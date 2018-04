Von Sabine Hebbelmann

St. Leon-Rot. Dass "Gallantry Music" eine Art Familienunternehmen ist, wird bei der Vorstellung der Bandmitglieder deutlich. "Dunkle Haare, große, schöne Augen, schöne Stimme - ich habe sie im Fernsehen gesehen und gedacht: ’Boah, die isses’", stellt Florian-David Gallant Sängerin Charlene an seiner Seite vor. Da sie 2009 weit weg in Südafrika lebte, schrieben sie sich E-Mails. Drei Monate später flog er nach Südafrika und sie heirateten. Inzwischen hat das Paar zwei Kinder und wohnt in Hockenheim.

Auch sein großer Bruder Benjamin hat eine Südafrikanerin geheiratet. Cool mit Strickmütze sitzt er auf der Cajón (Kistentrommel) und verzieht beim Singen den Mundwinkel, als balanciere er eine glühende Zigarettenkippe. Ansonsten überlässt er die Show gern dem Jüngeren.

Perfekt zu dessen Kennenlern-Geschichte passt der Songtext von Max Giesinger ("Wie hast du mich gefunden, einer von 80 Millionen"). Und auch "Saint", ein eigener Song der Band, der sich um bedingungslose Liebe dreht. Eindruck macht der Frontman, der sich mal jugendlich-keck, dann wieder eher männlich gibt, auch mit seiner stimmlichen Bandbreite.

Und dann singt Charlene, die bis dahin eher im Hintergrund geblieben war, einen Song von Adele ("Hello"). "Can you hear me?", heißt es da. Ja, und wie sie zu hören ist! Wie aus dunkler Tiefe taucht ihre Stimme auf, samtweich und wie entrückt, dann steigert sie sich zu leidenschaftlicher Hingabe.

Sie singen aktuelle Titel, aber auch Eigenkompositionen wie "Sky", einen Song, der es in Südafrika, damals noch unter dem Bandnamen "Pilots & Birds", sogar auf Platz eins in den Radio-Charts gebracht hatte. "War ’ne coole Zeit", sagt Benjamin Gallant.

Das Foyer im St. Leoner Rathaus ist gut gefüllt, auch von der Empore herab lauschen Zuhörer. Nicht mit großer Bandbesetzung, Schlagzeug und Bühnentechnik spielen die Musiker, dafür mit Akustikgitarren und auf Tuchfühlung mit dem Publikum.

Als zwei Damen "verschwinden," macht sich Florian-David einen Spaß daraus, fragt, wie sie heißen, und ruft sie beim Namen. "Dann wird keiner mehr aufs Klo gehen wollen", sagt er und inszeniert bei ihrer Rückkehr Szenenapplaus. Auch animiert er das Publikum immer wieder zum Mitsingen und hält einzelnen "Opfern" das Mikro vor die Nase. Quasi "solo" tönt der Refrain aus den Reihen: "Wenn wir uns begegnen, dann leuchten wir auf wie Kometen."

Das macht Lust auch auf das weitere Programm des Musikfestivals "Swingin‘ WiWa", das Künstlern aus der Region eine Plattform bietet. Im Namen des Kulturfördervereins Kurpfalz gibt Edgar Berlinghof einen Ausblick, nennt Highlights und Mitmachformate wie die Jam-Sessions, die mittwochs im Harry’s in Walldorf stattfinden, und freut sich, dass die Location im St. Leon-Roter Rathaus im dritten Jahr so gut angenommen wird.