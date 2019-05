Östringen. (br) Der Sommer kann kommen: In Östringen starten die beiden städtischen Freibäder im Kernort und in Odenheim an diesem Sonntag, 5. Mai, in die neue Saison. Beide Freizeiteinrichtungen wurden unter der Regie von Bäderchef Tom Ringer zwischenzeitlich aus dem "Winterschlaf" geweckt und sorgfältig auf den Publikumsandrang in der warmen Jahreszeit vorbereitet.

Im Odenheimer Freibad konnten zudem die im vorigen Herbst begonnenen umfangreichen Arbeiten am großen Schwimmerbecken zur Sanierung des Beckenkopfs, Neuauskleidung des Bassins mit rutschhemmender Spezialfolie sowie zur Herstellung einer Einstiegstreppe rechtzeitig abgeschlossen werden.

Mittlerweile sind die Becken in Östringen und Odenheim komplett gereinigt und zum Einsatz bereit. Allein zur Befüllung des großen Beckens im Östringer Bad sind zu Saisonbeginn knapp eineinhalb Millionen Liter Wasser erforderlich. Bis zum Saisonende im September können Sonnenhungrige und Wasserratten ihren "Kurzurlaub vor der Haustür" nun in den beiden Östringer Badeanstalten antreten. Bei entsprechender Witterung ist das Östringer Freibad täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet und im Odenheimer Schwimmbad sind die Badegäste täglich von 10 bis 20 Uhr willkommen.

Wer Mitglied im jeweiligen Freibad-Förderverein ist, kann während der Badesaison in Östringen zusätzlich dienstags und donnerstags von 6.30 Uhr bis 8 Uhr sowie mittwochs von 20 Uhr bis 21 Uhr beziehungsweise in Odenheim mittwochs von 20 Uhr bis 21.30 Uhr schwimmen gehen.

Info: Der Parkplatz unmittelbar am Östringer Freibad ist wegen der gegenwärtigen Straßenbauarbeiten im Bereich der Bundesstraße B292 in der laufenden Saison nur aus Fahrtrichtung Westen von Bad Schönborn her erreichbar. Für Badbesucher, die mit dem Auto von Osten her anfahren, stehen ausgeschilderte Behelfsparkplätze auf dem Gelände der Firma Kaufland sowie Parkmöglichkeiten entlang der Thomas-Howie-Straße und Bunsenstraße im Gewerbegebiet Sandwiesen zur Verfügung.