Die Arbeiten an neuen Ansiedlungen im St. Leon-Roter Gewerbegebiet "Schiff II" sind in vollem Gange. Der Gemeinderat freute sich jetzt über das rege Interesse, eine Diskussion entspann sich aber über die geplante neue Niederlassung der kirchlichen Sozialstation. Foto: Lerche

St. Leon-Rot. (seb) 20 Grundstücke sind im St. Leon-Roter Gewerbegebiet "Schiff II" ausgewiesen, 14 sind inzwischen entweder verkauft oder fest vergeben, weitere zwei sind aktuell reserviert, wie Bauamtsleiter Werner Kleiber erklärte. Auch für eine mögliche Erweiterung des Löwenrot-Gymnasiums wurden zwei Flurstücke vorgehalten. In der jüngsten Gemeinderatssitzung ging es um konkrete Grundstückszuteilungen, unter anderem an einen Laden für Dekorationsartikel, einen Heizungsbauer und eine Fachfirma für technischen Brandschutz.

Zwei Flurstücke mit zusammen 2175 Quadratmetern gehen zudem an die kirchliche Sozialstation Walldorf-St. Leon-Rot, dieser Beschluss fiel bei drei Nein- und 18 Ja-Stimmen. Ursprünglich war geplant, der Sozialstation Räume im ehemaligen Pfarrhaus in St. Leon zur Verfügung zu stellen, zusätzlich zum Standort in Rot. Darum drehte sich auch die Diskussion: ob dies nicht angemessener wäre. Der Quadratmeterpreis liegt bei 155 Euro, hinzu kommen die Kosten für die Erschließung. Die stehen laut Bürgermeister Dr. Alexander Eger noch nicht fest, "aber im Vergleich mit der Region liegen wir sehr günstig".

"Zentral gelegen und verkehrstechnisch toll angebunden": Daher war dieser Standort für Siegfried Köck (Freie Wähler) der Richtige, von Anfang an habe man die Verhältnisse am Pfarrhaus als zu beengt angesehen. Roman Heger (Union) und Udo Back (CDU) konnten ebenfalls wegen der Lage und der besseren Parkplatz-Situation zustimmen. Manuel Thome sah es ebenso, das Pfarrhaus sei nicht so geeignet. Er freute sich über das rege Interesse an Gewerbegrundstücken. "Schiff II wird mit Leben gefüllt", pflichtete Torsten Weis (FDP) dem bei. Auch Klaus Grün (SPD) plädierte für diesen Standort: "Die Sozialstation muss gut arbeiten können."

Norbert Knopf (Grüne) sah es "nicht so positiv": Im Gewerbegebiet finde sich dann neben der Sozialstation "viel Einzelhandel", aber wenig produzierendes Gewerbe. Und für den Kauf des St. Leoner Pfarrhauses durch die Gemeinde sei ursprünglich - und vertraglich vereinbart - eine Nachnutzung mit sozialem Charakter Bedingung gewesen. Der Wille der Kirche werde jetzt untergraben. Er halte für wichtig, dass die Sozialstation im Kern beider Ortsteile präsent sei, "nicht ’zentral’ auf grüner Wiese". Man müsse verhindern, dass "die alten Ortskerne entlebt" werden.

Bürgermeister Eger verwies auf "intensive Diskussionen" mit den Verantwortlichen. Nachdem es Veränderungen gegeben habe, hätten sich die Verantwortlichen umentschieden. "Die Sozialstation muss mobil sein", so der Tenor, die Mitarbeiter fahren schließlich mehrfach am Tag direkt zu Älteren oder Kranken, nicht nur in St. Leon und Rot, sondern auch in Walldorf. Ein zentrales Bürogebäude mit Aufenthaltsräumen und vor allem ausreichend Parkplätzen war laut Eger daher der Wunsch. In Rot und St. Leon sollen aber Außenstellen für die bessere Erreichbarkeit erhalten bleiben.

Um eine angemessene Nachnutzung des Pfarrhauses mit Garten sei man sehr bemüht, ergänzte der Bürgermeister. "Wir hatten eben erst einen Vor-Ort-Termin, nun haben wir zwei Alternativen und sind zuversichtlich, eine gute Lösung zu finden." Zum Thema "sozialer Charakter" fügte er an, dass ja nach wie vor Räume für die Betreuung durch Tageseltern vorgesehen seien.

Eger gab in diesem Zusammenhang mit Verweis auf jüngste Gerichtsentscheidungen bekannt, dass künftig alle Grundstücksvergaben in öffentlichen Sitzungen behandelt werden und die Namen der Interessenten genannt werden. Wer seinen Namen nicht veröffentlicht haben wolle, könne auch kein Grundstück erhalten.