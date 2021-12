Von Lara Hesse

St. Leon-Rot "Wenn man sich bemüht, kann man es auch schaffen." Dieser Satz beschreibt die Situation von Afra Deger aus St. Leon-Rot sehr gut. Sie ist eine von nur 23 Schülerinnen und Schülern aus Baden-Württemberg, die sich vor der Jury der "Start"-Stiftung beweisen konnten und ein Stipendium erhalten haben. Darauf ist die 18-Jährige sehr stolz. Denn das Stipendium hilft Jugendlichen mit Migrationsgeschichte dabei, ihren Weg in die Gesellschaft zu finden und sich vor allem für sie zu engagieren.

Die Schülerin, die die Heidelberger Elisabeth-von-Thadden-Schule besucht, hat eine bewegende Geschichte. 2016 musste sie gemeinsam mit ihrer Familie ihr Heimatland, die Türkei, verlassen. Ihre Familie engagierte sich ehrenamtlich in der Türkei, ihre Eltern waren beide Lehrer und außerdem Aktivisten. Afra Degers Vater war Generalsekretär eines Ärzte-Vereins und ihre Mutter war in einem Verein für Studenten und Schüler tätig.

Hintergrund

Das "Start"-Stipendium wird seit 2002 an Jugendliche in ganz Deutschland vergeben, die eine außergewöhnliche Migrationsgeschichte haben und sich für die Gesellschaft einsetzen wollen. Hierbei erfahren sie Unterstützung von der "Start"-Stiftung, Tochter der gemeinnützigen Hertie-Stiftung, gegründet vom Inhaber der gleichnamigen Warenhaus-Kette. In Baden-Württemberg wird dieses Projekt zusätzlich von der Akademie für Innovative Bildung und Management (Aim) unterstützt, hinter der die Dieter-Schwarz-Stiftung des Gründers von Kaufland und Lidl steht. Die "Start"-Stiftung ist der Meinung, dass die Migrationsgeschichte der Jugendlichen eine wichtige Ressource ist, um eine Demokratie lebendig zu halten und zu gestalten. Bei der Bewerbung für ein solches Stipendium kommt es weder auf das Aussehen noch auf den Notenschnitt an. Wichtig ist nur, dass die Bewerbenden mindestens 14 Jahre alt sind und die achte Klasse abgeschlossen haben. Es kommt darauf an, welche Werte die Jugendlichen vertreten und wofür sie sich engagieren wollen. Während des dreijährigen Stipendiums warten einige spannende Aufgaben auf die Stipendiaten und Stipendiatinnen, wie zum Beispiel die Erarbeitung und Umsetzung eines sozialen Projektes. Die Jugendlichen erhalten finanzielle und auch technische Unterstützung. Ziel des Stipendiums ist es, den Jugendlichen Mut zu machen, sich so gut es geht zu engagieren – egal ob ehrenamtlich oder hauptberuflich.

Doch nach dem Putschversuch 2016 waren Deger und ihre Familie in der eigenen Heimat nicht mehr sicher, da es zu vielen Entlassungen und Festnahmen durch die Regierung kam. Sie sahen keinen anderen Ausweg, als ihr Land zu verlassen und an einem anderen Ort neu anzufangen. Ihr Weg führte sie nach Deutschland, wo die Familie ihre ehrenamtliche Arbeit wieder aufgenommen hat – beispielsweise für die Tafel in Walldorf, in der die Familie an den Wochenenden mithilft. "In dieser neuen Gesellschaft fühle ich mich sicher", sagt Deger. Die Schülerin hat auch schon einige Pläne für die Zukunft: Nach ihrem Abitur will sie Jura studieren und dann Anwältin werden.

Bis dahin möchten sich Deger und ihre Familie hier so gut es geht einbringen. Dass die junge Frau nun ein Stipendium bei der "Start"-Stiftung erhalten hat, ist ein großer Schritt in diese Richtung. Denn die Organisation ermutigt ihre Stipendiaten und Stipendiatinnen dazu, sich für die Gesellschaft einzusetzen und sich, wo immer es geht, zu engagieren. Während der dreijährigen Stipendiumszeit lernt man durch viele Veranstaltungen und Workshops die verschiedenen Bereiche kennen, in denen man aktiv werden kann. Laut der "Start"-Stiftung sind die Migrationsgeschichten der Jugendlichen deshalb wichtig, weil sie die Demokratie lebendig halten.

