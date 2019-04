Vom geballten Rockgenuss wurde das Publikum sofort in Bann gezogen: Die "Night of Guitars" Stefan Rößler mit Bassist Manuel Mandrysch war ein erster Höhepunkt des Musikfestivals "Swingin’ WiWa". Fotos: Pfeifer

Wiesloch. Platz für Starallüren gab es auf dieser Bühne wahrlich nicht. Alle Augen und Ohren waren auf die E-Gitarren mit ihrem authentischen Sound gerichtet, der mal kreischend, mal sanft den Saal füllte. Das Publikum wurde sofort in Bann gezogen. Denn "Hauptstar ist die Show an sich", wie Edgar Berlinghof es zu Beginn treffend formulierte. Der erste Vorsitzende des Kulturfördervereins Kurpfalz als Veranstalter war sichtlich zufrieden beim Blick in den restlos ausverkauften Minnesängersaal des Palatins.

Mit der "Night of Guitars" erreichte die diesjährige Ausgabe des Musikfestivals "Swingin’ Wiwa" ihren ersten Höhepunkt. Angekündigt als einer der drei "Hauptacts" der Reihe, zog das Event zahlreiche Liebhaber der handgemachten und unverfälschten Rockmusik aus der Region nach Wiesloch. Bei einem Line-Up aus acht Gitarristen und fünf weiteren Musikern war Abwechslung vorprogrammiert, zumal alle Beteiligten auch kunstvoll improvisierten. Was sie alle spürbar zusammenschweißte, war einerseits ihre Leidenschaft für die Rockmusik in ihren unterschiedlichsten Facetten, andererseits ihre gegenseitige Wertschätzung, welche die Moderation zwischen den Wechseln im Line-up durchdrang.

An diesem Abend vereinte sie ihre individuelle musikalisch Note zu einem vor Energie bebenden großen Ganzen. Die Gitarristen Jan Lindqvist, Martin Achtelik, Stefan Rößler, Hendrik Schröder, Timo Gross, Jochen Seiterle, Victor Smolski und allen voran Don Ender gaben sich auf der Bühne sprichwörtlich die Klinke beziehungsweise buchstäblich die Gitarre in die Hand. Schlag auf Schlag wechselten sich Coverversionen bekannter Hits im Stilmix mit Eigenkompositionen ab.

Komplettiert wurde der Sound durch Jochen Rautenstrauch am Schlagzeug, Roland Moschel am Keyboard und Manuel Mandrysch am Bass. Den Gesang übernahmen fünf der Gitarristen selbst sowie die Sänger Hagen Grohe und Puoya Nemati. Nicht nur die anschließende Jam-Session, sondern auch das Konzert selbst ließen immer wieder Raum für Improvisationen und Spontanität.

Das Publikum, überwiegend aus der Generation der großen Rockstars, ließ sich von der Musik treiben. Aus dem anfänglichen Kniewippen wurde ein immer mutiger werdendes Körperbeben, das nicht nur auf, sondern gleichermaßen vor der Bühne hier und da auch mal in ein wildes Headbanging übergehen konnte. Die Gefahr, einen Ellenbogen in die Rippen gestoßen zu bekommen, stieg mit jedem neuen Song, wurde aber immer wieder von ruhigeren Stücken gebannt.

Obwohl es streckenweise genregemäß laut wurde, verzichteten die meisten auf den angebotenen Gehörschutz und gaben sich die volle Dröhnung des geballten Rockgenusses. Es wäre aber auch schade, wenn die "Night of Guitars" nicht zumindest dem ein oder anderen Zuschauer im Ohr bleiben würde.