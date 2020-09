Sie pflegen in Rot eine deutsch-französische Freundschaft, die bereits während des Zweiten Weltkriegs begann: Regina Rothermel mit ihren vier Geschwistern, hier zu sehen bei einer Geburtstagsfeier in Frankreich. Foto: Privatarchiv Regina Rothermel

Von Kuno Schnader

St. Leon-Rot. Schon lange bevor der deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer und der französische Staatspräsident Charles de Gaulle am 22. Januar 1963 mit dem "Elysée-Vertrag" die deutsch-französische Zusammenarbeit besiegelten (und damit eine seit 1870 währende Erbfeindschaft zwischen Deutschland und Frankreich beendeten), wurde in Rot die deutsch-französische Freundschaft in vielfältiger Weise heimlich praktiziert. Und zwar bereits während des Zweiten Weltkriegs. Eine durchaus erstaunliche Tatsache, insbesondere, wenn man einen Blick in die Geschichtsbücher wirft.

Zum Auslöser des deutsch-französischen Krieges von 1870/71 wurde die "Emser Depesche". In Spanien sollte ein Prinz aus dem Hause der Hohenzollern die Thronfolge übernehmen. Frankreich war dagegen und forderte den deutschen Prinzen auf, die Annahme der spanischen Königswürde zu verweigern. In einem regierungsinternen Telegramm, der sogenannten "Emser Depesche", unterrichteten die in Bad Ems tagenden Abgeordneten den Kanzler des Norddeutschen Bundes unter Führung Preußens, Otto von Bismarck, über die Ablehnung der Forderung. Am 19. Juli 1870 erklärte Frankreich schließlich Deutschland den Krieg.

Die süddeutschen Staaten Bayern, Württemberg, Baden und Hessen-Darmstadt hatten ein Schutz- und Trutz-Bündnis mit Preußen geschlossen. Wehrfähige Männer aus St. Leon und Rot mussten deshalb Kriegsdienst leisten. Das Kriegerdenkmal von 1870/71 stand früher in Rot bei der Einmündung Erlengrund/Hauptstraße und wurde nach dem Zweiten Weltkrieg im Zuge der Straßenrenovierung abgerissen. In St. Leon stand es vor dem Textilhaus Heger, dem heutigen Aktivita-Pflegedienst in der Markstraße. Das Denkmal befindet sich heute auf dem Friedhof St. Leon und wurde aus Dankbarkeit und zu Ehren der Kriegsteilnehmer errichtet – keiner von ihnen war im Krieg gefallen. Mit dem Ersten (1914-18) und dem Zweiten Weltkrieg (1939-45) erlebte die "feindschaftliche Zeitepoche" dann ihre Höhepunkte. Das Elsass wechselte mehre Male die Staatszugehörigkeit.

1,5 Millionen französische Kriegsgefangene waren nach dem überfallartigen Blitzkrieg gegen Frankreich ab 1940 in Deutschland interniert. Sie waren in Kriegsgefangenlagern untergebracht, arbeiteten in Fabriken oder waren in den Dörfern den landwirtschaftlichen Anwesen zugeteilt, so auch in Rot. In manchen Orten trugen die Kriegsgefangenen Holzschuhe, um eine eventuelle Flucht zu erschweren. Ein oder zwei mit Karabinern bewaffnete Wachmänner, Soldaten der Wehrmacht-Ersatzreserve, hatten die Aufsicht. Tagsüber in den landwirtschaftlichen Betrieben in Arbeit, mussten die Kriegsgefangenen die Nacht im Lager verbringen. In Rot befand sich das Lager in einem gemeindeeigenen Gebäude in der Hebelstraße.

In der Gemeinde Rot konnte der Nationalsozialismus nie richtig Fuß fassen – auch dank des damaligen Pfarrers Emil Müller, der im Ort großen Einfluss hatte und von der Gestapo observiert wurde. Den Kriegsgefangenen wurde eine Sonderbegünstigung zuteil. Anlass hierfür war eine Brandkatastrophe im Jahr 1942 in der Kronauer Straße (heute Erlengrund), bei der 13 Scheunen und zwei Wohnhäuser abbrannten. Die Franzosen waren zur Stelle und leisteten engagiert Hilfe. Ein Kriegsgefangener bezahlte seinen Einsatz mit dem Leben. Zur Belohnung durften die Franzosen entgegen der strengen Vorschriften bei den Bauernfamilien übernachten.