Auf das Stipendium aufmerksam gemacht wurde Deger von drei Lehrern ihrer Schule. Diese unterstützten die 18-Jährige auch in ihrer Bewerbungsphase, die aus zwei Etappen bestand. Deger beschreibt diese Zeit als "schönen Stress", da es natürlich eine aufregende Situation war, auf die Antwort zu warten, ob man es in die zweite Runde geschafft hat.

Dort musste sich Deger im persönlichen Gespräch bewähren, indem sie ihre vorher beantworteten Fragen vorstellte und näher erläuterte. Während der Bewerbungsphase und auch danach lernte sie viele andere Jugendliche kennen, die ähnliche Ziele wie sie verfolgen. Deshalb spricht die 18-Jährige von einem Gefühl der Zusammengehörigkeit in dieser Zeit, obwohl sich die Jugendlichen untereinander noch nicht lange kannten. Jetzt bleibt sie mit ihnen über den Online-Campus der Stiftung in Kontakt. Dieser Internet-Treffpunkt wurde während der Corona-Zeit entwickelt, da die Organisation von Präsenzveranstaltungen aufgrund der Pandemie schwieriger geworden ist. Mit dem Online-Campus wird es Deger und den Jugendlichen einfacher gemacht, sich mit den anderen Stipendiaten und Stipendiatinnen aus ganz Deutschland zu vernetzen und auszutauschen.

Durch das Stipendium habe sie "unbezahlbare Erfahrungen" gemacht, erzählt die 18-Jährige, die sie in ihrem Werdegang bestärken und mutiger machen werden. Zuvor habe sie sich noch nicht wirklich bereit für "die große Welt" gefühlt. Dank der Unterstützung ihrer Lehrer, die sie bekräftigt haben, fühlt sie sich nun gewappnet: "Ich freue mich auf die nächsten drei Jahre."

Große Unterstützung bekommt Deger auch von ihrer Familie. "Meine Familie ist meine Inspirationsquelle", sagt die Schülerin. Sie erzählt, dass sie es niemals alleine geschafft hätte, diesen Schritt zu wagen. Die 18-Jährige weiß nun, dass sie sich für Demokratie und Menschenrechte einsetzen will, um anderen Menschen zu helfen, die leider nicht die Chance bekommen, ihre Meinung öffentlich zu vertreten.

Dies ist auch einer der Gründe, weshalb sie empfiehlt, eine Bewerbung für das Stipendium zu schreiben. Denn dadurch bekomme man die Chance, sich aktiv für die Gesellschaft zu engagieren und dort zu helfen, wo es am dringendsten nötig ist. Aber auch Jugendliche, die vielleicht noch keine richtige Idee haben, wofür sie sich einsetzen wollen und was vor allem ihre Ziele sind, könnten aus einer Teilnahme Nutzen ziehen, da die "Start"-Stiftung große Unterstützung in verschiedenen Bereichen biete: zum Beispiel auch beim Entdecken der eigenen Stärken und Interessen. Durch verschiedene Veranstaltungen und Workshops lernt man verschiedene Themenbereiche kennen und kann sich so klarer darüber werden, wie man die eigenen Stärken gezielt nutzen kann, so Deger.

Ihr Plan nach dem Jura-Studium ist es, bei Organisationen in Europa zu arbeiten, die sich für Demokratie und Menschenrechte einsetzen, denn sie sagt: "Ich möchte anderen Menschen helfen." Sie sieht es als Pflicht, sich für andere einzusetzen, auch aufgrund ihrer eigenen Geschichte. Ein weiteres Ziel der Schülerin ist es, einer demokratischen Partei in Deutschland beizutreten und sich politisch zu engagieren, um noch mehr verändern zu können.

Die Schülerin hat einiges vor, bei dem sie ihr Stipendium als Sprungbrett nutzen kann, um ihre Pläne und Ideen umzusetzen. Man kann sich also sicher sein, dass man von Afra Deger noch einiges sehen und hören wird.