten, sondern um Ihnen bei Ihren Bemühungen zu helfen, sich an sie zu erinnern."