In Rettigheim stehen Arbeiten am und im Untergrund der Friedhofsstraße (hier im Bild) und der Bergstraße an. Foto: Pfeifer

Von Tobias Törkott

Mühlhausen. Zahlreiche Sanierungen stehen in Mühlhausen, Rettigheim und Tairnbach in den kommenden Jahren an, notwendige Sanierungen, wenn man die Oberflächen der Fahrbahnen betrachtet oder auf das Urteil der Experten über die Kanäle hört. Insgesamt 6,5 Millionen Euro wird die Gemeinde, Stand jetzt, investieren. "Das ist das größte Straßensanierungsprogramm in der jüngeren Geschichte Mühlhausens", sagte Bürgermeister Jens Spanberger dem Gemeinderat, der die Maßnahmen bewilligte. Und dieses sei notwendig, so der Gemeindechef. Das ist in den Ortsteilen geplant:

> Tairnbach: Als Priorität Nummer eins bezeichnete Bürgermeister Spanberger die Maßnahmen in Tairnbach. "Die Aufenthaltsqualität soll verbessert werden", erklärte er gegenüber der RNZ. Auch eine Reduzierung der Geschwindigkeit steht im Raum. In der Sternweilerstraße und in der Kirchstraße sollen noch in diesem Jahr die Kanäle im Untergrund saniert werden. 2023 oder 2024 wird dann die gesamte Durchfahrtsstraße aufgerissen und saniert. Geschätzte Bauzeit: etwa 1,5 Jahre. Die Ortsdurchfahrt wurde vor allem von Lastern während der Autobahn-Bauarbeiten stark genutzt. Spanberger machte deutlich, Zuschüsse werde es keine geben: "Es gibt dafür keine Rechtsgrundlagen."

Schmal, kein Gehweg und voller Flicken: In der Sternweilerstraße in Tairnbach gibt es viel zu tun. Foto: Pfeifer

In der Sternweilerstraße beläuft sich die anvisierte Investitionssumme auf etwa drei Millionen Euro. Zum Problem könnte hier die variierende Fahrbahnbreite werden: "Sechs Meter sind vom Kreis zwingend gefordert", so Städteplaner Dietmar Glup, der bemängelt: "Man kommt aus der Haustür raus und steht auf der Straße."

Die Kirchstraßen-Arbeiten werden mit etwa 600.000 Euro angegeben. Hier sollen auch die Bushaltestellen barrierefrei werden. "Wir rechnen aktuell mit Förderungen vom Land", erklärte Spanberger, diese könnten einerseits für die Arbeiten selbst, aber auch aus Töpfen des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum kommen. Dieses Geld muss Verschönerungen des Ortsbildes dienen. Zum Beispiel: Wasserspiele oder Kopfsteinpflaster in der Ortsmitte. "Das hätte gestalterisch einen gewissen Charme, wir haben uns aber dagegen entschieden", so Glup zur Wahl des Bodenmaterials. Spanberger reagierte im RNZ-Gespräch verhalten gegenüber Verschönerungsmaßnahmen: "Das ist abhängig von den Förderungen." Und auch davon, ob der Gemeinderat mitspielt. Die Fraktionen tragen die umfangreichen Investitionen zwar alle mit (siehe Artikel rechts), machten aber auch bei den Haushaltsberatungen klar: keine unnötigen Ausgaben, kein Luxus.

Die Sanierungen im Untergrund sind laut Simon Schuster von Willaredt Ingenieure aus Sinsheim "zwingend erforderlich". Hydraulische Untersuchungen und Bedarfsrechnungen wurden angestellt, "um nicht in zehn bis 15 Jahren zu klein gestaltete Kanäle erneut zu sanieren", so Schuster. Auch die Wasserkanäle des Zweckverbandes Wasserversorgung Letzenberg werden erneuert. "Dort, wo der Eingriff in den Straßenkörper geringer ist, werden wir versuchen, nur einen Teilausbau zu machen", erklärte Schuster. Doch auch Arbeiten, bei denen "kein Stein auf dem anderen bleibt", werde es geben. Die Abfolge der Abschnitte müsse noch geklärt werden, so Schuster: "Wir können Tairnbach nicht lahmlegen, das Leben muss weitergehen – auch wenn es staubig ist."

> Rettigheim: Die äußerst maroden Fahrbahnen der Bergstraße und Friedhofstraße sollen noch im Herbst saniert werden. Auch hier wird am Kanalsystem gearbeitet. Die Verwaltung peilt Zuschüsse von mehr als einer Million Euro an. Schuster geht davon aus, dass in der Friedhofsstraße die Decke geöffnet werden muss. "In der Bergstraße kann geschlossen saniert werden, nur vereinzelte Rohre müssen ausgetauscht werden", erklärte der Ingenieur. Auch hier sollen Gehwege verbreitert werden. An der Kreuzungsfläche der beiden Straßen soll eine Querung für Fußgänger geschaffen werden. Pflanzen und Bäume sind Teil des Plans.

> Mühlhausen: "In Mühlhausen ist die Obere Mühlstraße bereits seit geraumer Zeit auf nahezu der gesamten Länge in einem stark sanierungswürdigen Zustand", heißt es von Seiten der Verwaltung. Nun geht auch hier die weitere Planung voran. 2022 wird aber aktiv nichts mehr geschehen. "Da sind wir ganz am Anfang", erklärte Schuster. Die Ingenieure verfolgen verschiedene Ansätze: Optische Trennungen von Fahrbahn und Gehweg, wenn kein Platz für einen breiten Gehweg ist oder Bepflanzungen zur Entschleunigung. Kalkuliert wird mit 1,4 Millionen Euro für Straße und Kanäle, die teilweise aus den 50er-Jahren stammen. Auch der nahe Heckenweg ist Teil der Sanierungen.

> Wie geht es weiter: In Tairnbach wurde nun erstmals das Konzept verabschiedet. In Rettigheim ist man mit der Freigabe des Konzeptes einen Schritt weiter. In der Oberen Mühlstraße in Mühlhausen ist der Stand ähnlich dem in Tairnbach. Spanberger verspricht: "Sobald die Planungen fertig sind, werden die Anwohner informiert."