Eine entsprechende Anordnung des Bürgermeisters Isidor Thome war nur möglich, weil der Zusammenhalt in der Bevölkerung sehr groß war und diese "Freizügigkeit" nicht weitergemeldet wurde. Auch Schwarzschlachtungen, in den Nachbarorten mit Gefängnisstrafen geahndet, kamen in Rot nie ans Licht, denn der nachbarschaftliche Zwist wurde beiseitegeschoben und dem Zusammenhalt gegenüber dem Regime untergeordnet. So konnten sich die drei Freunde unter den Franzosen, Pierre Peyroutet, Denis Palu-Laboureu und Vincent Anriendarré, die aus der Gascogne am Fuße der Pyrenäen stammten, im Haus des Landwirts Wendelin Müller in der Kronauer Straße 3 treffen.

Pierre Peyroutet, Landwirt und Hofgutbesitzer, fühlte sich hier sehr wohl und übernahm ohne Aufforderung die landwirtschaftlichen Männerarbeiten, wie sich Regine Rothermel, geborene Müller, erinnert. Und wenn Großvater Müller die neuesten Nachrichten des Schwarzsenders überbrachte, mahnten sie ihn, vorsichtig zu sein. Pierre war im ganzen Dorf bekannt und ein gefragter Mann, wenn in einem Stall eine Kuh kalbte.

Denis Palu-Laboureu war Gymnasial-Professor sowie Dozent an der Universität und während des Krieges im landwirtschaftlichen Anwesen von Luise Knopf in Diensten. Seine Kameraden nannten ihn nur "Reyentot", was im Gascogne-Dialekt "Kleiner Lehrer" bedeutet. Sein zwölfseitiger Bericht ist in der Dokumentation "Der Tag des Schreckens" veröffentlicht. Darin beschreibt der Professor in lebendiger Sprache die Zeit in der Gefangenschaft, wie seine Kameraden dem Ende des Krieges entgegenfieberten und wie sie den deutschen Artillerieangriff auf Rot erlebten. Die Schwiegertochter von Denis Palu-Laboureu übergab den Bericht an Marliese Lampert, geborene Bender, Tochter von Luise Knopf, die ihn zur Veröffentlichung weiterreichte. Der Bericht ist ein Loblied auf die Roter Bevölkerung, die den Franzosen freundlich gesinnt war.

Dass sich der Freund von Denis Palu-Laboureu, der Bauingenieur Gilbert, zusammen mit dem ebenfalls im Wieslocher Kalkwerk arbeitenden Leon Pabeau aus dem dortigen Gefangenenlager heimlich absetzte und in Rot unerlaubt im Haus von Josef Stegmüller Unterschlupf fand, war nur aufgrund der "Anti-Haltung" der Roter Bevölkerung sowie der Unterstützung durch den Bürgermeister möglich. Vor den Offizieren der SS-Einheit "Götz von Berlichingen", die im Ort Quartier bezogen hatte und für den Angriff auf Rot verantwortlich waren, musste die Aktion geheim gehalten werden. Auch die Feldgendarmerie, die zu dieser Zeit scharf kontrollierte und an Ort und Stelle Todesstrafen verhängte, durften nicht auf die Spur gebracht werden.

Es ist schon beeindruckend, im Bericht zu lesen, wie sich die in Rot angestellte elsässische Lehrerin Schenk heimlich auf den Weg machte, um die Franzosen zu warnen, nachdem sie zuvor von einem SS-Offizier erfahren hatte: "Für Morgen gilt der Befehl, alle Ausländer auf der Straße zu erschießen." Und in welcher Gemeinde hatte der Bürgermeister den Mut, eine auf der Flucht befindliche Gruppe französischer Kriegsgefangenen im Ort heimlich unterzubringen? Das Roter Gemeindeoberhaupt wurde nach dem Krieg dann auch wiedergewählt.

Die deutsch-französische Freundschaft, während des Krieges eingeleitet, setzte sich nach dem Krieg fort. Denis Palu-Laboureu kam mit seiner Frau nach Deutschland, unternahmen mit Benders Fahrten in den Schwarzwald und pflegte die Freundschaft. Die Gegenbesuche folgten auf dem Fuße. Die Freundschaft zwischen Egon Rothermel und dessen Ehefrau Regina, geb. Müller mit der Familie Peyroutet aus Asson nahe der Pyrenäen wurde zum Dauerkontakt. Insgesamt sieben Mal waren die Rothermels in Frankreich.

Info: Die Dokumentation "Ostersonntag, 1. April 1945. Der Tag des Schreckens. Deutscher Artillerieangriff auf Rot. Maschinengewehrsalven und Kanonensprengung in St. Leon" erschien in ihrer 3. Auflage am 26. März 2020. Sie ist nun im Bürgerbüro der Gemeinde St. Leon-Rot erhältlich.