Sankt Leon-Rot. (pol/mün) Am Samstagmittag entzündete sich eine Fritteuse in einer Wohnung in St.Leon. Der Brand griff auf die Küche über, berichtet die Polizei.

Das Feuer konnte durch die eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren gelöscht werden. Zwei Anwohner erlitten leichte Rauchgasvergiftungen, konnte aber nach ambulanter Behandlung in einem Rettungswagen wieder zu ihren Familien zurückkehren.

Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.